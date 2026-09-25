Você rega o jardim com água do poço artesiano e, semanas depois, o piso de pedras está com manchas alaranjadas que não saem com água e sabão. As folhas das plantas também ganharam uma crosta cor de ferrugem. A água de poço com ferro é a causa. O mineral dissolvido se oxida em contato com o ar e deixa depósitos de ferrugem em tudo que toca.

Por que a água de poço artesiano mancha?

A água de poços profundos costuma ter pouco oxigênio dissolvido e pH mais ácido. Nessas condições, o ferro presente no aquífero permanece na forma solúvel, invisível a olho nu. A água sai límpida da torneira ou do aspersor .

Quando essa água entra em contato com o oxigênio do ar, o ferro solúvel (ferroso) se transforma em ferro férrico, que é insolúvel. Esse processo gera o hidróxido de ferro, o mesmo composto da ferrugem. Ele se deposita em qualquer superfície onde a água evapora: pisos, paredes, folhas e equipamentos de irrigação .

A conversão do ferro solúvel para insolúvel acontece rapidamente. Em pH neutro, cerca de 90% do ferro se oxida em uma hora. Em pH 8, esse tempo cai para 30 segundos. Isso significa que, quando a água atinge o piso ou a folha, boa parte do ferro já está precipitando .

Uma precipitação química por contato com o ar inesperada domina as superfícies em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece com as plantas e o piso?

Nas folhas, a crosta de ferro bloqueia a luz solar e reduz a fotossíntese. A planta perde vigor e a transpiração fica comprometida. Em concentrações acima de 1,5 mg/L, o ferro já causa manchas visíveis em aplicações por aspersão. Acima de 3 mg/L, pode haver fitotoxicidade .

No piso de pedra, o depósito de ferro penetra nos poros do material. Em superfícies porosas, como concreto e pedras naturais, a mancha é mais difícil de remover porque o ferro se fixa abaixo da superfície .

Os três problemas causados pela água com ferro são:

Quais sinais mostram que a água do poço tem ferro em excesso?

O problema avisa antes de manchar tudo. Os sinais aparecem na água, no piso e nas plantas. Reconhecê-los cedo permite tratar a água antes que os danos se acumulem.

Os principais indícios de ferro elevado na água são:

Água que sai límpida e amarela depois de alguns minutos .

Manchas alaranjadas em pisos, paredes e calçadas.

Crosta cor de ferrugem nas folhas das plantas .

Depósito escuro dentro dos vasos sanitários e nas louças .

Entupimento frequente de aspersores e gotejadores .

Como tratar a água de poço com ferro?

A solução depende da concentração de ferro. O primeiro passo é fazer uma análise laboratorial da água para saber o nível exato do mineral. A University of Florida recomenda começar pelo teste antes de escolher qualquer equipamento.

Para concentrações baixas, até 1 mg/L, um filtro de polipropileno seguido de carvão ativado pode resolver. Para níveis entre 1 e 5 mg/L, a solução é um sistema de aeração seguido de filtragem. Para concentrações acima de 5 mg/L, é necessário um sistema de oxidação forçada com sedimentação e filtragem .

A Greenhouse Grower explica que o processo de remoção envolve oxidar o ferro dissolvido para que ele se torne insolúvel, e depois filtrar as partículas. A aeração é o método mais econômico, porque usa o oxigênio do ar .

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Quais métodos de tratamento são mais indicados?

A tabela abaixo resume as opções conforme a concentração de ferro:

Concentração de ferro Tratamento indicado Eficácia Até 1 mg/L Nível baixo Filtro de polipropileno + carvão ativado Resolve 1 a 5 mg/L Nível moderado Aerador + filtro de oxidação catalítica Alta Acima de 5 mg/L Nível alto Oxidação forçada + sedimentação + filtragem Exige sistema completo

Como remover as manchas já instaladas?

Para manchas em pisos e paredes, produtos específicos para remoção de ferrugem são eficazes. Eles contêm ácido fosfórico, oxálico ou bifluoreto de amônio, que dissolvem o hidróxido de ferro. A Government of Western Australia recomenda aplicar o produto, esfregar e enxaguar bem com jato de água.

Em pisos de pedra porosa, como granito e mármore, a mancha pode ser mais profunda. Nesses casos, o tratamento pode exigir a aplicação repetida do removedor ou a contratação de um serviço especializado .

O ABC Gardening Australia alerta que os produtos para remoção de manchas são caros, mas são a única forma de recuperar superfícies já manchadas. A prevenção, com tratamento da água, é sempre mais econômica.

Por que o tratamento da água é indispensável?

A água de poço artesiano é uma fonte valiosa para irrigação, mas o ferro dissolvido é um problema comum em muitas regiões. A irrigação por aspersão expõe a água ao ar e acelera a oxidação.

A manutenção preventiva inclui testar a água periodicamente, instalar o sistema de tratamento adequado e limpar os filtros com regularidade. Um jardim irrigado com água tratada mantém o piso limpo, as plantas saudáveis e o sistema de irrigação funcionando por muito mais tempo.