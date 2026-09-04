Um pequeno terneirinho, recém-nascido e rejeitado pela mãe, estava cercado por urubus e carcarás no meio do campo. Foi assim que o pecuarista Cristian Guimarães, de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, o encontrou. O que ele não esperava é que, ao levar o filhote para casa, uma de suas éguas, Tobiana, decidiria adotá-lo como se fosse seu próprio potro. A adoção de terneirinho por égua se tornou uma das histórias mais emocionantes da internet.

O que fez a égua Tobiana se aproximar do terneirinho rejeitado?

Cristian percebeu que uma de suas éguas, Tobiana, simplesmente não saía de perto do cercado onde o terneirinho estava. Ela permanecia ali durante boa parte do tempo, parecia chamá-lo e fazia questão de lamber e cuidar do pequeno como se ele fosse seu próprio filhote. No início, o pecuarista ficou desconfiado, temendo que a aproximação pudesse machucar o bezerro.

Quando soltou o terneirinho no pátio, porém, ficou ainda mais evidente que algo especial estava acontecendo: Tobiana passou a acompanhá-lo por todos os lados e não queria que ninguém o afastasse dela. A conexão era genuína e surpreendente.

Os três momentos que marcaram a história de Tobiana e Tody são:

Como Tobiana passou a produzir leite e amamentar o terneirinho?

Com o passar dos dias, ficou claro que Tobiana havia aceitado o terneirinho como filho. Ele foi nomeado Tody e passou a tratá-la como mãe. A conexão ficou tão forte que o pequeno chegou a mamar nela, como faria naturalmente com uma vaca. Isso foi possível porque Tobiana havia dado cria algum tempo antes e, com a aproximação de Tody, voltou a produzir leite.

A ligação entre os dois ficou tão intensa que Tobiana sente saudade de Tody sempre que precisa se afastar dele. Quando sai para a lida no campo com Cristian, a égua demonstra não ver a hora de voltar para casa e reencontrar o terneirinho. Assim que é solta, ela corre em disparada até o local onde Tody está, como se estivesse ansiosa para conferir se o pequeno está bem.

Os principais ensinamentos que a história de Tobiana e Tody nos deixa são:

O amor materno pode surgir nos lugares mais improváveis e entre espécies diferentes.

A rejeição não é o fim da história – o acolhimento pode vir de onde menos se espera.

Os animais são capazes de criar laços profundos e genuínos, independentemente das diferenças.

Pequenos gestos de cuidado podem transformar completamente a vida de um ser.

A natureza nos surpreende todos os dias com suas lições de amor e superação.

Égua adota terneirinho rejeitado pela mãe após filhote ser salvo de ataque de urubus no campo – Créditos: Instagram @guimaraescristian03

Como está a rotina de Tobiana e Tody hoje?

Cristian compartilha a rotina e os novos capítulos dessa amizade improvável em seu perfil no Instagram, permitindo que os seguidores acompanhem de perto o crescimento de Tody e sua relação cada vez mais especial com Tobiana. A nova mamãe não permite que ninguém se aproxime sem sua autorização e está sempre pronta para defender aquele que escolheu chamar de filho.

A cena da égua correndo em disparada para reencontrar o terneirinho já se tornou uma das imagens mais marcantes dessa história. Tobiana e Tody provam diariamente que, quando existe amor de verdade, não importa a diferença – o abandono pode se transformar em acolhimento, e o cuidado pode fazer nascer uma família.

Comparação entre o comportamento materno da égua e os padrões típicos em outras espécies:

Comportamento Éguas Vacas Aceitação de filhote de outra espécie Adoção cruzada Rara, mas possível – Tobiana é um exemplo Extremamente rara, costumam rejeitar filhotes diferentes Produção de leite por estímulo Resposta à sucção Pode ocorrer, como no caso de Tobiana Também pode ocorrer, mas é menos comum Comportamento protetor Defesa do filhote adotivo Muito forte – Tobiana defende Tody com unhas e dentes Fortemente instintivo, mas restrito à própria cria Vínculo duradouro Separação e saudade Demonstra saudade e ansiedade quando separada do adotado Geralmente aceita a separação naturalmente

O que a história de Tobiana e Tody nos ensina sobre amor e acolhimento?

A história de Tobiana e Tody é um poderoso lembrete de que o amor não conhece barreiras. Uma égua que poderia simplesmente ignorar um bezerro de outra espécie decidiu, por instinto ou por escolha, cuidar dele como se fosse seu próprio filho. E um terneirinho que havia sido rejeitado pela mãe biológica encontrou na égua o colo e o leite que precisava para sobreviver.

Estudos sobre comportamento materno em equinos mostram que o instinto de cuidado pode se manifestar de formas surpreendentes, especialmente quando há estímulos que ativam os hormônios ligados à maternidade. Que essa história inspire mais pessoas a enxergar o poder do acolhimento e a entender que, às vezes, a família não é definida pelo sangue, mas pelo cuidado e pelo amor que se oferece. Como bem disse Cristian ao resumir toda a experiência: “Vida no campo e suas surpresas”.