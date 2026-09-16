Reaquecer aquele molho de tomate ou o restinho de carne gordurosa no pote de plástico parece inofensivo. A combinação, porém, é uma das piores para o material. O plástico comum no micro-ondas, quando exposto a alimentos ácidos ou gordurosos em alta potência, sofre degradação acelerada. O calor transfere micropartículas do polímero para a comida e deforma permanentemente a peça.

Por que o ácido e a gordura atacam o plástico?

O plástico usado em potes comuns é composto por polímeros e uma série de aditivos, como plastificantes, corantes e estabilizantes. Em contato com alimentos ácidos, como molho de tomate, ou gordurosos, como carnes e queijos, essas substâncias migram com mais facilidade.

O calor intensifica o processo. A transferência de químicos do plástico para o alimento é maior com comidas ácidas, gordurosas e quentes. Um molho de tomate aquecido no micro-ondas combina os três fatores ao mesmo tempo.

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O que a pesquisa mostra sobre a liberação de micropartículas?

Um estudo publicado na revista Science Advances por pesquisadores da Universidade de Zhejiang mediu a liberação de micropartículas em potes de plástico aquecidos no micro-ondas. O resultado é alarmante: potes de polietileno (PE) com alimentos gordurosos liberaram 125 vezes mais micropartículas do que os mesmos potes com água.

Os três efeitos da exposição ao calor com ácido ou gordura são:

Quais sinais mostram que o pote não é seguro para micro-ondas?

Nem todo pote de plástico é igual. A Anvisa regulamenta os materiais em contato com alimentos, mas o selo de segurança só vale para as condições de uso testadas. Um pote sem a indicação específica de uso no micro-ondas não foi aprovado para essa finalidade.

Os principais sinais de que o pote não é adequado são:

Pote sem o símbolo de micro-ondas gravado no fundo.

Recipiente reaproveitado de sorvete, margarina ou delivery.

Plástico que já está deformado, riscado ou amarelado.

Pote que esquenta muito ao toque durante o aquecimento.

Cheiro de plástico queimado ao abrir o micro-ondas.

Qual é a diferença entre plástico comum e plástico para micro-ondas?

O plástico seguro para micro-ondas é o polipropileno (PP), identificado pelo número 5 dentro do triângulo de reciclagem. Ele suporta temperaturas de até 100 °C a 120 °C, o que cobre a maioria dos aquecimentos domésticos.

O problema é que nem todo PP é seguro para alimentos gordurosos ou ácidos. O próprio estudo chinês mostrou que mesmo potes de PP liberaram 29 vezes mais micropartículas com óleo do que com água. O plástico aguenta a temperatura, mas a combinação de calor, ácido e gordura continua extraindo componentes do material.

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Qual recipiente usar em vez do plástico?

A recomendação de especialistas é trocar o plástico por vidro ou cerâmica sempre que for aquecer comida. A orientação é usar potes plásticos apenas para armazenar alimentos frios.

A tabela abaixo resume as opções:

Material Segurança no micro-ondas Observação Vidro Inerte e resistente ao calor Alta Primeira escolha para aquecer Cerâmica Sem revestimento metálico Alta Alternativa segura Plástico comum (sem selo) Potes reaproveitados Baixa Evitar aquecer com ácido ou gordura

Como reduzir a exposição a micropartículas no dia a dia?

A medida mais simples é transferir a comida para um prato de vidro ou cerâmica antes de aquecer. O plástico pode continuar sendo usado para armazenar alimentos frios, transportar marmitas e congelar porções.

Evite reutilizar potes de delivery. Eles são projetados para uso único e se degradam rápido com o calor e a lavagem. Se for usar plástico, verifique o símbolo PP 5 e a indicação de micro-ondas. Mesmo assim, evite aquecer alimentos ácidos ou gordurosos nesse material. A micropartícula liberada no alimento não tem sabor nem cheiro, mas o corpo absorve parte dela. Trocar o recipiente é uma mudança pequena com impacto direto na rotina.