Um golden retriever de apenas dez meses descobriu uma forma de satisfazer seu vício por gelo sem depender de ninguém. Thor, que vive em Whitsundays, na Austrália, aprendeu sozinho a usar o dispenser de gelo da geladeira. O golden retriever pega gelo sozinho com uma naturalidade impressionante e já acumula milhões de visualizações nas redes sociais.

Por que o vídeo de Thor viralizou e emocionou milhões?

Quem apenas ouvisse essa história talvez não acreditasse. Por isso, sua tutora, Rachael Griffiths, filmou a habilidade do cachorro e compartilhou o registro no perfil dele no Instagram, no dia 24 de julho. No vídeo, Thor aparece operando o dispenser com tamanha naturalidade que parece ter recebido treinamento profissional para trabalhar em um hotel com serviço de gelo 24 horas.

A publicação acumulou mais de 9,7 milhões de visualizações e recebeu milhares de comentários de internautas impressionados com a inteligência e, principalmente, com a independência do golden. “Quase pronto para descongelar um pouco de carne e fazer um churrasco”, brincou uma pessoa. “Adoro um rei autossuficiente”, declarou outra.

Os três pilares da inteligência de Thor são:

Qual é a rotina noturna de Thor em busca de gelo?

Segundo Rachael, o cachorro parece preferir horários um pouco menos convenientes para colocar o plano em prática. Thor costuma buscar seus cubos de gelo durante a madrugada, muitas vezes por volta das três horas da manhã. Enquanto a casa está silenciosa e todos tentam dormir, o golden caminha discretamente até a cozinha e inicia seu serviço particular de abastecimento.

“A única coisa que ouvimos é a máquina de gelo funcionando, um monte de cubos caindo no chão e depois sendo mastigados”, contou Rachael. Ou seja, em vez do barulho de alguém invadindo a residência, a família acorda com o som de Thor realizando um rodízio de gelo particular.

Os principais sinais de que um cão tem alta inteligência são:

Aprendizado por observação: O cão aprende assistindo os humanos realizarem tarefas.

O cão aprende assistindo os humanos realizarem tarefas. Resolução de problemas: Ele encontra formas criativas de alcançar o que deseja.

Ele encontra formas criativas de alcançar o que deseja. Memória: Lembra-se de como realizar ações mesmo depois de muito tempo.

Lembra-se de como realizar ações mesmo depois de muito tempo. Autonomia: Age por conta própria, sem esperar comandos.

Age por conta própria, sem esperar comandos. Adaptação: Ajusta seu comportamento diante de obstáculos.

De madrugada e sem ajuda, um filhote superinteligente encontrou a forma perfeita de conseguir seus petiscos gelados. Leia os detalhes dessa história que viralizou na web.- Créditos: Instagram @rachgriffiths__

Como os internautas reagiram ao bloqueio da máquina de gelo?

A expressão desolada de Thor diante do dispenser bloqueado rapidamente comoveu os internautas, que passaram a defender o direito do golden ao seu petisco preferido. “Estou coletando assinaturas para uma petição para devolver ao Thor seu direito básico aos cubos de gelo. Assinem aqui”, brincou uma pessoa.

“Libertem a água crocante!”, pediu outra. “Ele reservou um hotel com gelo à vontade incluso. Devolvam o dinheiro dele”, declarou mais um seguidor. Agora, resta torcer para que Rachael se compadeça do olhar de tristeza do douradinho e encontre uma forma segura de liberar alguns cubos, talvez sob supervisão e, preferencialmente, longe das três horas da manhã.

Comparação entre a inteligência de Thor e a de outros cães:

Habilidade Thor Cão médio Uso de eletrodomésticos Aprendeu a usar o dispenser de gelo Sim — aprendeu sozinho por observação Raramente — depende de comandos Autonomia Age sem supervisão Alta — busca gelo na madrugada Baixa — espera permissão Resolução de problemas Encontra formas de alcançar objetivos Alta — observa, associa e age Moderada — resolve problemas simples

O que a história de Thor nos ensina sobre a inteligência canina?

A história de Thor é um lembrete poderoso de que os cães são muito mais inteligentes do que imaginamos. A inteligência canina vai além de obedecer comandos básicos: envolve observação, associação de causa e efeito, memória e autonomia. Thor não foi treinado para usar o dispenser – ele aprendeu sozinho, observando os humanos.

Os cães possuem diferentes tipos de inteligência: a instintiva, ligada às características da raça; a adaptativa, que envolve aprender com o ambiente e resolver problemas; e a de trabalho e obediência, relacionada ao treinamento formal. A habilidade de Thor de aprender por observação e resolver problemas se encaixa perfeitamente na inteligência adaptativa a capacidade de aprender com o ambiente e se adaptar a novas situações.