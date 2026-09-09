Uma ave com um senso de localização privilegiado ou pelo menos uma boa noção de conforto viralizou nas redes sociais. Um joão-de-barro escolheu uma luminária do Brava Home Resort, em Itajaí, Santa Catarina, para construir seu ninho. A joão-de-barro luminária resort virou sensação, mostrando que a natureza encontra maneiras criativas de se adaptar ao ambiente urbano.

O que aconteceu com o joão-de-barro no resort em Itajaí?

O corretor de imóveis Guilherme Pilger registrou a cena e a compartilhou em seu perfil no Instagram no dia 30 de agosto de 2026. No vídeo, ele mostra o ninho de barro dentro da luminária do resort, que fica de frente para o mar, na Praia Brava. A ave construiu sua casa em um local alto, protegido e com um detalhe especial: uma luz dentro do espaço. “Esse joão-de-barro é ligeiro. Ele fez uma casinha com luz. Olha isso. Tem uma luz dentro da casa dele. O cara mora em um resort e fez um gato na luz”, brincou Guilherme.

A publicação acumulou 402 mil visualizações, 42,3 mil curtidas e 717 comentários em apenas três dias. Internautas se divertiram com a escolha da ave. “Não é uma casa, aí é o salão de bronzeamento artificial das joanas de barro”, disse uma pessoa. Outra comentou: “Ele já pensou em tudo, a luz vai esquentar a casa e os ovos, e a comida já vem no delivery, atraída pela luz”.

Por que o joão-de-barro escolheu a luminária do resort?

Para entender a escolha da ave, o Amo Meu Pet consultou a médica-veterinária Morgana Prado, especialista em pets não convencionais do Hospital Veterinário Taquaral. Ela explicou que os joões-de-barro constroem ninhos em locais altos para dificultar o acesso de predadores e garantir uma boa visibilidade do ambiente. “Feita em casal, o ninho é construído com barro úmido misturado com fibras vegetais. A construção, que depende das condições climáticas para ficar pronta, pode demorar semanas até ser concluída”, disse a especialista.

A espécie Furnarius rufus, conhecida popularmente como joão-de-barro, é famosa por construir ninhos de barro em forma de forno. A estrutura escolhida pela ave, uma luminária de resort, oferecia exatamente o que ela precisava: altura, firmeza e proteção. Sobre a possibilidade de a ave ter ligado a luz intencionalmente, Morgana afirmou: “É bem improvável que isso tenha acontecido, porque ele com certeza só escolheu a estrutura por ser um local seguro, alto e firme. Posso dizer que a ave não teve o raciocínio de ficar no local por causa da luz, e pode ser que ela tenha algum sistema ou sensor que a ligue automaticamente à noite”.

Os três fatores que explicam a escolha do joão-de-barro são:

O joão-de-barro realmente fez um “gato” na luz?

A pergunta que muitos internautas fizeram foi: será que a ave aprendeu a ligar a luz? A veterinária Morgana Prado descartou essa possibilidade. Ela explicou que o joão-de-barro não tem capacidade de raciocínio para manipular sistemas elétricos. A luz provavelmente é ativada por um sensor automático ao anoitecer. A ave simplesmente aproveitou a estrutura disponível, sem qualquer intenção de “puxar” energia.

O comportamento da espécie é instintivo e não envolve planejamento complexo. O que pode ter acontecido é que a luminária oferecia uma cavidade segura e protegida, semelhante aos ocos de árvores que a ave usaria na natureza. A iluminação, se existisse, seria apenas um benefício colateral da escolha do local.

Os principais cuidados ao encontrar um ninho de joão-de-barro são:

Não mexer no ninho, a menos que ele esteja em situação de perigo iminente.

Evitar mexer ou retirar os ovos.

Manter cães e gatos afastados da área do ninho.

Observar de longe para não estressar as aves.

Se o ninho estiver próximo à rede elétrica, acionar um profissional especializado.

Ave constrói casa de barro dentro de luminária em resort de luxo e diverte internautas – Créditos: Instagram @guilhermepilger

Como é a construção do ninho do joão-de-barro?

O ninho do joão-de-barro é uma das construções mais impressionantes do mundo animal. Feito em casal, o ninho é construído com barro úmido misturado com fibras vegetais. A construção é um processo demorado e pode levar semanas para ficar pronta, dependendo das condições climáticas. O formato lembra um forno de barro, com uma entrada e uma câmara interna onde os ovos são depositados.

Os joões-de-barro são conhecidos por reutilizar ninhos antigos ou construir novos em cima dos antigos, formando verdadeiras “torres” de barro ao longo dos anos. A escolha da luminária do resort, nesse contexto, não é tão surpreendente: a ave simplesmente encontrou um local que oferecia as condições ideais para sua construção – altura, firmeza e proteção.

Comparação entre o ninho tradicional e o ninho na luminária do resort:

Aspecto Ninho tradicional Ninho na luminária Localização Altura e ambiente Árvores, postes ou muros, em locais elevados Dentro de uma luminária de resort, a cerca de 4 metros de altura Material Composição do ninho Barro úmido misturado com fibras vegetais Mesmo material, adaptado à estrutura da luminária Proteção Segurança contra predadores Protegido pela altura e pela estrutura de barro Protegido pela altura e pela estrutura metálica da luminária Tempo de construção Duração do processo Semanas, dependendo das condições climáticas Semanas, com a mesma dependência do clima

O que a história do joão-de-barro nos ensina sobre a adaptação dos animais?

A história do joão-de-barro que escolheu uma luminária de resort é um exemplo fascinante de como os animais se adaptam ao ambiente urbano. A ave não tinha noção de que estava construindo um ninho em um resort de luxo – ela simplesmente encontrou um local que atendia aos seus critérios de segurança e estabilidade. A estrutura, que para os humanos é uma luminária decorativa, para a ave era um local perfeito para abrigar sua prole.

Esse tipo de adaptação é cada vez mais comum à medida que as cidades se expandem e ocupam áreas naturais. Pesquisas sobre a adaptação de aves a ambientes urbanos mostram que espécies como o joão-de-barro são capazes de usar estruturas humanas para construir seus ninhos, desde que encontrem condições adequadas. O ninho na luminária do resort não é um caso isolado – é parte de um fenômeno maior de coexistência entre a fauna e a arquitetura humana. E, como mostraram os comentários dos internautas, essas histórias continuam a nos encantar e a nos lembrar que a natureza sempre encontra um jeito.