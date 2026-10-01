Resumo executivo 🚇 Túnel subaquático gigante O projeto Rogfast terá 26,7 km de extensão e alcançará 392 metros abaixo do nível do mar. 🎯 Poço de ventilação de 231 metros Concluído pela Implenia em 2026, o poço vertical conecta a superfície de Kvitsøy diretamente às pistas subterrâneas. 🔀 Entroncamento subterrâneo sob o mar Uma complexa rótula escavada na rocha a 260 metros de profundidade permitirá o acesso à ilha. 🛠️ Escavação e geotecnia extrema Uso de perfuração com fogo controlado e injeção de calda de cimento em rocha metamórfica.

A travessia dos fiordes noruegueses exige escavar galerias profundas na rocha para conectar Stavanger e Bergen sem depender de balsas. Superar a barreira dos fiordes no norte da Europa exigiu criar soluções inéditas de exaustão e escavação profunda sob o oceano Atlântico.

Por que escavar quase 400 metros abaixo do oceano exige poços verticais de ventilação?

Imagine dirigir por um tubo selado sob o mar por quase 27 quilômetros consecutivos. Sem renovação constante de ar, os motores dos carros transformariam a galeria em uma armadilha quente e abafada de fumaça. Por isso, a engenharia precisa abrir chaminés gigantescas na montanha para trocar o ar subterrâneo.

No projeto E39 Rogfast, os exaustores empurram o ar poluído para cima enquanto puxam oxigênio limpo da superfície através de poços verticais. Esse sistema controla a pressão do ar e dissipa o calor dos veículos, garantindo respirabilidade e segurança para quem trafega centenas de metros sob as ondas.

O sistema do Rogfast inclui conexões verticais entre a superfície de Kvitsøy e as estruturas escavadas profundamente na rocha — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as métricas e especificações técnicas do projeto Rogfast?

A dimensão da megaestrutura rodoviária combina números impressionantes de profundidade, extensão e volume escavado em rochas de alta dureza como gnaisse e granito. Cada marca alcançada estabelece um novo limite técnico para escavações subaquáticas no planeta.

Extensão total escavada: 26,7 quilômetros de túnel rodoviário duplo sob os fiordes noruegueses, tornando o projeto a rota rodoviária subaquática mais longa do planeta.

Poço vertical de Kvitsøy : 231 metros de descida direta da superfície ao nível das pistas subterrâneas, executado pela construtora Implenia com a técnica de raise boring.

: 231 metros de descida direta da superfície ao nível das pistas subterrâneas, executado pela construtora com a técnica de raise boring. Profundidade máxima da pista : alcança 392 metros abaixo do nível do mar, enfrentando pressões hidrostáticas brutais do oceano.

: alcança 392 metros abaixo do nível do mar, enfrentando pressões hidrostáticas brutais do oceano. Entroncamento sob a ilha : rótula dupla subterrânea situada a 260 metros de profundidade no interior de rochas metamórficas.

: rótula dupla subterrânea situada a 260 metros de profundidade no interior de rochas metamórficas. Volume de rocha removido: mais de 8 milhões de metros cúbicos de rocha reaproveitados na construção de infraestruturas costeiras locais.

Como funciona a escavação vertical de 231 metros até os túneis principais?

Para abrir um cilindro perfeito de 231 metros na rocha sem provocar desmoronamentos, os engenheiros utilizam a técnica de raise boring. Primeiro, uma perfuratriz desce abrindo um furo guia estreito até alcançar a galeria inferior do túnel.

Em seguida, uma cabeça cortante gigante atracada na base sobe triturando a rocha de baixo para cima. Os fragmentos caem pela própria gravidade no túnel inferior, permitindo moldar a chaminé com precisão milimétrica e sem expor trabalhadores a riscos na cavidade.

PARÂMETRO PROJETO E39 ROGFAST TÚNEL RYFAST (REFERÊNCIA) 📏 Extensão total 26,7 km (subaquático) 14,3 km (subaquático) 🌊 Profundidade máxima 392 metros abaixo do mar 292 metros abaixo do mar 🏙️ Interconexão urbana Rótula subterrânea sob Kvitsøy Acessos em rampa em Solbakk

Onde ver a animação e o projeto oficial do E39 Rogfast?

A escala da engenharia norueguesa fica evidente na maquete tridimensional das galerias rodoviárias e na rótula escavada sob a ilha. O modelo virtual demonstra como as duas vias paralelas se conectam aos poços de ventilação sem cruzar o tráfego de veículos.

A gravação detalha a rota contínua que substituirá trajetos demorados de balsa por uma autoestrada sob o mar. O sistema garante maior fluidez entre as cidades e elimina a dependência das condições climáticas do inverno costeiro.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Statens vegvesen que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos garantem a segurança do túnel?

Projetar cavidades sob o leito marinho exige seguir rigorosamente o Eurocode 7 para dimensionamento geotécnico e as especificações do manual Handbok N500 da autoridade rodoviária norueguesa. Essas diretrizes determinam ensaios contínuos de resistência da rocha e critérios estritos para ancoragem de teto.

A aplicação contínua de concreto projetado reforçado com fibras de aço e a injeção prévia de calda de cimento vedam fraturas contra a infiltração de água salgada. Esse rigor normativo evita o colapso da rocha e garante que a estrutura suporte a pressão do oceano por mais de um século.

No raise boring, um furo piloto alcança a galeria inferior antes que uma cabeça de corte seja puxada para cima, ampliando progressivamente a abertura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um especialista em obras subterrâneas?

Qualquer intervenção que envolva escavações profundas, perfurações de poços ou estabilização de rocha exige a atuação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de túneis. Apenas esses profissionais possuem habilitação para analisar o comportamento do maciço e calcular as cargas atuantes nas paredes escavadas.

Tentar realizar perfurações ou contenções sem dimensionamento técnico adequado coloca em risco a vida dos operadores e pode causar desabamentos catastróficos. Toda obra subterrânea requer rigoroso estudo de viabilidade e Anotação de Responsabilidade Técnica registrada junto ao CREA.