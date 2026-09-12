A cerca de 100 km de altitude, as nuvens metálicas chamadas camadas E esporádicas aparecem quando restos de meteoros se concentram na ionosfera. A NASA atravessou uma delas com cinco detectores ao mesmo tempo e encontrou uma estrutura irregular e turbulenta, bem diferente da folha lisa esperada até então.

O que são essas nuvens metálicas na borda do espaço?

Elas surgem na camada E da ionosfera, região da alta atmosfera onde partículas carregadas podem afetar ondas de rádio. Meteoros queimados deixam traços de ferro, magnésio e outros metais, que às vezes se agrupam em folhas finas e densas.

Essas folhas recebem o nome de camadas E esporádicas porque aparecem e desaparecem de maneira irregular. Embora invisíveis a olho nu, elas podem refletir sinais que normalmente seguiriam para regiões mais altas, alterando trajetos de comunicação e criando condições incomuns para sistemas que dependem da ionosfera.

Nuvens metálicas da ionosfera revelam estrutura turbulenta

Como a NASA conseguiu medir a mesma camada em cinco pontos?

A missão SpEED Demon lançou um foguete de sondagem em 2022 e divulgou novos resultados em 2026. Ao entrar na camada, o veículo liberou quatro pequenas sondas, que se afastaram do instrumento principal.

Com o conjunto principal e as quatro sondas, a equipe obteve cinco medições simultâneas em posições diferentes. Isso resolveu uma limitação antiga: um único foguete registra apenas uma linha estreita de dados, enquanto a distribuição lateral permite comparar a estrutura ao redor no mesmo instante.

O que apareceu quando os cinco detectores atravessaram a camada?

Em vez de uma folha uniforme, os instrumentos encontraram densidades desiguais e estruturas internas. O desenho parecia responder aos ventos neutros e à turbulência ao redor, indicando que essas camadas podem ser dobradas e reorganizadas enquanto permanecem concentradas em uma faixa muito fina da atmosfera.

Os principais sinais observados formam três pistas:

Irregularidade: a densidade variava de um ponto para outro.

a densidade variava de um ponto para outro. Ondulações: a camada apresentava formas compatíveis com movimentos turbulentos.

a camada apresentava formas compatíveis com movimentos turbulentos. Divisão: durante a descida, o perfil chegou a mostrar dois picos distintos.

Nuvens metálicas da ionosfera revelam estrutura turbulenta

Por que essas camadas conseguem atrapalhar rádio e GPS?

A região E da ionosfera ocupa aproximadamente a faixa entre 95 e 150 km de altitude. Quando uma camada esporádica se torna densa, ela pode agir como um espelho de radiofrequência e devolver sinais em direções inesperadas.

Isso ajuda a explicar transmissões recebidas muito além do alcance habitual, alvos falsos em certos radares e parte da incerteza que a ionosfera pode introduzir no posicionamento por satélite. A descoberta não cria um novo problema; ela mostra que a estrutura responsável pelo efeito é mais complexa do que parecia.

O que muda depois dessa visão em vários pontos ao mesmo tempo?

A técnica transforma uma medição estreita em uma comparação espacial, permitindo testar como turbulência, vento e plasma interagem dentro da mesma camada. Isso é especialmente útil porque a região fica alta demais para balões e baixa demais para satélites, deixando os foguetes de sondagem como ferramentas importantes.

O resultado também mostra por que olhar apenas um ponto pode esconder a dinâmica real. Ao enxergar a mesma formação em cinco posições, os pesquisadores passaram de uma linha isolada para uma estrutura tridimensional mais rica, aproximando a ciência de modelos melhores para previsão e comunicação.