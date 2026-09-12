A Hydrangea macrophylla, a popular hortênsia, forma suas gemas florais no fim do verão e no outono. A poda de hortênsia feita sem considerar esse ciclo remove os botões que floresceriam na estação seguinte. Entender o momento certo é essencial para garantir a floração.
O que é a Hydrangea macrophylla e como ela forma as gemas florais?
A Hydrangea macrophylla é um arbusto originário do Japão e da China, muito cultivado por suas flores em forma de pompom. No Brasil, é comum em jardins de clima ameno e úmido, onde encontra as condições ideais para se desenvolver.
Essa espécie forma as gemas florais no fim do verão e no outono, quando as temperaturas caem. Essas gemas permanecem dormentes durante o inverno e florescem na primavera seguinte, completando o ciclo de floração.
Quais são os três erros de poda que eliminam a floração?
Podar a hortênsia no momento errado é o erro mais comum. A planta não se recupera a tempo de formar novas gemas antes do inverno, e a florada da estação seguinte fica comprometida.
Os três pilares desse erro são:
Quando podar a hortênsia sem comprometer a florada?
O momento ideal é logo após a floração, no fim da primavera ou início do verão. Nessa época, a planta ainda não formou as gemas da próxima estação e suporta bem a poda.
Os passos para uma poda segura são:
- Espere o fim da floração, quando as flores começam a murchar.
- Remova apenas as flores murchas e os ramos mortos ou doentes.
- Corte acima de um par de folhas saudáveis para estimular ramificações.
- Evite podar após o fim do verão, quando as gemas já estão se formando.
- Não corte mais de um terço da planta em uma única sessão.
O que dizem os especialistas sobre o ciclo da hortênsia?
Especialistas em jardinagem destacam que a Hydrangea macrophylla floresce em madeira velha, ou seja, nos ramos que cresceram na estação anterior. Cortar esses ramos elimina a floração do ciclo seguinte.
A recomendação da Embrapa é observar a planta antes de podar. Se houver gemas grandes e inchadas nos ramos, elas são os botões florais da próxima estação. Podar nesse momento significa perda garantida.
Comparação entre os tipos de poda e o impacto na floração
Cada tipo de poda afeta a hortênsia de forma diferente. A tabela abaixo mostra o impacto de cada abordagem na floração seguinte.
|Tipo de poda
|O que é removido
|Impacto na floração
|Poda após a floração Fim da primavera ou início do verão
|Apenas flores murchas e ramos mortos
|Floração garantida na próxima estação
|Poda no outono Quando as gemas estão se formando
|Gemas florais em desenvolvimento
|Floração reduzida ou ausente
|Poda no inverno Gemas dormentes
|Ramos com gemas já formadas
|Sem floração na estação seguinte
|Poda drástica Corte de mais de um terço da planta
|Grande parte da madeira velha
|Planta pode não florir por anos
Qual é o momento certo para podar a hortênsia?
A resposta é simples: pode logo após a floração, quando as flores começam a murchar. Nesse momento, você remove o que já cumpriu sua função sem tocar nas gemas da próxima estação.
Se você perdeu a janela e a planta já formou as gemas, espere. A melhor poda é aquela que respeita o ciclo da planta. Um corte no momento errado pode custar uma temporada inteira sem flores.