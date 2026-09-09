Uma tarde nublada em Vitória, no Espírito Santo, ganhou um contorno especial quando uma visitante inesperada pousou na sacada do professor e cirurgião-dentista Moysés Netto. Uma calopsita, provavelmente perdida, estava sobre a rede de proteção. Ao resgatá-la com cuidado, Moysés ouviu algo que parecia um agradecimento. O resgate de calopsita viralizou e emocionou milhões.

Por que a calopsita pareceu agradecer ao ser resgatada?

Foi justamente nesse momento que aconteceu algo que tornou a cena ainda mais especial. Ao ser resgatada, a ave emitiu um som que, para Moysés, pareceu muito com a palavra: “Obrigado.” Coincidência ou não, parecia até que a pequena visitante havia entendido que finalmente estava segura. O aparente agradecimento não seria algo impossível para uma calopsita, ave conhecida por sua capacidade de imitar a fala humana.

As calopsitas estão entre as aves capazes de imitar a fala humana e diferentes sons que escutam com frequência. Algumas podem aprender palavras, assobios, melodias e até ruídos presentes na rotina da casa. A capacidade varia bastante de um indivíduo para outro: algumas aprendem poucas palavras, enquanto outras demonstram maior facilidade para reproduzir sons.

Os três fatores que explicam por que a calopsita pode ter dito “obrigado” são:

Qual foi a repercussão do vídeo do resgate nas redes sociais?

Moysés filmou o resgate e compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram no dia 3 de setembro. Na legenda, contou sobre a experiência: “Quando resgatei uma calopsita na minha varanda!!! Que experiência! E ela fala quando a resgato: ouve: ‘obrigadooo’ kkk.” A publicação rapidamente chamou a atenção e acumulou mais de 604 mil visualizações, além de milhares de comentários.

Internautas se encantaram com a mansidão da ave. “Rapaz, nem as minhas, que crio há mais de seis anos, são tão mansinhas assim”, comentou uma pessoa. Outra compartilhou uma experiência parecida: “Coitada da pessoa que perdeu, gente. Que dó. Já perdi o meu e sei a dor que é.” A comoção mostrou como histórias de resgate e reencontro conseguem tocar o coração das pessoas.

As principais recomendações ao encontrar uma ave perdida são:

Aproximar-se com calma: Evite movimentos bruscos que possam assustar a ave.

Evite movimentos bruscos que possam assustar a ave. Oferecer água e comida: Coloque um recipiente com água e sementes próximos.

Coloque um recipiente com água e sementes próximos. Procurar o tutor: Publique fotos em grupos de animais perdidos nas redes sociais.

Publique fotos em grupos de animais perdidos nas redes sociais. Levar a um veterinário: Se a ave estiver ferida, procure atendimento especializado.

Se a ave estiver ferida, procure atendimento especializado. Não soltar: Aves domesticadas não sobrevivem bem na natureza.

Calopsita perdida pousa em varanda, é resgatada por homem e reação inusitada emociona a web – Créditos: Instagram @moysesnetto

Como as calopsitas aprendem a falar e o que isso revela sobre sua inteligência?

As calopsitas possuem uma capacidade de fala mais limitada do que algumas outras espécies de psitacídeos e costumam ser especialmente habilidosas em assobiar. Os machos, de maneira geral, tendem a apresentar maior facilidade para imitar a fala do que as fêmeas. A ave resgatada por Moysés pode ter aprendido a palavra “obrigado” em seu lar anterior, associando-a a momentos de cuidado ou recompensa.

Talvez nunca seja possível saber se aquela pequena ave realmente estava tentando agradecer ao homem que acabara de ajudá-la. Mas, para quem acompanhou o resgate, o momento não poderia ter combinado melhor com a cena. O aparente agradecimento é um lembrete de que a comunicação entre humanos e animais pode ir além das palavras.

Comparação entre a capacidade de fala de diferentes aves:

Espécie Capacidade de fala Habilidade principal Calopsita Nymphicus hollandicus Moderada — pode aprender poucas palavras Assobios e melodias Papagaio-cinzento Psittacus erithacus Alta — até centenas de palavras Vocabulário extenso Periquito-australiano Melopsittacus undulatus Moderada — pode aprender várias palavras Repetição de frases Arara Ara spp. Moderada a alta Palavras e sons variados

O que a história da calopsita resgatada nos ensina sobre empatia e conexão?

A história da calopsita que parecia agradecer ao ser resgatada é um lembrete de que a empatia e a conexão entre humanos e animais podem transcender as barreiras da linguagem. O gesto de Moysés ao resgatar a ave perdida e a reação dela, que parecia um agradecimento, mostram que o cuidado e a atenção podem criar laços profundos, mesmo entre espécies diferentes.

O final feliz da história — com a calopsita devolvida ao seu tutor, uma criança autista que finalmente reencontrou sua companheira — reforça a importância de agir com compaixão. Como disse Moysés, “Imagina a felicidade!!!!”. E, talvez, aquele “obrigado” tenha sido a prova de que a ave sabia exatamente o que estava acontecendo.