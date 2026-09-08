Ela só queria encontrar um filhote que tinha se afastado do grupo. Mas ao seguir os passinhos do pequeno pelo quintal, a protetora Simara Rodrigues Soares acabou descobrindo uma cena que emocionou milhares de pessoas: uma ninhada inteira aninhada em uma fresta entre telhas e tapumes, com os filhotes grudadinhos uns nos outros para espantar o frio. O resgate de filhotes abandonados mostrou que, mesmo em abrigos improvisados, a vida encontra um jeito de resistir.

O que Simara encontrou ao seguir o cachorrinho?

O momento foi registrado em vídeo por Simara, protetora independente e vereadora em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. No registro descontraído, ela acompanha um filhotinho caminhando sozinho pelo espaço aberto do terreno até chegar ao esconderijo onde os irmãos estavam amontoados. Ao seguir o pequeno, Simara se aproximou de algumas telhas de alumínio encostadas em um tapume de madeira.

Foi ali, na fresta formada entre as duas superfícies, que ela encontrou o tesouro: vários cãezinhos de tamanhos e cores diferentes, deitados juntos sobre a terra seca, dividindo o calor dos corpinhos para enfrentar as baixas temperaturas que atingiam a região. No meio da ninhada, a protetora percebeu também um cão de porte maior, que havia adotado o mesmo cantinho para se proteger. O abrigo era improvisado, mas cumpria bem o papel: o chão estava seco e resguardado da chuva.

Os três momentos que marcaram a descoberta da ninhada foram:

O que aconteceu com a mãe dos filhotes e com os animais resgatados?

Na gravação, Simara conta os animais um a um e explica por que a cadela adulta não estava por perto naquele momento. Segundo ela, a mãe havia saído temporariamente para buscar comida para o grupo. Em outro vídeo, Simara explicou que parte dos filhotes que aparecem no registro foi resgatada no meio da rua. A mãe estava com eles, mas fugiu assim que os humanos se aproximaram.

A protetora esclareceu ainda que o local é um espaço de acolhimento voltado ao resgate de animais em situação de vulnerabilidade, e que todos os filhotes ali foram recolhidos das ruas. Ela reforçou que o abrigo não reproduz animais: funciona exclusivamente para acolher e tratar cães vítimas de abandono. Depois do resgate, na idade certa, todos são castrados, justamente para evitar novas ninhadas e, com elas, mais abandono.

As principais ações realizadas no Projeto Resgate são:

Recolhimento de animais em situação de rua.

Tratamento veterinário e vermifugação dos filhotes.

Castração de todos os animais na idade certa.

Promoção da adoção responsável.

Conscientização sobre o abandono e a posse responsável.

Ao seguir um filhote pelo quintal, uma protetora encontrou uma ninhada inteira escondida entre telhas para se proteger do frio – Créditos: Instagram @simaradoprojetoresgate

Qual foi a repercussão do vídeo da ninhada nas redes sociais?

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais de Simara, que atua na causa animal há anos e fundou o Projeto Resgate na cidade baiana. A cena derreteu corações: foram 867 mil visualizações, 178 mil curtidas e cerca de 3 mil comentários de internautas encantados com a ninhada.

Entre os comentários, um se destacou e acabou batizando os filhotes: “A raça deles é Coitadinho da Silva”. Outros internautas se emocionaram: “Isso não é um esconderijo, é um pedacinho do céu” e “Esse ninho é a coisa mais linda do mundo… olha esses olhares, tão inocentes, querendo se esquentar… que alguém proteja esses anjos lindos”.

Qual é o trabalho do Projeto Resgate em Teixeira de Freitas?

O Projeto Resgate atua no recolhimento, no tratamento e na promoção da adoção responsável de animais abandonados na região. A equipe seguia empenhada em voltar ao local para resgatar também a mãe dos filhotes. Enquanto isso, os filhotes já receberam vermífugo e muita comida para crescerem fortes e saudáveis, à espera de um lar de verdade.

Simara também é vereadora e tem usado sua posição para defender a causa animal. Em um desabafo, ela afirmou: “A triste realidade que enfrentamos todos os dias: animais doentes, animais abandonados, filhotes por todos os lados. Nenhum projeto de lei que criei para a causa animal foi atendido”. Apesar das dificuldades, ela segue dedicada ao acolhimento e à proteção de cães e gatos em situação de rua.

Comparação entre a realidade dos filhotes antes e depois do resgate:

Aspecto Antes do resgate Depois do resgate Abrigo Onde viviam Fresta entre telhas e tapumes, expostos ao frio Espaço de acolhimento com proteção e cuidado Alimentação Acesso a comida Dependiam da mãe, que saía para buscar comida Recebem comida e vermífugo para crescer fortes Cuidados veterinários Saúde Nenhum Vermifugação e castração na idade certa

O que a história dos “Coitadinhos da Silva” nos ensina sobre o abandono animal?

A história dos “Coitadinhos da Silva” é um retrato da realidade enfrentada por milhares de animais em todo o Brasil. O abandono é uma das principais causas do sofrimento animal, e a falta de políticas públicas eficazes agrava ainda mais o problema. O trabalho de Simara e do Projeto Resgate é um exemplo de como a ação individual pode fazer a diferença, mas também evidencia a necessidade de mudanças estruturais.

O abandono de animais é um crime previsto em lei, mas a conscientização e a educação são ferramentas igualmente importantes para combatê-lo. A castração, a adoção responsável e o apoio a protetores independentes são passos fundamentais para construir um futuro onde nenhum filhote precise se esconder entre telhas para sobreviver. Como disseram os internautas: “A raça deles é Coitadinho da Silva” – mas, com o trabalho de protetores como Simara, eles podem se tornar “Sortudos da Silva”.