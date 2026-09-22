Você troca a lâmpada antiga por uma de filamento de LED, com aquele visual retrô de vidro transparente. Em uma luminária fechada, o brilho é bonito, mas a lâmpada começa a piscar ou queima em poucos meses. A lâmpada de filamento de LED tem uma arquitetura térmica diferente dos modelos comuns de bulbo plástico. Em ambientes sem ventilação, ela esquenta mais e a vida útil cai drasticamente.

Por que a lâmpada de filamento de LED esquenta mais?

As lâmpadas de LED tradicionais têm um corpo de plástico ou alumínio com um dissipador metálico acoplado à base. Esse dissipador transfere o calor do chip LED para o ambiente. A lâmpada de filamento funciona de outra forma: ela não tem dissipador metálico visível. O calor é dissipado pelo gás inerte que preenche o bulbo de vidro, e a superfície inteira do vidro funciona como área de troca térmica.

Esse design é eficiente quando a lâmpada está exposta ao ar. O vidro dissipa o calor para o ambiente ao redor. Mas dentro de uma luminária fechada, o ar quente não circula e não tem para onde ir. O calor se acumula ao redor do bulbo, e a temperatura interna sobe muito além do que o design foi projetado para suportar.

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O que acontece com a lâmpada em ambiente fechado?

O superaquecimento acelera a degradação de todos os componentes da lâmpada. O driver eletrônico, que fica na base, sofre com o calor acumulado. A camada de fósforo que transforma a luz azul em branca perde eficiência e a cor da luz muda. O fluxo luminoso cai, e a lâmpada queima muito antes do prazo prometido.

Os três efeitos do superaquecimento são:

Quais sinais mostram que a lâmpada está sofrendo com o calor?

O problema avisa antes de a lâmpada queimar. Os sinais aparecem na cor da luz, no brilho e no comportamento da lâmpada. Reconhecê-los cedo evita a troca frequente.

Os principais indícios de superaquecimento são:

Luz que fica amarelada ou esverdeada com o tempo.

Brilho visivelmente mais fraco que no início.

Piscadas ou instabilidade ao acender.

Vida útil muito menor que a prometida na embalagem.

Cheiro de queimado ou plástico quente perto da luminária.

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Como escolher a lâmpada certa para luminária fechada?

A regra é simples: se a embalagem não indicar explicitamente que a lâmpada é adequada para luminárias fechadas, não a instale nesse tipo de aparelho. Fabricantes deixam claro que suas lâmpadas de filamento são projetadas para operação em luminárias abertas, e que a vida útil é calculada com base nessa condição.

A certificação Energy Star exige testes de alta temperatura para lâmpadas comercializadas para uso em luminárias fechadas ou embutidas. A tabela abaixo resume as opções:

Tipo de lâmpada Indicação Recomendação Filamento de LED comum Sem indicação “enclosed” Luminárias abertas Evitar em luminária fechada LED de bulbo plástico Com dissipador metálico Luminárias fechadas e abertas Alternativa segura Filamento “Enclosed Rated” Certificação para alta temperatura Qualquer tipo de luminária Projetada para o calor

Por que a lâmpada de filamento é mais sensível ao calor?

A lâmpada LED de filamento tem um design que prioriza a estética e a distribuição uniforme da luz. O dissipador de calor metálico, presente nos modelos de bulbo plástico, foi removido para dar lugar ao vidro transparente. A troca térmica depende do gás interno e da superfície do vidro.

Em luminárias fechadas, esse design se torna uma desvantagem. O calor não encontra caminho para sair, e a temperatura interna sobe rapidamente. A solução é escolher lâmpadas com certificação específica para esse tipo de uso, ou optar pelos modelos de LED com dissipador, que são mais tolerantes ao calor acumulado.