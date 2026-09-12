A Hydrangea macrophylla, a popular hortênsia, forma suas gemas florais no fim do verão e no outono. A poda de hortênsia feita sem considerar esse ciclo remove os botões que floresceriam na estação seguinte. Entender o momento certo é essencial para garantir a floração.

O que é a Hydrangea macrophylla e como ela forma as gemas florais?

A Hydrangea macrophylla é um arbusto originário do Japão e da China, muito cultivado por suas flores em forma de pompom. No Brasil, é comum em jardins de clima ameno e úmido, onde encontra as condições ideais para se desenvolver.

Essa espécie forma as gemas florais no fim do verão e no outono, quando as temperaturas caem. Essas gemas permanecem dormentes durante o inverno e florescem na primavera seguinte, completando o ciclo de floração.

Achar que pode podar o arbusto no inverno esconde um erro grave que paralisa a floração por meses. Veja o que fazer agora mesmo

Quais são os três erros de poda que eliminam a floração?

Podar a hortênsia no momento errado é o erro mais comum. A planta não se recupera a tempo de formar novas gemas antes do inverno, e a florada da estação seguinte fica comprometida.

Os três pilares desse erro são:

Quando podar a hortênsia sem comprometer a florada?

O momento ideal é logo após a floração, no fim da primavera ou início do verão. Nessa época, a planta ainda não formou as gemas da próxima estação e suporta bem a poda.

Os passos para uma poda segura são:

Espere o fim da floração, quando as flores começam a murchar.

Remova apenas as flores murchas e os ramos mortos ou doentes.

Corte acima de um par de folhas saudáveis para estimular ramificações.

Evite podar após o fim do verão, quando as gemas já estão se formando.

Não corte mais de um terço da planta em uma única sessão.

O que dizem os especialistas sobre o ciclo da hortênsia?

Especialistas em jardinagem destacam que a Hydrangea macrophylla floresce em madeira velha, ou seja, nos ramos que cresceram na estação anterior. Cortar esses ramos elimina a floração do ciclo seguinte.

A recomendação da Embrapa é observar a planta antes de podar. Se houver gemas grandes e inchadas nos ramos, elas são os botões florais da próxima estação. Podar nesse momento significa perda garantida.

Achar que pode podar o arbusto no inverno esconde um erro grave que paralisa a floração por meses. Veja o que fazer agora mesmo

Comparação entre os tipos de poda e o impacto na floração

Cada tipo de poda afeta a hortênsia de forma diferente. A tabela abaixo mostra o impacto de cada abordagem na floração seguinte.

Tipo de poda O que é removido Impacto na floração Poda após a floração Fim da primavera ou início do verão Apenas flores murchas e ramos mortos Floração garantida na próxima estação Poda no outono Quando as gemas estão se formando Gemas florais em desenvolvimento Floração reduzida ou ausente Poda no inverno Gemas dormentes Ramos com gemas já formadas Sem floração na estação seguinte Poda drástica Corte de mais de um terço da planta Grande parte da madeira velha Planta pode não florir por anos

Qual é o momento certo para podar a hortênsia?

A resposta é simples: pode logo após a floração, quando as flores começam a murchar. Nesse momento, você remove o que já cumpriu sua função sem tocar nas gemas da próxima estação.

Se você perdeu a janela e a planta já formou as gemas, espere. A melhor poda é aquela que respeita o ciclo da planta. Um corte no momento errado pode custar uma temporada inteira sem flores.