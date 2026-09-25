Você instala o perfil de transição em T entre a sala e o quarto, e dias depois ele começa a soltar nas pontas. O problema pode estar na base. O perfil de transição em T precisa de uma superfície plana e firme para aderir corretamente. Quando a argamassa de assentamento tem desnível, o perfil fica apoiado em pontos isolados e se solta com o uso.

Por que o desnível na argamassa faz o perfil descolar?

O perfil em T é fixado na junta entre os dois pisos com adesivo ou com um trilho de encaixe parafusado na base. Nos dois casos, ele depende de contato uniforme com a superfície para se manter firme.

Quando a argamassa de assentamento está desnivelada, o perfil não assenta de forma plana. Ele fica “em ponte”, apoiado apenas em alguns pontos altos, enquanto o restante fica suspenso. Essa falta de contato impede a aderência completa do adesivo e cria pontos de alavanca que fazem a peça se soltar com o tráfego de pessoas.

Uma oscilação mecânica por falta de apoio inesperada domina a soleira em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o perfil fica solto?

O perfil solto deixa de cumprir a função de acabamento e proteção das bordas do piso. A peça balança ao ser pisada, acumula sujeira na fresta e pode se soltar completamente, virando um obstáculo no caminho.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o perfil está mal assentado?

O problema avisa antes de o perfil se soltar por completo. Os sinais aparecem no comportamento da peça e no som ao pisar. Reconhecê-los cedo permite corrigir a base antes da instalação definitiva.

Os principais indícios de assentamento irregular são:

Perfil que balança ou se move ao ser pisado.

Ruído de estalo ou batida ao passar sobre a transição.

Frestas visíveis entre o perfil e o piso.

Pontas levantadas ou descoladas.

Acúmulo de sujeira embaixo da peça solta.

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Como corrigir o desnível antes de instalar o perfil?

A correção começa pela base. Se o desnível é pequeno, uma camada de massa niveladora ou argamassa de regularização resolve. Aplique o produto sobre a superfície, espalhe com desempenadeira e deixe curar completamente antes de instalar o perfil.

Se o desnível é maior, pode ser necessário remover parte da argamassa antiga e refazer o nivelamento. A base precisa estar plana, seca e livre de poeira e resíduos. Sem essa preparação, qualquer perfil vai descolar.

Como instalar o perfil em T corretamente?

A instalação varia conforme o sistema do perfil. A tabela abaixo resume as opções:

Sistema Como funciona Recomendação Trilho parafusado Base fixada na sub-base O trilho é parafusado ou colado na base plana. O perfil encaixa sobre ele. Exige base nivelada Colagem direta Adesivo na junta Adesivo é aplicado na junta e o perfil é pressionado sobre ele. Depende de contato total Perfil de encaixe Base de plástico ou alumínio A base é fixada primeiro e o perfil em T encaixa por pressão. Mais tolerante a pequenas imperfeições

Por que a preparação da base é indispensável?

O perfil de transição é a peça que cobre a junta entre dois pisos. A argamassa de assentamento precisa estar plana para que o perfil tenha apoio uniforme.

A instalação correta começa sempre pela verificação do nivelamento. Uma base regularizada garante que o perfil assente sem folgas e permaneça firme por anos. Um desnível de poucos milímetros é suficiente para comprometer toda a fixação.