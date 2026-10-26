Revestimento já instalado junta escolha, compra e aplicação no mesmo lugar

Quem já reformou um cômodo conhece o roteiro: escolher o piso ou a placa em uma loja e depois sair atrás de alguém para instalar. Uma alternativa que vem crescendo é comprar o revestimento já instalado, com orientação na escolha e aplicação feita pela mesma empresa. É a proposta da Pandecor , rede de revestimentos flexíveis com unidades em mais de 10 estados.

Por que juntar as duas etapas

Separar a compra do serviço costuma gerar dúvidas no meio da obra. “O cliente costuma comprar o revestimento em um lugar e buscar quem instale em outro. Quando essas etapas não conversam, surgem dúvidas sobre aplicação, acabamento e responsabilidade. Nosso modelo foi estruturado para reunir essas soluções”, afirma Danilo Santana, CEO da Pandecor .

Na prática, o cliente contrata o material e o serviço de uma vez. A rede forma instaladores credenciados e oferece garantia estendida conforme as condições definidas por ela, o que dá a quem reforma um único contato do começo ao fim.

O que dá para colocar em casa

Para mudar o visual de uma parede, as opções incluem placas flexíveis com efeitos marmorizados, de pedras e outros padrões, além de ripados. No chão, entram decks e pisos vinílicos em geral. Os detalhes ficam por conta de rodapés, rodatetos, boiseries, guarnições, brises e perfis de acabamento para pisos e placas.

A agilidade é um dos motivos para a procura. De acordo com o Instituto Brasileiro do PVC, os pisos vinílicos vêm ganhando espaço em diferentes ambientes, com a facilidade e a rapidez de instalação entre seus principais atrativos. O material pode ser aplicado por colagem ou encaixe.

O interesse acompanha um setor em movimento. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), a construção civil cresceu 1,1% no primeiro semestre de 2026, mesmo com os juros elevados.

Orientação antes da compra

O atendimento nas unidades reúne três coisas: explicação sobre os materiais, venda e instalação. A ideia é que o cliente saia da loja sabendo o que comprou e quem vai aplicar.

“A especialização precisa ir além do catálogo. O franqueado deve conhecer o produto, orientar a escolha e ter capacidade técnica para realizar a instalação. É essa combinação que buscamos reproduzir nas unidades”, diz Roberto Cruz, sócio-fundador da Pandecor.

A formação de quem instala também importa: no setor, a mão de obra qualificada segue entre os principais desafios, segundo a Sondagem da Indústria da Construção, da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em parceria com a CBIC. Na rede, por isso, a aplicação fica com instaladores credenciados.

Segundo a empresa, a rede também trabalha com fornecedores homologados em diferentes localidades, estrutura que contribui para manter preços competitivos nas lojas.

Onde encontrar

A casa continua sendo o principal destino desse tipo de produto. Levantamento da consultoria Mordor Intelligence estima que o mercado brasileiro de revestimentos de piso deve chegar a US$ 12,87 bilhões em 2026, com o uso residencial respondendo por 70% da demanda.

Hoje presente em mais de 10 estados, a Pandecor tem como meta chegar a todos os estados e ao Distrito Federal até dezembro de 2027. Para quem vai reformar, a vantagem do modelo é ter um só endereço para escolher, comprar e instalar o revestimento, com garantia estendida conforme as condições da rede.