Você já culpou o trânsito pelo seu atraso, mas chamou o colega de preguiçoso pelo atraso dele? O viés de atribuição explica essa diferença. Tendemos a julgar comportamentos alheios com base em traços fixos de personalidade, enquanto justificamos nossas falhas por pressões do ambiente.
O que é o viés de atribuição e como ele funciona?
O viés de atribuição é a tendência de explicar o comportamento dos outros por características internas, como personalidade e caráter, e o nosso por fatores externos, como situação e contexto.
Esse padrão também é chamado de erro de atribuição. Ele faz com que a mesma ação receba explicações diferentes dependendo de quem a pratica.
Quais são os três mecanismos que alimentam o viés de atribuição?
Três processos mentais sustentam esse viés. Eles atuam de forma automática e moldam a forma como interpretamos ações cotidianas.
Os três pilares desse viés são:
Como o viés de atribuição aparece no dia a dia?
O viés surge em situações comuns, do trabalho à família. Ele influencia julgamentos sobre desempenho, culpa e mérito sem que percebamos.
As manifestações mais frequentes são:
- Um colega falha na entrega e logo pensamos que ele é desorganizado.
- Nós falhamos e atribuímos o erro à falta de tempo ou ao sistema lento.
- Alguém é rude e concluímos que tem mau caráter, sem considerar o dia difícil.
- Nós somos rudes e justificamos com cansaço ou estresse acumulado.
- Um motorista comete uma infração e o chamamos de imprudente.
O que a psicologia social diz sobre a atribuição de causas?
Pesquisas em psicologia social mostram que o viés de atribuição é mais forte em culturas individualistas, onde a responsabilidade pessoal é muito valorizada.
Estudos indicam que o padrão se intensifica quando julgamos alguém distante de nós. Quanto menor a identificação com a pessoa, maior a chance de explicar o comportamento por traços fixos.
Comparação entre as atribuições que fazemos para nós e para os outros
Nossas explicações mudam conforme quem está no centro da situação. A tabela abaixo resume essa assimetria em exemplos comuns.
|Situação
|Atribuição para mim
|Atribuição para o outro
|Atraso no trabalho Chegada fora do horário
|Trânsito intenso e imprevisto na rota
|Falta de pontualidade e compromisso
|Erro em um projeto Falha na entrega
|Prazo curto e informações incompletas
|Desatenção e pouca capacidade
|Discussão em casa Desentendimento familiar
|Cansaço e dia difícil no trabalho
|Gênio difícil e falta de diálogo
|Nota baixa em prova Desempenho aquém do esperado
|Prova confusa e conteúdo mal explicado
|Falta de estudo e desinteresse
Por que reconhecer o viés de atribuição melhora nossas relações?
Reconhecer o viés de atribuição não significa abandonar a autoconfiança. Significa perceber que usamos duas medidas diferentes para julgar a mesma situação, dependendo de quem está no centro dela.
Ao notar essa assimetria, fica mais fácil avaliar com justiça o próprio desempenho e o dos outros. O primeiro passo é perguntar se o julgamento seria o mesmo se a situação fosse invertida.