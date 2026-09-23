Você passa o rodo na cuba para secar a água e, semanas depois, nota uma rede de riscos finos na superfície. O rodo de pia parece inofensivo, mas a borracha pode arrastar detritos duros pela superfície. Quando pedras, grãos ou fragmentos de metal ficam presos na ponta da lâmina, o movimento de limpeza transforma a borracha em uma lixa que arranha o inox.

Por que o rodo risca o inox se a borracha é macia?

A borracha do rodo é macia o suficiente para não riscar o aço inoxidável por conta própria. O problema não está no material da lâmina, mas no que ela carrega. A ponta do rodo entra em contato direto com a superfície e funciona como um coletor de partículas.

Quando você limpa a pia após a louça, restos de comida e pequenos detritos ficam na cuba. Grãos de arroz, sementes, fragmentos de osso ou até pedrinhas de areia podem ficar presos na borda da borracha. A partir daí, cada passada do rodo pressiona esses detritos contra o inox, criando riscos que acompanham o movimento.

Uma deterioração de superfície inesperada domina a cozinha em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece com a superfície do inox?

O aço inoxidável tem um acabamento escovado ou acetinado que disfarça pequenos riscos com o tempo. Mas os riscos causados por detritos duros são profundos e seguem direções aleatórias, quebrando o padrão uniforme do material.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o rodo está causando riscos?

O dano aparece gradualmente. No início, os riscos são quase invisíveis, mas se tornam evidentes quando a luz incide em certo ângulo. A superfície perde o brilho uniforme e ganha um aspecto opaco.

Os principais indícios de risco na cuba são:

Riscos finos que acompanham a direção do movimento do rodo.

Superfície com aspecto fosco ou arranhado.

Áreas onde a luz reflete de forma irregular.

Sensação de aspereza ao passar a mão na cuba.

Acúmulo de sujeira nos riscos, mesmo após a limpeza.

Como evitar que o rodo risque o inox?

A prevenção é simples e depende de dois hábitos. O primeiro é remover os detritos sólidos da cuba antes de usar o rodo. Enxágue a pia ou recolha os restos de comida com a mão ou com um papel toalha.

O segundo é limpar a ponta da borracha com frequência. Passe o dedo na lâmina ou enxágue o rodo em água corrente antes de cada uso. Se sentir qualquer partícula presa na borracha, remova antes de encostar na superfície.

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Quando o dano já está instalado, há solução?

Se a cuba já apresenta riscos profundos, a recuperação exige polimento. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Riscos superficiais Marcas finas e claras Aspecto levemente fosco Pasta de polimento para inox Riscos profundos Marcas que pegam na unha Superfície áspera Polimento profissional Dano generalizado Riscos em toda a cuba Perda total do acabamento Avaliar troca da cuba

Por que a limpeza do inox exige cuidado constante?

O aço inoxidável é durável, mas suscetível a riscos. A superfície escovada disfarça pequenos danos, mas os riscos profundos quebram o padrão e se tornam permanentes.

O rodo de pia é uma ferramenta útil, mas exige o cuidado de ser limpo antes de cada uso. A manutenção preventiva da cuba inclui enxaguar os detritos antes de secar e manter a borracha livre de partículas. Uma pia bem cuidada mantém o brilho e a higiene por muito mais tempo.