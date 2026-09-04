Um focinho torto, uma mandíbula desalinhada e um passado de abandono e doença. Qualquer um poderia pensar que Newt, um dachshund de Austin, no Texas, teria motivos de sobra para ser um cão triste e retraído. Mas a realidade é bem diferente: ele é um dos cachorros mais alegres e inspiradores da internet. A adoção de dachshund com deficiência por Melanie e Joshua transformou a vida do animal e mostrou que as diferenças não diminuem ninguém — muitas vezes, são elas que tornam alguém especial.

O que aconteceu com Newt antes de ser adotado?

Newt foi adotado em 2023, quando tinha apenas 11 semanas de vida, por Melanie e Joshua. Mas sua história antes de chegar à nova família foi marcada por sofrimento. Na família em que vivia, ele foi atacado por outro cachorro, o que provocou uma fratura na mandíbula e deixou seu focinho deformado. Sem receber atendimento veterinário adequado naquele momento, a lesão acabou deixando sequelas visíveis em sua aparência.

Como se não fosse suficiente, Newt ainda enfrentou a parvovirose, uma doença grave que pode ser especialmente perigosa para filhotes. Felizmente, graças aos cuidados que recebeu, ele conseguiu se recuperar. Foi então que Melanie e Joshua entraram em sua vida. O casal já tinha três dachshunds e não planejava aumentar a família. Mas bastou Newt chegar para mudar os planos.

“Nariz torto, coração enorme”: dachshund que sobreviveu a ataque e parvovirose vira sensação nas redes sociais – Créditos: Instagram @newtwiththecrookedsnoot

Por que Newt foi rejeitado por sua aparência?

Infelizmente, a aparência diferente de Newt o focinho torto e a mordida inferior exposta fez com que ele fosse rejeitado por muitas pessoas. Em um mundo onde cachorros “perfeitos” costumam ser os primeiros a encontrar um lar, animais com deformidades físicas como Newt frequentemente ficam para trás. A rejeição que ele enfrentou antes da adoção reflete um preconceito infelizmente comum contra cães que fogem dos padrões estéticos.

Mas aquilo que um dia poderia ter sido motivo de rejeição acabou se transformando em uma das marcas mais encantadoras de sua personalidade. Newt mostra que não é preciso se encaixar em um padrão para ser amado. Sua história prova que as diferenças não diminuem ninguém muitas vezes, são justamente elas que tornam alguém especial.

Os três motivos que tornam Newt um cachorro tão especial são:

Como Newt se adaptou à nova família e superou o passado?

Apesar de tudo o que havia enfrentado, o filhote surpreendeu os novos tutores com sua confiança, personalidade e uma energia contagiante. “E, de alguma forma, depois de tudo o que ele já tinha passado, esse pequeno entrou em nossa casa com a maior personalidade, a maior confiança e uma quantidade inacreditável de energia positiva”, contou a tutora. O casal não tinha certeza de como seria o futuro dele, mas sabia que iria viver um dia de cada vez.

Hoje, aos três anos, Newt é um cão feliz, brincalhão e cheio de energia. Por causa da deformação no focinho, ele precisa de alguns cuidados extras na hora de se alimentar e costuma comer um pouco mais devagar. Ainda assim, isso não o impede de aproveitar a rotina como qualquer outro cachorro. “Ele ainda come um pouco mais devagar e faz um pouco mais de bagunça por causa da mandíbula. Ele ainda tem aquela mordida inferior inesquecível. Ele ainda gira como um pequeno tornado quando está prestes a comer ou quando vai sair. E ele ainda consegue fazer todos que conhece sorrirem”, declarou a tutora.

Os principais cuidados que Newt precisa no dia a dia são:

Alimentação mais lenta e com ração úmida ou pastosa para facilitar a mastigação.

Monitoramento da mandíbula para evitar desconfortos ou feridas.

Visitas regulares ao veterinário para acompanhar a saúde bucal e geral.

Ambiente seguro e adaptado para evitar acidentes.

Muito amor, paciência e estímulos positivos para manter sua alegria contagiante.

“Nariz torto, coração enorme”: dachshund que sobreviveu a ataque e parvovirose vira sensação nas redes sociais – Créditos: Instagram @newtwiththecrookedsnoot

O que a história de Newt nos ensina sobre adoção e preconceito?

A história de Newt é um poderoso lembrete de que a aparência não define o valor de um animal. Muitos cães com deficiências físicas ou características incomuns são deixados para trás em abrigos, enquanto filhotes “perfeitos” são adotados rapidamente. Estudos mostram que cães com necessidades especiais ou deformidades físicas podem demorar muito mais para encontrar um lar, apesar de serem tão amorosos e leais quanto qualquer outro.

Newt prova que as diferenças não são defeitos — são marcas que tornam cada animal único. Sua história inspira milhares de pessoas a enxergar além da aparência e a dar uma chance a cães que, assim como ele, só precisam de amor para serem felizes. E, como bem diz sua biografia no Instagram, ele tem “nariz torto, personalidade forte e uma história ainda maior” — uma história que continua inspirando o mundo.

Comparação entre a adoção de um cão com deficiência e um cão sem deficiência:

Aspecto Cão com deficiência (como Newt) Cão sem deficiência Aceitação para adoção Preconceito dos tutores Menor – muitos têm receio de não saber cuidar Maior – é a primeira escolha da maioria Capacidade de adaptação Rotina diária Surpreendente – se adapta rapidamente com estímulos Variável – depende da personalidade Necessidade de cuidados Saúde e bem-estar Pode exigir atenção especial, mas é perfeitamente administrável Cuidados básicos de rotina Amor e gratidão Vínculo com o tutor Extremamente forte – o cão reconhece quem deu a ele uma segunda chance Forte, mas sem o mesmo senso de superação compartilhada

O que o futuro reserva para Newt e sua história de superação?

Newt já conquistou mais de 92 mil corações nas redes sociais e continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Sua história é um lembrete de que todos os animais merecem uma chance, independentemente de sua aparência ou das cicatrizes que carregam. Melanie e Joshua, seus tutores, mostram que o amor incondicional pode transformar a vida de um animal que foi rejeitado por tantos.

A adoção de dachshund com deficiência como Newt é um ato de coragem e compaixão. Que sua história inspire mais pessoas a abrir suas casas e corações para cães que, assim como ele, só precisam de uma oportunidade para mostrar o quanto podem amar. Afinal, como diz sua biografia no Instagram, Newt tem “nariz torto, personalidade forte e uma história ainda maior” — e essa história continua sendo escrita a cada dia, com muito amor, alegria e superação.