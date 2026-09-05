Uma golden retriever de seis anos, com uma orelha no topo da cabeça, parece ter saído de um conto de fadas. Rae, como foi batizada, virou sensação na internet após um acidente no nascimento que a deixou com a aparência de um unicórnio. A cachorra golden unicórnio mora em Michigan, nos Estados Unidos, e prova que as diferenças podem ser celebradas.

O que aconteceu com Rae para ela se tornar um “unicórnio”?

Rae é uma golden retriever que tem hoje cerca de seis anos e vive em Michigan, nos Estados Unidos. Ela tem apenas uma orelha, que fica no topo da cabeça, dando a ela uma aparência que lembra um unicórnio. O acidente aconteceu logo após o nascimento, quando a mãe de Rae, seguindo seus instintos, a lambeu com muita intensidade para mantê-la aquecida e respirando.

A ação foi tão brusca que a filhote perdeu a orelha esquerda. Rae precisou passar por uma cirurgia para fechar a ferida na cabeça ainda com duas horas de vida. Conforme ela crescia, a orelha direita, que restou, acabou migrando para o topo da cabeça.

Conheça Rae, a golden retriever de uma orelha só que conquistou a web com visual de unicórnio – Créditos: Instagram @goldenunicornrae

Como Rae sobreviveu ao acidente e se desenvolveu?

Apesar da gravidade do ferimento, a ferida cicatrizou muito bem e Rae ouve perfeitamente. Brianna, sua tutora, contou que não sabiam se ela sobreviveria ao procedimento com apenas duas horas de vida. No entanto, a cachorra superou todas as expectativas e leva uma vida totalmente normal.

Desde filhote, Rae sempre foi muito sorridente e bem-humorada. Brianna compartilha o dia a dia da golden no Instagram, mostrando que a deficiência não a impede de aproveitar a vida. Entre os passatempos favoritos de Rae estão passear na praia e brincar com Luca, o filho da tutora.

Os três pilares da história de superação de Rae são:

Por que a mãe de Rae causou o acidente ao lamber a filhote?

A lambedura das mães em seus filhotes recém-nascidos é um comportamento instintivo e essencial para a sobrevivência. Nos primeiros dias de vida, os filhotes nascem com sistemas neurológico e digestório ainda imaturos. A lambedura estimula a respiração, a circulação e, principalmente, o funcionamento do trato urinário e intestinal.

Além do aspecto fisiológico, a lambedura fortalece o vínculo materno, auxilia na regulação da temperatura corporal e contribui para o desenvolvimento emocional e comportamental dos filhotes. No entanto, em casos raros, a lambida pode ser excessivamente intensa e causar lesões, como aconteceu com Rae.

As principais funções da lambedura materna em filhotes recém-nascidos são:

Estimular a respiração e a circulação sanguínea do filhote.

Ativar o funcionamento do trato urinário e intestinal.

Fortalecer o vínculo afetivo entre a mãe e o filhote.

Regular a temperatura corporal do recém-nascido.

Limpar o filhote e remover secreções do nascimento.

O que os especialistas dizem sobre o acidente com Rae?

Especialistas explicam que uma lambida normal da mãe não teria força suficiente para arrancar a orelha de uma filhote. O que pode ter acontecido foi que a lambida deixou de ser apenas uma limpeza e passou a ser algo excessivo e muito intenso, possivelmente acompanhado de uma mordida.

A ação, cujo objetivo era segurar, movimentar ou reposicionar a filhote, acabou sendo mais intensa e provocou uma lesão importante. Os especialistas ressaltam que, se a cadela estiver lambendo normalmente, não existe motivo para interferir. Mas, se ela começar a morder, carregar os filhotes de maneira repetitiva ou provocar ferimentos, é preciso intervir e procurar orientação veterinária.

Qual foi a repercussão da história de Rae nas redes sociais?

A publicação feita pela tutora de Rae no perfil do Instagram @goldenunicornrae conquistou muitos fãs. Até o momento, o vídeo recebeu 1,8 milhão de visualizações, 55,4 mil curtidas e mais de 560 comentários. Internautas de todo o mundo se encantaram com a história da golden unicórnio.

Brianna, a tutora, aproveita a visibilidade para defender a causa da saúde mental e motivar outras pessoas a seguirem em frente enquanto enfrentam os desafios da vida. A primeira publicação de Rae foi feita em março de 2020, quando ela ainda era filhote.

Comparação entre a vida de Rae antes e depois da cirurgia:

Aspecto Após o nascimento Atualmente Orelha esquerda Condição física Amputada devido ao acidente Cicatrizada, sem a orelha Orelha direita Posição Lado direito da cabeça Topo da cabeça (aparência de unicórnio) Audição Capacidade Incertos quanto à sobrevivência Ouve perfeitamente Qualidade de vida Rotina e bem-estar Cirurgia de risco com 2 horas de vida Vida normal, feliz e ativa

O que a história de Rae ensina sobre superação e aceitação?

A história de Rae é um poderoso lembrete de que as diferenças não definem o valor de um ser. A golden retriever que nasceu com uma orelha a menos e passou por uma cirurgia de risco hoje é um símbolo de superação e alegria. Sua jornada inspira milhares de pessoas a abraçar suas próprias peculiaridades e a celebrar a diversidade.

Os golden retrievers são conhecidos por sua natureza afetuosa e brincalhona. Rae personifica essas características, mostrando que a deficiência não define o potencial de um animal. Brianna, sua tutora, resume bem o espírito da golden unicórnio: “Sou mãe solo e tento motivar outras pessoas a seguirem em frente enquanto enfrentamos os desafios da vida”.