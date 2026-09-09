Uma tarde nublada em Vitória, no Espírito Santo, ganhou um contorno especial quando uma visitante inesperada pousou na sacada do professor e cirurgião-dentista Moysés Netto. Uma calopsita, provavelmente perdida, estava sobre a rede de proteção. Ao resgatá-la com cuidado, Moysés ouviu algo que parecia um agradecimento. O resgate de calopsita viralizou e emocionou milhões.
Por que a calopsita pareceu agradecer ao ser resgatada?
Foi justamente nesse momento que aconteceu algo que tornou a cena ainda mais especial. Ao ser resgatada, a ave emitiu um som que, para Moysés, pareceu muito com a palavra: “Obrigado.” Coincidência ou não, parecia até que a pequena visitante havia entendido que finalmente estava segura. O aparente agradecimento não seria algo impossível para uma calopsita, ave conhecida por sua capacidade de imitar a fala humana.
As calopsitas estão entre as aves capazes de imitar a fala humana e diferentes sons que escutam com frequência. Algumas podem aprender palavras, assobios, melodias e até ruídos presentes na rotina da casa. A capacidade varia bastante de um indivíduo para outro: algumas aprendem poucas palavras, enquanto outras demonstram maior facilidade para reproduzir sons.
Os três fatores que explicam por que a calopsita pode ter dito “obrigado” são:
Qual foi a repercussão do vídeo do resgate nas redes sociais?
Moysés filmou o resgate e compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram no dia 3 de setembro. Na legenda, contou sobre a experiência: “Quando resgatei uma calopsita na minha varanda!!! Que experiência! E ela fala quando a resgato: ouve: ‘obrigadooo’ kkk.” A publicação rapidamente chamou a atenção e acumulou mais de 604 mil visualizações, além de milhares de comentários.
Internautas se encantaram com a mansidão da ave. “Rapaz, nem as minhas, que crio há mais de seis anos, são tão mansinhas assim”, comentou uma pessoa. Outra compartilhou uma experiência parecida: “Coitada da pessoa que perdeu, gente. Que dó. Já perdi o meu e sei a dor que é.” A comoção mostrou como histórias de resgate e reencontro conseguem tocar o coração das pessoas.
As principais recomendações ao encontrar uma ave perdida são:
- Aproximar-se com calma: Evite movimentos bruscos que possam assustar a ave.
- Oferecer água e comida: Coloque um recipiente com água e sementes próximos.
- Procurar o tutor: Publique fotos em grupos de animais perdidos nas redes sociais.
- Levar a um veterinário: Se a ave estiver ferida, procure atendimento especializado.
- Não soltar: Aves domesticadas não sobrevivem bem na natureza.
Como as calopsitas aprendem a falar e o que isso revela sobre sua inteligência?
As calopsitas possuem uma capacidade de fala mais limitada do que algumas outras espécies de psitacídeos e costumam ser especialmente habilidosas em assobiar. Os machos, de maneira geral, tendem a apresentar maior facilidade para imitar a fala do que as fêmeas. A ave resgatada por Moysés pode ter aprendido a palavra “obrigado” em seu lar anterior, associando-a a momentos de cuidado ou recompensa.
Talvez nunca seja possível saber se aquela pequena ave realmente estava tentando agradecer ao homem que acabara de ajudá-la. Mas, para quem acompanhou o resgate, o momento não poderia ter combinado melhor com a cena. O aparente agradecimento é um lembrete de que a comunicação entre humanos e animais pode ir além das palavras.
Comparação entre a capacidade de fala de diferentes aves:
|Espécie
|Capacidade de fala
|Habilidade principal
|Calopsita Nymphicus hollandicus
|Moderada — pode aprender poucas palavras
|Assobios e melodias
|Papagaio-cinzento Psittacus erithacus
|Alta — até centenas de palavras
|Vocabulário extenso
|Periquito-australiano Melopsittacus undulatus
|Moderada — pode aprender várias palavras
|Repetição de frases
|Arara Ara spp.
|Moderada a alta
|Palavras e sons variados
O que a história da calopsita resgatada nos ensina sobre empatia e conexão?
A história da calopsita que parecia agradecer ao ser resgatada é um lembrete de que a empatia e a conexão entre humanos e animais podem transcender as barreiras da linguagem. O gesto de Moysés ao resgatar a ave perdida e a reação dela, que parecia um agradecimento, mostram que o cuidado e a atenção podem criar laços profundos, mesmo entre espécies diferentes.
O final feliz da história — com a calopsita devolvida ao seu tutor, uma criança autista que finalmente reencontrou sua companheira — reforça a importância de agir com compaixão. Como disse Moysés, “Imagina a felicidade!!!!”. E, talvez, aquele “obrigado” tenha sido a prova de que a ave sabia exatamente o que estava acontecendo.