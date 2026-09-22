A pia escoa devagar, você desentope, e em poucas semanas o problema volta. O sifão sanfonado pode ser o culpado. Quando ele é montado esticado de forma incorreta, o tubo flexível cria dobras desnecessárias que funcionam como armadilhas. A gordura e os resíduos se acumulam nessas curvas extras, formando uma massa que bloqueia a passagem da água repetidamente.

Por que o sifão sanfonado esticado acumula gordura?

O sifão sanfonado é um tubo flexível com anéis que permitem moldá-lo conforme a necessidade da instalação. Ele é indicado justamente para corrigir desalinhamentos entre a pia e o ponto de esgoto. O problema é que, se for esticado demais, o tubo não forma uma curva suave e contínua. Ele cria cotovelos extras e dobras apertadas.

Cada dobra extra funciona como um ponto de ancoragem para os resíduos. A gordura que esfria e endurece nas paredes do tubo se acumula ali, junto com restos de comida e fiapos. Com o tempo, essa massa cresce e reduz o diâmetro de passagem da água até entupir completamente.

A armadilha mais perigosa para destruir seu escoamento com a massa de resíduos travando nas ranhuras plásticas

O que acontece quando as dobras retêm resíduos?

A gordura é o principal agente de entupimento em pias de cozinha. Ela adere às paredes internas do sifão e, nas dobras criadas pelo esticamento, encontra o ambiente perfeito para solidificar. O acúmulo se torna uma crosta que se renova a cada lavagem de louça.

Os três estágios do entupimento são:

Quais sinais mostram que o sifão está mal instalado?

O problema se anuncia antes do entupimento total. O comportamento da água e a aparência do tubo denunciam as dobras incorretas. Reconhecer os sinais evita a manutenção repetitiva.

Os principais indícios de instalação incorreta são:

Dobras visíveis ou cotovelos extras no tubo flexível.

Sifão que não forma uma curva em U suave e contínua.

Escoamento lento que retorna após poucas semanas.

Mau cheiro persistente vindo do ralo.

Água acumulada nas dobras, mesmo com a pia vazia.

Como instalar o sifão sanfonado corretamente?

A instalação correta exige que o tubo forme apenas uma curva em U, sem dobras adicionais. O sifão deve ser posicionado de forma que o trecho flexível não fique esticado nem comprimido. A curva em U é o que cria o fecho hídrico, a barreira de água que impede o retorno de odores.

Para evitar as dobras extras, molde o tubo suavemente até o ponto de esgoto, sem forçá-lo a fazer curvas desnecessárias. Se o comprimento for maior que o necessário, corte o excesso na extremidade escalonada. O objetivo é que o tubo desça da pia, faça uma curva em U e siga direto para a parede, sem voltas adicionais.

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Quando o sifão sanfonado não é a melhor escolha?

O sifão sanfonado é prático para corrigir desalinhamentos, mas não é a opção mais durável. A tabela abaixo compara os tipos:

Tipo de sifão Indicação Recomendação Sanfonado (flexível) Corrige desalinhamentos Pia e ponto de esgoto desalinhados Instalar sem esticar Rígido com copo Curva fixa e copo removível Pia e esgoto alinhados Mais durável e fácil de limpar Articulado Rígido com ajuste leve Pequenos desalinhamentos Alternativa ao sanfonado

Por que a instalação correta evita o entupimento recorrente?

O sifão tem a função de criar um fecho hídrico que bloqueia odores do esgoto. A gordura que esfria nas paredes do tubo é o principal agente de entupimento em pias de cozinha.

Quando o sifão sanfonado é instalado sem dobras extras, a gordura não encontra pontos de retenção. A água escoa de forma contínua e leva os resíduos embora. A manutenção preventiva, com limpeza periódica do sifão, completa o cuidado. Um sifão bem instalado dura anos sem entupir, e a pia escoa como no primeiro dia.