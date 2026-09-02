O adeus de um periquito à sua parceira viralizou e reabriu uma discussão importante: será que as aves sentem falta? O vídeo de Kiko, da espécie ring neck, se despedindo de Duda com “oi, amor” e bicadinhas expõe a complexidade do luto em aves, um fenômeno cada vez mais documentado pela ciência. A resposta é que, sim, elas podem apresentar comportamentos que lembram o luto humano.

O que aconteceu com o ring neck Kiko e sua companheira Duda?

Duda e Kiko formavam um casal de periquitos da espécie ring neck e viviam com a fotógrafa Rosangela Martins em Cruzeiro, interior de São Paulo. Eles estavam juntos há cerca de quatro anos e, segundo a tutora, tinham uma relação marcada por muito companheirismo e carinho.

Infelizmente, Duda faleceu há poucos dias. Para Rosangela, ela era o grande amor de Kiko. O momento em que o pássaro se aproximou da companheira pela última vez foi registrado em vídeo e compartilhado no perfil @dudaekikoringneck no Instagram. A publicação ultrapassou 1,8 milhão de visualizações e recebeu milhares de comentários de internautas sensibilizados.

Por que o vídeo do ring neck Kiko emocionou tanta gente?

A despedida de Kiko tocou o público porque mostrou, de forma crua e genuína, um comportamento que muitos associam apenas aos humanos. Com o incentivo da tutora, ele se aproximou da caixa onde Duda estava e começou a interagir com a companheira. Entre bicadinhas que pareciam beijos e seu conhecido “oi, amor”, Kiko protagonizou uma despedida de partir o coração.

Comentários como “Que dor doida!” e “Certamente sentem mais que muitos humanos por aí” mostram como a cena ressoou com a experiência humana de perda. A capacidade de Kiko de vocalizar uma saudação em um momento tão delicado amplificou a comoção, pois trouxe uma camada extra de interpretação afetiva para o ocorrido.

Os três aspectos que explicam a comoção são:

Será que os pássaros realmente entendem a morte e sentem saudade?

É impossível afirmar que Kiko tenha compreendido a morte de Duda da mesma forma que um ser humano. No entanto, as aves possuem uma vida social e emocional bastante complexa e podem formar fortes vínculos com parceiros, membros do grupo e até humanos.

Especialistas são cuidadosos ao chamar esse comportamento de luto. Um dos indícios mais importantes é quando dois animais possuíam um vínculo próximo e, após a morte de um deles, o sobrevivente apresenta mudanças prolongadas em seu comportamento habitual, como alterações na vocalização e na alimentação.

Quais são as características e cuidados essenciais com o ring neck?

O periquito-de-colar, também conhecido como ring neck, é uma ave de porte médio, com cerca de 40 cm de comprimento, incluindo a cauda longa e fina, e peso aproximado de 100 a 250 g. Com os cuidados adequados, pode viver de 20 a 30 anos.

Os principais fatores para quem deseja ter um ring neck são:

Oferecer uma dieta balanceada com alpiste, sementes, frutas e legumes.

Proporcionar brinquedos para estímulo mental e entretenimento.

Manter a temperatura ambiente entre 18°C e 26°C e garantir de 10 a 12 horas de sono em ambiente escuro e silencioso.

Realizar check-ups veterinários regulares.

Socializar a ave desde cedo para evitar que fique arisca.

“Vida no campo e suas surpresas”: luto em aves ganha repercussão após vídeo de ring neck Kiko dando adeus a Duda viralizar – Créditos: Instagram @dudaekikoringneck

O que fazer quando um pássaro de estimação perde o companheiro?

Assim como Kiko, muitas aves podem apresentar sinais de tristeza ou alteração de comportamento após a perda de um parceiro. O tutor deve redobrar a atenção e oferecer mais carinho e interação para ajudar o animal a superar o luto.

Manter a rotina, oferecer brinquedos novos e estimular a ave com atividades pode ser benéfico. Em casos mais graves, é recomendável consultar um veterinário especializado em aves para avaliar a necessidade de intervenção ou até mesmo a introdução de um novo companheiro.

Os principais sinais de luto e as condutas recomendadas são:

Sinal observado Gravidade Conduta recomendada Vocalização reduzida ou alterada Menos cantos ou chamados Moderada Oferecer interação e estímulos sonoros Procura pelo parceiro ausente Vai até locais onde o outro costumava ficar Alta Redobrar atenção e evitar mudanças bruscas Perda de apetite ou isolamento Fica mais quieto e come menos Alta Consultar um veterinário especializado Comportamento normal com adaptação Retoma a rotina em poucos dias Baixa Manter a rotina e oferecer brinquedos

O que o caso de Kiko nos ensina sobre a sensibilidade animal?

A despedida de Kiko e Duda vai além de um vídeo viral. Ela escancara a complexidade emocional dos animais e nos convida a repensar a forma como tratamos nossas aves de estimação. A cena, que já foi vista por mais de 1,8 milhão de pessoas, é um lembrete poderoso de que o luto em aves é um fenômeno real, ainda que difícil de ser totalmente compreendido.

O “oi, amor” de Kiko ficará marcado como um dos momentos mais tocantes da internet, provando que a conexão entre os seres vivos transcende espécies e que os pássaros, assim como nós, são capazes de formar laços profundos e sentir a falta de quem amam.