Em agosto de 2026, uma iguana no caiaque ganhou uma carona inesperada no Rio Poti, no Piauí. O guia de turismo Maurício a ajudou a atravessar o rio, e ela retribuiu com um olhar de agradecimento no final. O vídeo viralizou e já passa de 239 mil visualizações.

O que aconteceu com a iguana no Rio Poti?

Maurício é guia de turismo de aventura em Teresina e costuma levar visitantes para passeios de caiaque pelo Parque Floresta Fóssil. Durante uma das travessias, ele percebeu um animal tentando nadar de uma margem à outra, com dificuldade.

Ao se aproximar, viu que não era um camaleão, como imaginou, mas uma iguana. Preocupado, aproximou o caiaque e permitiu que ela subisse. A iguana aceitou a ajuda, mas sem perder a personalidade: deu algumas “chicotadas” com a cauda durante o trajeto.

Quais são as três características das iguanas que explicam esse episódio?

As iguanas são répteis adaptados a ambientes próximos a rios e florestas tropicais. O comportamento observado no Rio Poti reflete características típicas da espécie.

Os três pilares desse comportamento são:

Como ajudar um animal silvestre em apuros sem colocar a si mesmo em risco?

A atitude de Maurício foi cuidadosa: ele aproximou o caiaque sem tocar no animal e permitiu que a iguana subisse por conta própria. Esse tipo de abordagem respeita o comportamento natural da espécie.

As recomendações para situações semelhantes são:

Mantenha distância e observe antes de agir. Nem todo animal em dificuldade precisa de intervenção.

Não tente capturar ou segurar o animal, a menos que seja estritamente necessário e seguro.

Ofereça um ponto de apoio ou uma rota de saída, em vez de forçar o contato.

Registre a cena sem interferir no comportamento natural do animal.

Em caso de ferimento, acione órgãos ambientais ou centros de reabilitação de fauna.

O que o vídeo da iguana no caiaque mostra?

O vídeo foi publicado no Instagram de Maurício e ultrapassou 239 mil visualizações. Nas imagens, a iguana aparece acomodada no caiaque enquanto o guia rema até a outra margem.

No final, o animal desce e olha para trás antes de seguir caminho. Para Maurício, aquele olhar pareceu um agradecimento. A cena gerou centenas de comentários emocionados nas redes sociais.

“Calma, já passou”: resgate de filhote na rodovia tem tensão no asfalto e final emocionante – Créditos: Instagram @mauricioadrenalina

Comparação entre iguanas e outros répteis aquáticos

As iguanas compartilham o ambiente aquático com outros répteis, mas têm características próprias. A tabela abaixo resume as principais diferenças.

Animal Habilidade de nado Comportamento em travessias Iguana Réptil arborícola e aquático Excelente, nada e mergulha por minutos Pode aceitar apoio em correntezas fortes Jacaré Predador aquático Muito alta, nada com velocidade Evita contato e não busca apoio humano Tartaruga Réptil de casco Boa, mas depende da espécie Costuma seguir rotas próprias Camaleão Réptil arborícola Limitada, não é aquático Evita água e raramente atravessa rios

O que a história da iguana no caiaque ensina sobre empatia?

A cena da iguana que aceitou a carona e olhou para trás antes de partir tocou milhares de pessoas. Independentemente do que o animal sentiu, o gesto de Maurício mostra como pequenas ações de cuidado podem fazer diferença.

Encontros como esse também lembram que os animais silvestres têm comportamentos próprios e merecem respeito. Ajudar sem invadir, oferecer apoio sem forçar contato é a forma mais ética de interagir com a fauna.