Um cachorro que se arrasta lentamente pelo jardim para receber o dono que volta do trabalho. Essa cena se repete há 17 anos na casa de Daniela Simonete, na Argentina. O cão idoso espera tutor com a mesma devoção de sempre, mesmo com a mobilidade reduzida e os desafios do envelhecimento. O vídeo, publicado no Instagram, já ultrapassou 711 mil visualizações e emocionou internautas ao mostrar que o tempo não apaga a lealdade de um cão.

Por que a cena de Simon emocionou milhões de pessoas?

O que torna a história de Simon tão comovente é a persistência do afeto diante das limitações físicas. “Simon espera pelo pai como há 17 anos atrás sempre que ele chega de uma viagem. Embora ande quase muito pouco hoje, essa vontade não falta”, contou Daniela no primeiro vídeo publicado sobre a dupla, em 13 de julho. A rotina de espera permanece inalterada: Simon faz questão de caminhar à frente do piloto até a porta da residência, guiando o caminho para que ambos entrem juntos no lar.

A comoção nas redes sociais foi imediata. A publicação acumulou 711 mil visualizações, 59 mil curtidas e centenas de comentários. “Que linda saudação de boas vindas”, “Isso é amor” e “Linda recepção” foram algumas das reações dos internautas. A tutora também revelou que Simon parece cada vez mais triste por ter que esperar o homem retornar de uma viagem. “Simon espera-o cada vez mais triste porque sente muito a falta dele. Há 17 anos que ele não muda a forma como ele o recebe”, explicou Daniela.

Os três pilares da fidelidade canina que Simon representa são:

Como cuidar de um cão idoso como Simon?

O envelhecimento dos cães traz mudanças que exigem atenção redobrada dos tutores. A veterinária Rosangela Gebara, do AMPARA Animal, lista cuidados essenciais para garantir qualidade de vida aos pets seniores. A partir dos 7 anos, check-ups veterinários anuais ou semestrais são fundamentais, incluindo exames laboratoriais e bucais. A observação de sinais de dor, como mancar, dificuldade para pular ou subir escadas, pode indicar problemas articulares que precisam de intervenção precoce.

A nutrição também deve ser adaptada: alimentos específicos para cães idosos e suplementos para articulações e digestão ajudam a manter a saúde. Adaptações na casa, como tapetes antiderrapantes em pisos lisos e a prevenção do uso de escadas sozinho, reduzem o risco de quedas. A higiene suave, com escovação diária para checar nódulos ou machucados, e a atenção a mudanças na visão, sono ou comportamento completam os cuidados necessários.

As principais recomendações para cuidar de um cão idoso são:

Check-ups regulares: consultas veterinárias anuais ou semestrais a partir dos 7 anos, com exames laboratoriais e bucais.

consultas veterinárias anuais ou semestrais a partir dos 7 anos, com exames laboratoriais e bucais. Observação de sinais de dor: mancar, dificuldade para pular, subir escadas, deitar ou abaixar para comer podem indicar problemas articulares.

mancar, dificuldade para pular, subir escadas, deitar ou abaixar para comer podem indicar problemas articulares. Alimentação adequada: ração específica para cães idosos e suplementos para articulações e digestão, com orientação veterinária.

ração específica para cães idosos e suplementos para articulações e digestão, com orientação veterinária. Ambiente seguro: tapetes antiderrapantes, unhas aparadas e evitar que o pet use escadas sozinho.

tapetes antiderrapantes, unhas aparadas e evitar que o pet use escadas sozinho. Higiene e carinho: escovação diária para detectar nódulos ou feridas, banhos com água morna e atenção a mudanças comportamentais.

Tutores registram cena idêntica há 17 anos: cão idoso não perde o costume de receber o dono – Créditos: Instagram @daniela.simonete

Por que a fidelidade de Simon inspira reflexões sobre o envelhecimento?

A rotina de Simon convida a uma reflexão sobre o que realmente importa na relação entre humanos e animais. O cão que se arrasta lentamente pelo jardim para receber o tutor não está apenas cumprindo um ritual: está expressando um afeto que resiste ao tempo e às limitações físicas. Sua história nos lembra que a lealdade de um cão não depende da idade ou da saúde, mas de um vínculo construído ao longo de anos de convivência.

Para os tutores de pets seniores, a história de Simon é um incentivo para valorizar cada momento ao lado de seus companheiros e para oferecer os cuidados necessários para que eles envelheçam com dignidade e qualidade de vida. Afinal, como mostram os vídeos de Simon, o amor não envelhece – ele apenas se torna mais profundo.

Comparação entre a rotina de Simon na juventude e na velhice:

Aspecto Simon na juventude Simon na velhice Velocidade para receber o tutor Deslocamento Corria animado para o encontro Caminha lentamente, com esforço Mobilidade Capacidade física Ágil e ativo Reduzida, com dificuldades Vontade de receber o tutor Motivação Intensa Inalterada — a mesma de 17 anos atrás Ritual de boas-vindas Comportamento Esperava e guiava o tutor Continua guiando o tutor até a porta

O que a história de Simon ensina sobre o amor incondicional dos cães?

A história de Simon é um lembrete poderoso de que o amor de um cão não conhece idade, limitações ou cansaço. Mesmo com a mobilidade reduzida e os desafios do envelhecimento, ele mantém o mesmo ritual de espera e acolhimento que pratica há 17 anos. Sua devoção ao tutor piloto transcende o tempo e inspira reflexões sobre a profundidade do vínculo entre humanos e animais.

Para os tutores de pets seniores, a história de Simon é um convite para valorizar cada momento ao lado de seus companheiros e para oferecer os cuidados necessários para que eles envelheçam com dignidade e qualidade de vida. Afinal, como mostram os vídeos de Simon, o amor não envelhece – ele apenas se torna mais profundo. Como disse Daniela: “Há 17 anos que ele não muda a forma como ele o recebe”.