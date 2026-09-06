Uma simples ida ao posto de gasolina terminou com a casa cheia de amor e lambidas. O paranaense Alyson Castro encontrou um vira-lata caramelo abandonado e não hesitou em levá-lo para casa. O que ele não esperava é que a primeira atitude do novo membro da família ao ver as crianças provaria que a adoção de vira-lata caramelo foi a decisão mais acertada que ele poderia ter tomado.

Resgatado de posto de gasolina, vira-lata caramelo tem reação com crianças que prova que tutor estava certo – Créditos: Instagram @leticia.rxdrigues

Como Cleeper foi resgatado do posto de gasolina por Alyson?

A rotina de Letícia Rodrigues e Alyson Castro, de Curitiba, no Paraná, foi completamente transformada quando Alyson encontrou um filhote de vira-lata caramelo em um posto de gasolina. O cachorrinho, que mais tarde seria batizado de Cleeper, estava sozinho e aparentemente abandonado.

Alyson, dono de um coração enorme, não conseguiu ignorar a situação do animal e decidiu levá-lo para casa. Quando chegou, carregava o vira-latinha em um braço e um potinho de ração no outro, deixando Letícia inicialmente surpresa. A explicação do marido veio logo em seguida: “Foi ele que me achou”.

Os três momentos que marcaram a chegada de Cleeper à família são:

Qual foi a reação de Cleeper ao conhecer as crianças da família?

Depois de ser alimentado e ganhar um banho para retirar a sujeira acumulada das ruas, Cleeper começou a explorar a casa com curiosidade. Mas ainda faltava conhecer duas pessoas muito importantes: os filhos do casal, Athos e Loren.

Quando as crianças chegaram da escola, Cleeper parecia estar esperando por aquele momento. Assim que entraram na sala, o vira-latinha ficou tão animado que correu em direção a elas e pulou em seus braços, como se já as conhecesse havia muito tempo. O rabinho não parava um segundo. As crianças, surpresas e felizes, retribuíram a recepção com muito carinho, abraços e atenção.

As principais lições que a história de Cleeper nos ensina são:

O amor de um animal pode transformar completamente a rotina de uma família.

Os vira-latas caramelos são conhecidos por sua energia, carinho e capacidade de se adaptar.

Adotar um animal de rua é um gesto de amor que salva vidas.

A reação de um cachorro ao encontrar sua nova família pode ser surpreendente e emocionante.

Pequenos gestos de acolhimento podem mudar o destino de um ser.

Qual foi a repercussão da história de Cleeper nas redes sociais?

Letícia compartilhou o vídeo da adoção em seu perfil no Instagram no dia 7 de agosto. A publicação acumulou mais de 1,8 milhão de visualizações e milhares de comentários de pessoas encantadas com a reação do caramelinho.

“Perdi tudo com ele fazendo festinha para as crianças”, comentou um internauta. Outro escreveu: “O coração fica quentinho com adoções de animalzinho de rua”. E uma pessoa reparou em um detalhe que dizia praticamente tudo sobre aquele momento: “O rabinho não parava quando caiu a ficha de que ganhou um lar”.

Comparação entre a vida de Cleeper antes e depois da adoção:

Aspecto Antes da adoção Depois da adoção Vida Condição de vida Abandonado em um posto de gasolina Lar amoroso com família Comportamento Reação a pessoas Sozinho e sem cuidados Carinhoso, brincalhão e cheio de energia Rotina Atividades diárias Vagava pelas ruas Brinca, corre e faz travessuras em casa

O que a história de Cleeper nos ensina sobre a adoção de vira-latas caramelos?

A história de Cleeper mostra que a adoção de vira-lata caramelo pode transformar não apenas a vida do animal, mas também a de toda uma família. O que começou como uma ida ao posto de gasolina terminou com um novo membro cheio de amor e energia. A primeira atitude de Cleeper ao ver as crianças provou que Alyson estava certo ao resgatá-lo.

Estudos mostram que cães adotados tendem a desenvolver um vínculo extremamente forte com seus tutores, como demonstrou Cleeper ao se entregar completamente à nova família. Que a história de Cleeper inspire mais pessoas a abrir suas casas e corações para animais abandonados. Como disseram os seguidores: “Acho que todo mundo deveria ter um caramelinho uma vez na vida”.