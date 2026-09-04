Um vira-lata caramelo de 12 anos, paralisado do pescoço para baixo após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), estava prestes a ser sacrificado. A família foi ao veterinário para se despedir, mas algo mudou. Brad, também chamado de Breduco, recebeu uma segunda chance e, contra todas as expectativas, voltou a correr. A recuperação de cão paralítico emocionou a internet e provou que o amor, combinado com tratamento adequado, pode fazer milagres.

Como a família se organizou para cuidar de Brad?

A rotina da casa foi completamente transformada para acolher Brad em seu momento mais delicado. Os familiares se organizaram em turnos para dar comida na boca, trocar fraldas e ministrar os remédios prescritos. Além dos cuidados básicos, o tratamento incluiu sessões contínuas de fisioterapia veterinária e laserterapia, técnicas que estimulam a recuperação neuromuscular e reduzem inflamações.

“Voltamos para casa com ele e decidimos tentar. Um dia de cada vez, respeitando seus limites, cuidando, dando amor e torcendo por qualquer pequeno sinal”, explicou a tutora. A família usava tecidos sob o abdômen do animal para ajudá-lo a dar os primeiros passos, e gradativamente ele passou a percorrer circuitos com tapetes de EVA e pequenos obstáculos no chão.

“A gente pediu mais uma chance”: cão de 12 anos paralisado do pescoço para baixo vence prognóstico e volta a andar – Créditos: Instagram @bicharada1

Os três pilares da recuperação de Brad foram:

Quanto tempo levou para Brad voltar a andar?

A resposta positiva não demorou a surgir. Logo na primeira semana de estímulos, o corpo do cão começou a reagir. Primeiro, pequenas respostas. Depois, movimentos mais amplos. A família comemorava cada evolução, por menor que fosse. “Foi um mês de uma família inteira em volta dele. Cuidando, torcendo, comemorando cada pequena evolução e fazendo tudo o que estava ao nosso alcance para ele ficar bem”, contou Catarina.

Ao final de um mês de dedicação coletiva, Brad recuperou a autonomia e passou a correr alegremente pelos cômodos da casa, surpreendendo a todos com sua vitalidade. A recuperação de um AVC em cães depende de fatores como a gravidade da lesão, a idade do animal e a rapidez do tratamento, mas o caso de Brad mostra que a persistência pode fazer a diferença.

As principais lições que a história de Brad nos ensina são:

Nunca subestime o poder do amor e da dedicação na recuperação de um animal.

A fisioterapia veterinária e a laserterapia são ferramentas valiosas na reabilitação neurológica.

Pequenos sinais de melhora podem ser o começo de uma grande recuperação.

A idade avançada não é necessariamente uma sentença – Brad tinha 12 anos e se recuperou.

O apoio familiar e a divisão de tarefas são fundamentais em momentos de cuidado intensivo.

Como a família comemorou a recuperação de Brad?

Em tom de gratidão pelo apoio recebido e pelo trabalho da equipe de reabilitação, Catarina resumiu o sentimento de toda a casa. “Há 12 anos, esse caramelo safado chegou para transformar a nossa família. E, mais uma vez, surpreendeu todos nós. Te amamos, Breduco!” A alegria da família era visível, e o retorno de Brad à rotina ativa foi celebrado como uma verdadeira vitória.

A família usava tecidos sob o abdômen do animal para ajudá-lo a dar os primeiros passos. Gradativamente, ele passou a percorrer circuitos com tapetes de EVA e pequenos obstáculos no chão. Cada etapa foi uma conquista, e cada conquista foi comemorada como se fosse a maior de todas.

Comparação entre os cuidados intensivos e a rotina atual de Brad:

Aspecto Durante a recuperação Atualmente Mobilidade Capacidade de locomoção Totalmente paralisado do pescoço para baixo Corre livremente pela casa Cuidados necessários Rotina de cuidados Turnos de 24h, alimentação na boca, troca de fraldas Cuidados básicos de rotina Tratamento Intervenções realizadas Fisioterapia, laserterapia, estímulos com tecidos Acompanhamento veterinário regular

O que a história de Brad nos ensina sobre a eutanásia e a esperança?

A história de Brad é um poderoso lembrete de que a eutanásia não deve ser a primeira opção, mas sim uma decisão tomada após todas as alternativas serem esgotadas. O cão, que estava prestes a ser sacrificado, recebeu uma segunda chance e provou que a recuperação é possível, mesmo em casos graves e com idade avançada. A família, que foi ao veterinário para se despedir, voltou para casa com uma nova missão: lutar por Brad.

A recuperação de cão paralítico como a de Brad inspira tutores a não desistirem de seus animais, mesmo diante de prognósticos desfavoráveis. Com amor, dedicação e tratamento adequado, muitos cães podem superar limitações e voltar a ter uma vida ativa e feliz. Como disse Catarina: “Há 12 anos, esse caramelo safado chegou para transformar a nossa família. E, mais uma vez, surpreendeu todos nós.”