O psicanalista **Erich Fromm** alertou que tentar **provar o próprio valor** no amor sinaliza uma busca desesperada por segurança emocional. Essa compulsão transforma a convivência em um exame contínuo onde a pessoa sacrifica sua identidade para evitar a rejeição.

Por que sentimos necessidade de demonstrar nosso mérito no amor?

Muitas pessoas passam anos se esforçando para corresponder a expectativas irrealistas do parceiro. Essa rotina gera um cansaço profundo porque qualquer falha parece ameaçar a continuidade da relação.

O medo constante de não ser suficiente faz você aceitar migalhas de afeto. A sensação de caminhar sobre ovos transforma a convivência em uma fonte diária de ansiedade e desgaste psíquico.

A necessidade constante de demonstrar valor pode transformar o relacionamento em uma fonte de tensão emocional — Créditos: Imagem gerada por IA

Como Erich Fromm explica a confusão entre aprovação e afeto?

Em sua obra clássica **A Arte de Amar**, o psicanalista Erich Fromm defendeu que o amor imaturo busca a validação do outro para preencher um vazio interno. Ele observou que a sociedade moderna ensina a barganhar o afeto como uma mercadoria.

Segundo **Fromm**, a pessoa que tenta provar seu mérito confunde admiração com segurança. Quando a autoestima depende inteiramente da reação alheia, a autonomia desaparece e surge o ressentimento silencioso.

Os pilares fundamentais dessa visão psicológica incluem:

Amor condicional: a crença de que o carinho só existe mediante utilidade ou desempenho impecável. Mercantilização dos afetos: a troca de favores e concessões em busca de aprovação temporária. Perda da identidade: a anulação dos próprios desejos para manter a ilusão de estabilidade. Insegurança crônica: o temor permanente de que a verdade pessoal afaste o parceiro.

Quais atitudes revelam a tentativa de provar o próprio valor?

No dia a dia, esse padrão se manifesta na incapacidade de dizer não e no hábito de pedir desculpas por sentimentos legítimos. O indivíduo assume culpas que não são suas para evitar confrontos.

A pessoa também tende a se desdobrar para resolver problemas alheios esperando um reconhecimento que nunca chega. Essa dinâmica desgasta a saúde mental e perpetua dinâmicas tóxicas.

Alguns sinais desse comportamento na rotina são:

Mudar de opinião para concordar sempre com o parceiro.

Justificar erros graves do outro como falhas pessoais.

Esconder mágoas para evitar a imagem de pessoa difícil.

Buscar elogios constantes para acalmar a ansiedade interna.

Adaptar constantemente a própria identidade para receber aprovação pode enfraquecer a autonomia pessoal — Créditos: Imagem gerada por IA

O que as pesquisas revelam sobre a autoestima condicional?

Quando a percepção de utilidade sustenta o valor individual, o relacionamento se torna instável. A psicologia comportamental aponta que condicionar a própria dignidade ao olhar do outro aumenta os níveis de cortisol e precipita episódios depressivos.

Publicado no periódico **Psychological Bulletin**, o estudo The cost of seeking self-esteem demonstrou que a busca frenética por validação externa prejudica a empatia e compromete a estabilidade das relações afetivas.

Como interromper o hábito de provar seu mérito ao parceiro?

Desfazer essa armadilha exige reconhecer que o afeto autêntico não depende de performance. O desenvolvimento do respeito próprio começa quando você estabelece limites claros sem medo da reação alheia.

A transição envolve abandonar o papel de agradador funcional e aceitar suas imperfeições. A verdadeira segurança emocional surge do acolhimento interno, não do aplauso externo.

Orientações práticas para mudar essa dinâmica:

Sinal Leitura psicológica Ação prática Dificuldade em dizer não diante de exigências Alerta

Medo do abandono guiando as escolhas Pausar antes de responder e avaliar sua vontade real. Busca constante por elogios do parceiro Risco

Autoestima dependente de validação externa Registrar e reconhecer suas próprias conquistas diárias. Cansaço emocional após desentendimentos Neutro

Sobrecarga por tentar controlar a reação alheia Respeitar o espaço do outro sem assumir culpas indevidas.

Qual é o caminho para construir relações baseadas em afeto genuíno?

Substituir a necessidade de aprovação pelo amor próprio exige coragem para encarar a vulnerabilidade. Ao compreender a lição de **Erich Fromm**, fica evidente que o verdadeiro vínculo nasce da maturidade e do respeito às diferenças.

Quando você para de provar seu mérito, o relacionamento deixa de ser um campo de prova e se torna um espaço de trocas sinceras. A aceitação interior é o pilar que sustenta laços saudáveis e duradouros.