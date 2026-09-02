Uma simples fresta na janela foi o suficiente para um cão pequeno colocar a vida em risco. O susto aconteceu com a tutora Julia Colassiol, em Porto Alegre, e escancarou a urgência da segurança pet em apartamentos. O resgate só foi possível com a ajuda de bombeiros, e o caso serve como alerta para milhões de tutores.

Como um cachorro consegue abrir a janela e se colocar em perigo?

O cachorro John aproveitou a ausência da tutora para explorar o ambiente. A janela estava com uma pequena fresta, mas ele a abriu, subiu em uma cama e depois em uma mesa, alcançando o parapeito e colocando o corpo para fora. A cena foi flagrada por uma vizinha, que enviou uma foto a Julia.

O comportamento é comum em cães curiosos, especialmente os de porte pequeno, que têm mais facilidade para escalar móveis. O perigo aumenta quando não há barreiras físicas, como redes de proteção ou telas fixas.

Quais foram os momentos de tensão durante o resgate do cachorro?

Ao ver a foto, Julia entrou em pânico e tentou contatar o síndico e o proprietário. Enquanto isso, vizinhos se mobilizaram. Carol, uma das moradoras, conseguiu chegar ao andar, mas John não queria descer. A saída foi acionar os bombeiros, que avaliaram o uso de escadas e rapel.

A equipe optou por arrombar a porta do apartamento para resgatar o animal com segurança. O procedimento durou alguns minutos, mas os tutores afirmam que pareceram horas. John foi retirado ileso, mas o susto foi inesquecível.

Quais medidas de segurança todo tutor deve adotar?

Após o resgate, Julia decidiu instalar telas em todas as janelas e reforçou a orientação para que outros tutores não subestimem a agilidade dos pets. O caso de John é um lembrete de que a prevenção salva vidas.

Os principais fatores a considerar são:

Instalar telas de proteção em todas as janelas, sacadas e varandas, com malha adequada ao porte do animal.

Verificar mensalmente a fixação das telas, especialmente após ventanias ou mudanças estruturais.

Utilizar travas de segurança nas janelas, impedindo que o pet as abra sozinho.

Manter móveis e objetos afastados das janelas, eliminando qualquer “escada” para o animal.

Obedecer às normas técnicas da ABNT NBR 16046, que especifica os requisitos para redes de proteção.

O que fazer se o pet ficar preso em uma janela?

Se você se deparar com uma cena parecida, o primeiro passo é manter a calma e não gritar, para não assustar o animal. Acione imediatamente o corpo de bombeiros ou a administração do condomínio, informando o andar e a localização exata.

Nunca tente o resgate por conta própria com cordas ou improvisos. Profissionais treinados avaliam a melhor técnica, como ocorreu com John, que foi retirado sem ferimentos. A demora pode ser angustiante, mas a segurança do pet depende de uma abordagem correta.

“Vida no campo e suas surpresas”: tutora relata desespero ao ver foto de cachorrinho pendurado na janela de andar alto – Créditos: Instagram @ju.colassiol

Qual a importância das telas de proteção para a segurança animal?

As redes de proteção são itens obrigatórios em muitos condomínios e têm respaldo técnico. Estudos mostram que 100% das quedas poderiam ser evitadas com telas instaladas corretamente. No Brasil, o projeto de lei PL 713/2025 tramita para tornar a instalação obrigatória em apartamentos com animais.

Além disso, a ABNT já estabelece padrões de resistência e durabilidade, garantindo que o equipamento suporte impactos e não se rompa com facilidade. A norma também define a distância máxima entre os fios, evitando que o pet passe a cabeça.

Tipo de acidente Frequência estimada Prevenção recomendada Queda de janela 17% dos acidentes com cães Alta Telas de proteção Ingestão de produtos tóxicos Plantas e produtos de limpeza Média Armazenamento seguro Insolação em sacadas Exposição prolongada ao sol Baixa Sombra e água fresca

Como garantir a segurança do seu pet em apartamentos?

A história de John é um alerta que nenhum tutor quer vivenciar. A segurança pet em apartamentos envolve telas, travas, manutenção e, principalmente, conscientização sobre os riscos. Pequenas atitudes preventivas evitam tragédias e garantem a tranquilidade de toda a família.

Assim como Julia aprendeu da forma mais difícil, a prevenção é o único caminho. Invista em telas certificadas, revise-as regularmente e nunca subestime a curiosidade do seu amigo de quatro patas.