Como um cachorro que não ouve pode saber quem está chegando em casa e correr para a porta com o rabo abanando? Foi essa cena que encantou milhões de pessoas e revelou a história de Nescau, um dachshund surdo que aprendeu a reconhecer cada membro da família por meio de gestos. A comunicação com cão surdo mostrou que, com paciência e criatividade, é possível construir uma linguagem própria e cheia de afeto.

Quem é Nescau, o dachshund surdo que viralizou na internet?

Nescau é um dachshund duplo merle, uma condição genética que aumenta o risco de surdez e problemas de visão. Ele nasceu surdo e, por causa disso, foi entregue a um abrigo de animais pela família anterior. Foi no abrigo Recanto Bicho Feliz que ele conheceu Ingrid e sua família, que procuravam justamente um companheiro para Mel, outra salsichinha que já vivia com eles.

Hoje, Nescau vive em Bertioga, no litoral de São Paulo, e sua história já ultrapassou 7,1 milhões de visualizações no Instagram. O que parecia uma limitação se tornou a base de uma comunicação criativa e cheia de amor, que inspirou tutores de todo o mundo.

Cão salsicha surdo surpreende tutores ao aprender sinais visuais específicos para cada pessoa de casa – Créditos: Instagram @nescau.salsicha.surdo

Como Nescau aprendeu a reconhecer cada pessoa da família?

A chave para essa comunicação está nos sinais visuais criados pela família. Cada integrante ganhou um gesto específico. Para Igor, que tem cabelo cacheado que cai na testa, Ingrid faz um gesto que representa essa característica. Para o pai de Ingrid, o sinal é uma moto, já que ele costuma chegar do trabalho pilotando o veículo.

Basta Nescau enxergar o gesto para entender imediatamente quem está chegando. Em segundos, ele corre até a porta para receber a pessoa com pulos de alegria e o rabinho abanando. Foram necessários cerca de 15 dias para que ele aprendesse os sinais das pessoas. Já para o sinal de “brincar”, o processo foi ainda mais rápido: aproximadamente sete dias. Hoje, ele vai buscar a bolinha assim que reconhece o comando.

Os três pilares da comunicação com cães surdos são:

Quais foram os desafios enfrentados por Nescau até se adaptar à nova família?

A adaptação de Nescau não foi simples. Por conta de tudo o que havia vivido e das dificuldades de comunicação, ele apresentava comportamentos bastante reativos no início. A convivência com Mel também exigiu paciência, e a família chegou a buscar a ajuda de um adestrador para auxiliar no processo de aproximação entre os dois cães.

Com tempo, cuidado e muito trabalho, a situação mudou completamente. Quase um ano depois da adoção, Nescau e Mel construíram uma relação de carinho e companheirismo. O dachshund que antes tinha dificuldades para conviver com a irmã canina agora é puro amor com Mel, e ela com ele.

As principais recomendações para se comunicar com um cão surdo são:

Usar sinais visuais claros e diferentes entre si, como gestos com as mãos ou movimentos corporais.

Manter a consistência: sempre o mesmo gesto para o mesmo comando ou pessoa.

Utilizar luzes ou vibrações para chamar a atenção do cão, como piscar a luz ou bater no chão.

Reforçar positivamente com petiscos e carinho sempre que o cão responder corretamente.

Ter paciência e respeitar o tempo de aprendizado do animal, celebrando cada pequena conquista.

Qual é o papel da Libras na comunicação com Nescau?

Um detalhe que tornou a comunicação com Nescau ainda mais especial é que Ingrid trabalha com Libras. Por ter contato direto com uma língua visual, ela percebeu que poderia aproveitar sua experiência para desenvolver formas de comunicação com o cachorro. Embora os cães não compreendam a Língua Brasileira de Sinais como os humanos, os gestos criados pela família funcionam como comandos visuais que Nescau aprendeu a associar a pessoas e ações específicas.

Essa experiência mostra que a comunicação com cães surdos pode ser inspirada em línguas de sinais, mas o mais importante é que os gestos sejam claros, diferentes entre si e usados de maneira consistente. O que vale é a intenção e a criatividade de cada família.

Como a história de Nescau pode inspirar tutores de cães surdos?

A história de Nescau é um poderoso lembrete de que a surdez não é uma barreira para a felicidade e a conexão. Com paciência, criatividade e amor, é possível construir uma comunicação rica e profunda com um cão surdo. A família de Nescau encontrou uma maneira de incluir o dachshund em todas as atividades, mostrando que ele é capaz de entender e participar de tudo o que acontece ao seu redor.

Organizações como a Deaf Dog Education Action Fund oferecem recursos e orientações para tutores de cães surdos, reforçando que esses animais podem ter uma vida plena e feliz. A história de Nescau inspira milhares de pessoas a não desistirem de animais com deficiência e a descobrirem novas formas de se conectar com eles.

Comparação entre a comunicação com cães surdos e cães ouvintes:

Aspecto Cão surdo Cão ouvinte Canal de comunicação Principal via de informação Visual – gestos, luzes, vibrações Auditivo – comandos verbais Tempo de aprendizado Adaptação a novos comandos Pode levar mais tempo, mas é perfeitamente possível Geralmente mais rápido com comandos verbais Necessidade de criatividade Adaptação do tutor Alta – requer gestos claros e consistentes Menor – comandos verbais são mais intuitivos Vínculo com o tutor Intensidade da conexão Extremamente forte – baseado na confiança visual Forte, mas com diferentes estímulos

O que a história de Nescau nos ensina sobre adoção e superação?

Nescau foi rejeitado por sua primeira família por causa da surdez, mas encontrou em Ingrid e sua família o acolhimento que precisava. Hoje, ele é um exemplo de que a deficiência não define o potencial de um animal. Com amor, paciência e uma comunicação criativa, ele se tornou um cão feliz, cheio de personalidade e capaz de reconhecer cada pessoa que ama.

A história de Nescau inspira tutores a não desistirem de animais com necessidades especiais e a descobrirem novas formas de se conectar com eles. Afinal, como disse Ingrid: “Eles são muito inteligentes e, com muito amor e repetição, aprendem muito.”