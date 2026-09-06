Você já imaginou um cachorro com tanta pele solta que parece estar derretendo? Esse é o Carmel, um vira-lata que viralizou nas redes sociais por sua aparência única. A cão com pele derretendo é, na verdade, um animal diagnosticado com a Síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição rara que afeta a produção de colágeno e deixa a pele extremamente elástica e frágil. Apesar da aparência incomum, Carmel é um cão cheio de vida e amor.

Conheça Carmel: o vira-lata diagnosticado com condição rara que deixa sua pele extremamente elástica – Créditos: Instagram @ripleysbelieveitornot

O que é a Síndrome de Ehlers-Danlos que afeta Carmel?

A Síndrome de Ehlers-Danlos é uma condição genética que afeta a produção ou a estrutura do colágeno, uma proteína essencial para dar sustentação e resistência à pele, articulações e outros tecidos do corpo. Em cães, a síndrome também é conhecida como astenia cutânea. Por causa dessa alteração, a pele se torna hiperextensível, ou seja, muito mais elástica e solta do que o normal, formando grandes dobras pelo corpo.

Segundo o Manual Veterinário Merck, além da pele hiperextensível, alguns animais podem apresentar feridas que demoram mais para cicatrizar, facilidade para desenvolver hematomas e maior fragilidade da pele. Em alguns casos, também podem ocorrer alterações nas articulações e nos olhos.

Os três principais sinais da Síndrome de Ehlers-Danlos em cães são:

Como Carmel foi resgatado e recebeu o diagnóstico?

Em 2020, Vladimir encontrou Carmel vagando sozinho pelas ruas da Flórida, nos Estados Unidos, próximo à academia que é proprietário. Sensibilizado com a situação, ele decidiu levar o vira-latinha para casa. No início, tudo parecia normal. Carmel se adaptou à nova família e levava uma vida tranquila. Com o passar do tempo, porém, Vladimir e a esposa começaram a perceber que a pele do cachorro estava ficando flácida e sem firmeza.

Preocupados, os tutores decidiram levá-lo ao veterinário. A aparência de Carmel também surpreendeu os profissionais, que, segundo Vladimir, nunca haviam atendido um cão com aquelas características. Depois de algumas consultas e exames, veio finalmente uma resposta. Foi por volta da terceira ou quarta avaliação veterinária que Carmel recebeu o diagnóstico de Síndrome de Ehlers-Danlos.

As principais recomendações para tutores de cães com a síndrome são:

Evitar traumas e machucados na pele, que é mais frágil e vulnerável.

Manter um acompanhamento veterinário regular para monitorar a saúde geral do animal.

Proteger a pele contra exposição excessiva ao sol e a agentes irritantes.

Oferecer uma alimentação balanceada para fortalecer a saúde da pele e dos tecidos.

Proporcionar um ambiente seguro e confortável, com superfícies macias para descanso.

Como é a rotina de Carmel com a Síndrome de Ehlers-Danlos?

Apesar da condição e da aparência bastante peculiar, Carmel consegue levar uma vida ativa e fazer muitas das coisas que outros cães adoram: brincar, correr, pular e aproveitar a companhia da família. Suas enormes dobrinhas, porém, despertam muitas dúvidas entre os internautas que acompanham sua rotina pelo perfil no Instagram, @caramel_theflabbydog.

Por isso, os tutores compartilharam um vídeo explicando a condição do cachorro e respondendo às perguntas mais frequentes. A publicação acumulou oito milhões de visualizações e milhares de comentários, muitos deles de pessoas que sequer sabiam que cães também poderiam apresentar a síndrome. “Cães podem ter EDS? Eu não sabia disso”, comentou uma pessoa. “Os cachorrinhos fofinhos merecem todo o amor”, escreveu outra.

Por que os tutores decidiram não fazer cirurgia em Carmel?

Alguns internautas sugeriram que Carmel passasse por uma cirurgia para remover o excesso de pele. No entanto, segundo os tutores, mesmo com o procedimento, a flacidez poderia voltar com o tempo. Eles também explicaram que não veem necessidade de submeter o cachorro a uma intervenção desse tipo apenas por causa da aparência, já que amam Carmel exatamente do jeitinho que ele é.

Com seu jeitinho único, Carmel acabou conquistando uma legião de admiradores e mostrando que, apesar de sua aparência diferente, continua sendo um cachorro cheio de vida. A decisão dos tutores de não realizar a cirurgia reflete o amor incondicional que sentem por ele, aceitando suas peculiaridades e garantindo seu bem-estar acima de tudo.

Comparação entre a pele de um cão saudável e a de um cão com Ehlers-Danlos:

Característica Cão saudável Cão com Ehlers-Danlos Elasticidade da pele Capacidade de esticar Normal, com pouca sobra de pele Hiperextensível, forma grandes dobras Fragilidade Resistência a machucados Pele resistente e com boa cicatrização Pele frágil, com cicatrização lenta Articulações Estabilidade e flexibilidade Articulações estáveis e saudáveis Possível instabilidade articular

O que a história de Carmel nos ensina sobre aceitação e amor incondicional?

A história de Carmel é um poderoso lembrete de que a aparência não define o valor de um ser. O cão com pele derretendo que viralizou nas redes sociais é, antes de tudo, um animal cheio de vida, amor e personalidade. Seus tutores, Vladimir e sua esposa, mostraram que o amor incondicional vai além das aparências, aceitando Carmel exatamente como ele é e garantindo que ele tenha uma vida feliz e saudável.

Que a história de Carmel inspire mais pessoas a enxergar além das diferenças e a valorizar a essência de cada ser. Afinal, como disse um dos internautas: “Os cachorrinhos fofinhos merecem todo o amor.” E Carmel, com suas enormes dobrinhas, é a prova viva de que o amor não tem limites.