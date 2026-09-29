Atravessar a complexa geografia da Cordilheira dos Andes é um dos maiores desafios logísticos da América do Sul. O Túnel El Toyo (oficialmente nomeado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri) surge como a principal obra de infraestrutura da Colômbia para superar a barreira geográfica da cadeia montanhosa. Com 9,7 km de extensão, o empreendimento se tornará o maior túnel rodoviário da América Latina.

O que é o projeto do Túnel El Toyo e qual seu objetivo?

Localizado no departamento de Antioquia, o túnel conectará os municípios de Santa Fé de Antioquia e Cañasgordas. A estrutura permitirá cortar a travessia pelo Alto del Toyo, reduzindo em até 4 horas o tempo de viagem entre a metrópole de Medellín e a região costeira de Urabá.

Com inauguração prevista para 2027, o nome oficial homenageia o engenheiro colombiano Guillermo Gaviria Echeverri, responsável por propor a construção de uma via subterrânea na região ainda em 1980.

O desafio geológico imperceptível que ameaçava sabotar o projeto de infraestrutura mais impressionante dos Andes

Quais são os principais números e desafios de engenharia da obra?

A escavação e consolidação do Túnel El Toyo envolveram mais de 8.000 trabalhadores em condições geológicas severas. O solo da região é composto predominantemente por folhelho, uma rocha sedimentar altamente instável que demandou técnicas avançadas de reforço estrutural.

As soluções técnicas adotadas para garantir a estabilidade da obra envolvem:

Assista ao vídeo informativo sobre o Túnel El Toyo

Para entender como esta obra transformará o fluxo de transporte de cargas e passageiros na Colômbia, assista ao vídeo da CatterInfra na íntegra:

Qual é o impacto econômico e logístico do empreendimento?

O Túnel El Toyo faz parte de um corredor viário ainda maior, totalizando 39 km de extensão, 18 túneis secundários e 30 pontes elevadas. O investimento total do megaprojeto gira em torno de 330 bilhões de pesos colombianos (aproximadamente US$ 76 milhões).

Além de encurtar a distância em 25 km entre as regiões atendidas, o projeto conecta a infraestrutura local à Rodovia Pan-americana, facilitando o acesso do interior colombiano aos portos do Caribe e do Oceano Pacífico.

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Especificações técnicas do megaprojeto rodoviário

Confira o resumo com as principais métricas operacionais da construção:

Métrica / Indicador Detalhe do projeto Status Comprimento do túnel Extensão escavada 9.730 metros (9,7 km) Maior da América Latina Redução de tempo Percurso Medellín – Urabá Viagem até 4 horas mais rápida Ganho logístico Previsão de entrega Inauguração oficial Previsto para conclusão em 2027 Em obras

Como o projeto transforma a logística sul-americana?

Com a finalização do Túnel El Toyo, a Colômbia dará um salto em sua competitividade no comércio exterior. A integração direta com corredores internacionais consolida o país como um polo de transporte multimodal na América Latina, superando os desafios da geografia andina com engenharia de ponta.