A gratidão e gentileza podem formar uma sequência que vai além da obrigação de devolver um favor. Quando alguém se sente genuinamente grato por uma ajuda recebida, essa emoção pode aumentar a disposição para considerar outras pessoas e agir de maneira pró-social.

Por que receber ajuda pode mudar a maneira como tratamos outras pessoas?

Alguém facilita uma tarefa no trabalho, oferece uma carona ou resolve um problema inesperado. Depois disso, pode surgir uma disposição maior para segurar a porta para outra pessoa, compartilhar algo útil ou facilitar uma escolha, mesmo que ela não tenha participado da ajuda inicial.

Nem toda gentileza posterior é uma devolução calculada. A gratidão pode funcionar como uma emoção social capaz de ampliar a atenção dedicada aos interesses de outras pessoas e favorecer comportamentos cooperativos em situações cotidianas.

A gratidão pode favorecer atitudes pró-sociais que não precisam ser dirigidas apenas à pessoa que ofereceu a ajuda inicial — Créditos: Imagem gerada por IA

Como a gratidão pode estimular comportamento pró-social?

A gratidão surge associada ao reconhecimento de um benefício recebido. Na psicologia social, porém, seu papel não termina no sentimento positivo dirigido a quem ajudou.

Pesquisas investigam como essa emoção se relaciona a ações de ajuda, compartilhamento e consideração pelos interesses alheios. Nesse contexto, o comportamento pró-social envolve decisões que podem beneficiar outras pessoas.

Alguns elementos ajudam a separar gratidão de uma simples obrigação social:

Reconhecimento: perceber que alguém ofereceu uma ajuda ou benefício. Gratidão: resposta emocional positiva associada ao benefício recebido. Consideração: levar em conta possibilidades e interesses de outras pessoas. Comportamento pró-social: escolher uma ação capaz de favorecer outra pessoa. Incerteza: agir sem ter garantia de que a outra pessoa realmente será beneficiada.

Como essa sequência aparece nas pequenas gentilezas do cotidiano?

O efeito não precisa aparecer como um grande favor. Muitas decisões pró-sociais custam pouco e podem ser quase imperceptíveis para quem está ao redor, mas preservam opções, economizam esforço ou facilitam o dia de outra pessoa.

Algumas situações que ilustram esse comportamento são:

Oferecer ajuda a um colega depois de ter recebido apoio em outra tarefa.

Deixar uma opção disponível para que outra pessoa possa escolher.

Compartilhar uma informação útil sem esperar recompensa.

Ceder espaço ou facilitar a passagem de alguém.

Ajudar uma pessoa diferente daquela que ofereceu o favor original.

Fazer uma pequena gentileza mesmo sem saber se ela será necessária.

O que o experimento de 2024 encontrou sobre gratidão e gentileza?

Um ponto importante é a incerteza. Fazer algo pró-social pode ter um custo, mesmo pequeno, sem garantia de que a outra pessoa aproveitará o benefício. Por isso, pesquisadores testaram se a gratidão continuaria influenciando escolhas quando o resultado favorável ao outro não estivesse assegurado.

Publicado na Scientific Reports, o estudo Gratitude promotes prosocial behavior even in uncertain situation distribuiu aleatoriamente 60 participantes entre grupos de gratidão e neutro. O grupo de gratidão fez mais escolhas pró-sociais, preservando opções para outra pessoa mesmo sem garantia de benefício.

Uma atitude pró-social pode surgir posteriormente em direção a outra pessoa, indo além da reciprocidade direta — Créditos: Imagem gerada por IA

O que uma gentileza depois de receber ajuda pode significar?

Uma ação isolada não revela com certeza a motivação de alguém. Educação, reciprocidade, hábito e normas sociais também podem produzir comportamentos parecidos. O experimento mostra uma relação causal em uma situação controlada, mas não transforma cada gentileza cotidiana em prova de gratidão.

Uma leitura mais cuidadosa considera o contexto:

Sinal Leitura possível Ação Sinal Ajudar depois de receber ajuda Leitura possível Gratidão favorecendo disposição pró-social Ação Permitir que a gentileza circule sem cobrar retorno Sinal Preservar opções para outra pessoa Leitura possível Consideração pelos interesses alheios Ação Considerar como a escolha afeta quem vem depois Sinal Ajudar sem benefício garantido Leitura possível Comportamento pró-social sob incerteza Ação Priorizar gestos de baixo custo que preservem escolhas Sinal Sentir obrigação de devolver tudo Leitura possível Pode envolver reciprocidade ou sensação de dívida Ação Distinguir gratidão espontânea de cobrança por reciprocidade

Sentir gratidão significa que alguém sempre será mais generoso?

Não. O estudo envolveu 60 universitários japoneses e uma tarefa experimental específica. Os resultados sustentam que a gratidão induzida aumentou escolhas pró-sociais naquele contexto, mas não permitem concluir que toda pessoa agradecida necessariamente ajudará mais em qualquer situação da vida real.

A gratidão e gentileza podem, porém, estar ligadas de maneira menos calculada do que a simples ideia de “pagar uma dívida”. Receber algo positivo pode alterar momentaneamente a forma como consideramos outras pessoas, inclusive quando não sabemos se nossa próxima pequena gentileza produzirá algum benefício.