A gratidão e gentileza podem formar uma sequência que vai além da obrigação de devolver um favor. Quando alguém se sente genuinamente grato por uma ajuda recebida, essa emoção pode aumentar a disposição para considerar outras pessoas e agir de maneira pró-social.
Por que receber ajuda pode mudar a maneira como tratamos outras pessoas?
Alguém facilita uma tarefa no trabalho, oferece uma carona ou resolve um problema inesperado. Depois disso, pode surgir uma disposição maior para segurar a porta para outra pessoa, compartilhar algo útil ou facilitar uma escolha, mesmo que ela não tenha participado da ajuda inicial.
Nem toda gentileza posterior é uma devolução calculada. A gratidão pode funcionar como uma emoção social capaz de ampliar a atenção dedicada aos interesses de outras pessoas e favorecer comportamentos cooperativos em situações cotidianas.
Como a gratidão pode estimular comportamento pró-social?
A gratidão surge associada ao reconhecimento de um benefício recebido. Na psicologia social, porém, seu papel não termina no sentimento positivo dirigido a quem ajudou.
Pesquisas investigam como essa emoção se relaciona a ações de ajuda, compartilhamento e consideração pelos interesses alheios. Nesse contexto, o comportamento pró-social envolve decisões que podem beneficiar outras pessoas.
Alguns elementos ajudam a separar gratidão de uma simples obrigação social:
Como essa sequência aparece nas pequenas gentilezas do cotidiano?
O efeito não precisa aparecer como um grande favor. Muitas decisões pró-sociais custam pouco e podem ser quase imperceptíveis para quem está ao redor, mas preservam opções, economizam esforço ou facilitam o dia de outra pessoa.
Algumas situações que ilustram esse comportamento são:
- Oferecer ajuda a um colega depois de ter recebido apoio em outra tarefa.
- Deixar uma opção disponível para que outra pessoa possa escolher.
- Compartilhar uma informação útil sem esperar recompensa.
- Ceder espaço ou facilitar a passagem de alguém.
- Ajudar uma pessoa diferente daquela que ofereceu o favor original.
- Fazer uma pequena gentileza mesmo sem saber se ela será necessária.
O que o experimento de 2024 encontrou sobre gratidão e gentileza?
Um ponto importante é a incerteza. Fazer algo pró-social pode ter um custo, mesmo pequeno, sem garantia de que a outra pessoa aproveitará o benefício. Por isso, pesquisadores testaram se a gratidão continuaria influenciando escolhas quando o resultado favorável ao outro não estivesse assegurado.
Publicado na Scientific Reports, o estudo Gratitude promotes prosocial behavior even in uncertain situation distribuiu aleatoriamente 60 participantes entre grupos de gratidão e neutro. O grupo de gratidão fez mais escolhas pró-sociais, preservando opções para outra pessoa mesmo sem garantia de benefício.
O que uma gentileza depois de receber ajuda pode significar?
Uma ação isolada não revela com certeza a motivação de alguém. Educação, reciprocidade, hábito e normas sociais também podem produzir comportamentos parecidos. O experimento mostra uma relação causal em uma situação controlada, mas não transforma cada gentileza cotidiana em prova de gratidão.
Uma leitura mais cuidadosa considera o contexto:
Sentir gratidão significa que alguém sempre será mais generoso?
Não. O estudo envolveu 60 universitários japoneses e uma tarefa experimental específica. Os resultados sustentam que a gratidão induzida aumentou escolhas pró-sociais naquele contexto, mas não permitem concluir que toda pessoa agradecida necessariamente ajudará mais em qualquer situação da vida real.
A gratidão e gentileza podem, porém, estar ligadas de maneira menos calculada do que a simples ideia de “pagar uma dívida”. Receber algo positivo pode alterar momentaneamente a forma como consideramos outras pessoas, inclusive quando não sabemos se nossa próxima pequena gentileza produzirá algum benefício.