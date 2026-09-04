Um vira-lata caramelo de 12 anos, paralisado do pescoço para baixo após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), estava prestes a ser sacrificado. A família foi ao veterinário para se despedir, mas algo mudou. Brad, também chamado de Breduco, recebeu uma segunda chance e, contra todas as expectativas, voltou a correr. A recuperação de cão paralítico emocionou a internet e provou que o amor, combinado com tratamento adequado, pode fazer milagres.
Como a família se organizou para cuidar de Brad?
A rotina da casa foi completamente transformada para acolher Brad em seu momento mais delicado. Os familiares se organizaram em turnos para dar comida na boca, trocar fraldas e ministrar os remédios prescritos. Além dos cuidados básicos, o tratamento incluiu sessões contínuas de fisioterapia veterinária e laserterapia, técnicas que estimulam a recuperação neuromuscular e reduzem inflamações.
“Voltamos para casa com ele e decidimos tentar. Um dia de cada vez, respeitando seus limites, cuidando, dando amor e torcendo por qualquer pequeno sinal”, explicou a tutora. A família usava tecidos sob o abdômen do animal para ajudá-lo a dar os primeiros passos, e gradativamente ele passou a percorrer circuitos com tapetes de EVA e pequenos obstáculos no chão.
Os três pilares da recuperação de Brad foram:
Quanto tempo levou para Brad voltar a andar?
A resposta positiva não demorou a surgir. Logo na primeira semana de estímulos, o corpo do cão começou a reagir. Primeiro, pequenas respostas. Depois, movimentos mais amplos. A família comemorava cada evolução, por menor que fosse. “Foi um mês de uma família inteira em volta dele. Cuidando, torcendo, comemorando cada pequena evolução e fazendo tudo o que estava ao nosso alcance para ele ficar bem”, contou Catarina.
Ao final de um mês de dedicação coletiva, Brad recuperou a autonomia e passou a correr alegremente pelos cômodos da casa, surpreendendo a todos com sua vitalidade. A recuperação de um AVC em cães depende de fatores como a gravidade da lesão, a idade do animal e a rapidez do tratamento, mas o caso de Brad mostra que a persistência pode fazer a diferença.
As principais lições que a história de Brad nos ensina são:
- Nunca subestime o poder do amor e da dedicação na recuperação de um animal.
- A fisioterapia veterinária e a laserterapia são ferramentas valiosas na reabilitação neurológica.
- Pequenos sinais de melhora podem ser o começo de uma grande recuperação.
- A idade avançada não é necessariamente uma sentença – Brad tinha 12 anos e se recuperou.
- O apoio familiar e a divisão de tarefas são fundamentais em momentos de cuidado intensivo.
Como a família comemorou a recuperação de Brad?
Em tom de gratidão pelo apoio recebido e pelo trabalho da equipe de reabilitação, Catarina resumiu o sentimento de toda a casa. “Há 12 anos, esse caramelo safado chegou para transformar a nossa família. E, mais uma vez, surpreendeu todos nós. Te amamos, Breduco!” A alegria da família era visível, e o retorno de Brad à rotina ativa foi celebrado como uma verdadeira vitória.
A família usava tecidos sob o abdômen do animal para ajudá-lo a dar os primeiros passos. Gradativamente, ele passou a percorrer circuitos com tapetes de EVA e pequenos obstáculos no chão. Cada etapa foi uma conquista, e cada conquista foi comemorada como se fosse a maior de todas.
Comparação entre os cuidados intensivos e a rotina atual de Brad:
|Aspecto
|Durante a recuperação
|Atualmente
|Mobilidade Capacidade de locomoção
|Totalmente paralisado do pescoço para baixo
|Corre livremente pela casa
|Cuidados necessários Rotina de cuidados
|Turnos de 24h, alimentação na boca, troca de fraldas
|Cuidados básicos de rotina
|Tratamento Intervenções realizadas
|Fisioterapia, laserterapia, estímulos com tecidos
|Acompanhamento veterinário regular
O que a história de Brad nos ensina sobre a eutanásia e a esperança?
A história de Brad é um poderoso lembrete de que a eutanásia não deve ser a primeira opção, mas sim uma decisão tomada após todas as alternativas serem esgotadas. O cão, que estava prestes a ser sacrificado, recebeu uma segunda chance e provou que a recuperação é possível, mesmo em casos graves e com idade avançada. A família, que foi ao veterinário para se despedir, voltou para casa com uma nova missão: lutar por Brad.
A recuperação de cão paralítico como a de Brad inspira tutores a não desistirem de seus animais, mesmo diante de prognósticos desfavoráveis. Com amor, dedicação e tratamento adequado, muitos cães podem superar limitações e voltar a ter uma vida ativa e feliz. Como disse Catarina: “Há 12 anos, esse caramelo safado chegou para transformar a nossa família. E, mais uma vez, surpreendeu todos nós.”