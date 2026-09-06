Como um cachorro que não ouve pode saber quem está chegando em casa e correr para a porta com o rabo abanando? Foi essa cena que encantou milhões de pessoas e revelou a história de Nescau, um dachshund surdo que aprendeu a reconhecer cada membro da família por meio de gestos. A comunicação com cão surdo mostrou que, com paciência e criatividade, é possível construir uma linguagem própria e cheia de afeto.

Conheça Nescau: o dachshund surdo que aprendeu a reconhecer tutores por gestos e virou sensação na internet – Créditos: Instagram @nescau.salsicha.surdo

Como Nescau aprendeu a reconhecer cada pessoa da família?

A chave para essa comunicação está nos sinais visuais criados pela família. Cada integrante ganhou um gesto específico. Para Igor, que tem cabelo cacheado que cai na testa, Ingrid faz um gesto que representa essa característica. Para o pai de Ingrid, o sinal é uma moto, já que ele costuma chegar do trabalho pilotando o veículo.

Basta Nescau enxergar o gesto para entender imediatamente quem está chegando. Em segundos, ele corre até a porta para receber a pessoa com pulos de alegria e o rabinho abanando. Foram necessários cerca de 15 dias para que ele aprendesse os sinais das pessoas. Já para o sinal de “brincar”, o processo foi ainda mais rápido: aproximadamente sete dias. Hoje, ele vai buscar a bolinha assim que reconhece o comando.

Os três pilares da comunicação com cães surdos são:

Quais foram os desafios enfrentados por Nescau até se adaptar à nova família?

A adaptação de Nescau não foi simples. Por conta de tudo o que havia vivido e das dificuldades de comunicação, ele apresentava comportamentos bastante reativos no início. A convivência com os outros animais da casa também exigiu paciência, e a família precisou de tempo para estabelecer uma rotina de confiança.

Com carinho, paciência e repetição, a situação mudou completamente. O dachshund que antes tinha dificuldades de adaptação hoje é um cão feliz, cheio de personalidade e capaz de reconhecer cada pessoa que ama. A dedicação da família foi fundamental para que ele se sentisse seguro e amado.

As principais recomendações para se comunicar com um cão surdo são:

Usar sinais visuais claros e diferentes entre si, como gestos com as mãos ou movimentos corporais.

Manter a consistência: sempre o mesmo gesto para o mesmo comando ou pessoa.

Utilizar luzes ou vibrações para chamar a atenção do cão, como piscar a luz ou bater no chão.

Reforçar positivamente com petiscos e carinho sempre que o cão responder corretamente.

Ter paciência e respeitar o tempo de aprendizado do animal, celebrando cada pequena conquista.

Qual é o papel dos sinais visuais na comunicação com cães surdos?

No caso dos cães surdos, o mais correto é dizer que eles aprendem comandos ou sinais visuais. Esses gestos podem ser criados pelos próprios tutores ou até inspirados em línguas de sinais. Como o cachorro não consegue ouvir um comando verbal, movimentos das mãos e expressões corporais assumem esse papel na comunicação. O importante é que os sinais sejam diferentes entre si e utilizados de maneira consistente.

O treinamento de cães surdos é muito semelhante ao de cães ouvintes, mas totalmente dependente da comunicação visual em vez da verbal. O uso de sinais manuais e gestos de aprovação, como um sinal de “positivo”, são ferramentas essenciais nesse processo.

Comparação entre a comunicação com cães surdos e cães ouvintes:

Aspecto Cão surdo Cão ouvinte Canal de comunicação Principal via de informação Visual – gestos, luzes, vibrações Auditivo – comandos verbais Tempo de aprendizado Adaptação a novos comandos Pode levar mais tempo, mas é perfeitamente possível Geralmente mais rápido com comandos verbais Necessidade de criatividade Adaptação do tutor Alta – requer gestos claros e consistentes Menor – comandos verbais são mais intuitivos Vínculo com o tutor Intensidade da conexão Extremamente forte – baseado na confiança visual Forte, mas com diferentes estímulos

O que a história de Nescau nos ensina sobre adoção e superação?

Nescau foi rejeitado por sua primeira família por causa da surdez, mas encontrou em Ingrid e sua família o acolhimento que precisava. Hoje, ele é um exemplo de que a deficiência não define o potencial de um animal. Com amor, paciência e uma comunicação criativa, ele se tornou um cão feliz, cheio de personalidade e capaz de reconhecer cada pessoa que ama.

A história de Nescau inspira tutores a não desistirem de animais com necessidades especiais e a descobrirem novas formas de se conectar com eles. Afinal, como disse Ingrid: “Eles são muito inteligentes e, com muito amor e repetição, aprendem muito”.