Pagode da Realeza conquista o público e movimenta os sábados paulistanos

O nome Pagode da Realeza traduz a proposta do evento: fazer cada pessoa se sentir especial. A ideia não está apenas no clima de festa, mas na forma de receber o público com atenção, conforto e uma programação pensada para reunir amigos em torno do pagode e da boa comida.

Em seu segundo sábado, a casa teve lista de espera, sinal da adesão do público à proposta. Realizado no Perobah, em Pinheiros, o encontro combina música, feijoada e uma estrutura com três andares e elevador, além de atendimento de alto nível.

Idealizado pelos sócios Jonatan Lima, Rodrigo Gil e Victor Santana, o Pagode da Realeza aposta em uma experiência em que o público ocupa o lugar principal.

“A realeza está em como cada pessoa é recebida. Queremos que o público chegue, se sinta à vontade e aproveite cada momento com a gente”, dizem os sócios Jonatan Lima, Rodrigo Gil e Victor Santana.

Para os idealizadores, a força do projeto também está no encontro entre música e convivência:

“O pagode tem essa capacidade de aproximar as pessoas. A gente quis criar um evento com identidade própria, boa energia e uma experiência completa, da recepção à feijoada”, afirmam.

A feijoada do Perobah faz parte dessa experiência e reforça o convite para aproveitar a tarde sem pressa, entre música, comida e encontros. O espaço fica na Avenida Rebouças, 3167, em Pinheiros.

Responsável pela comunicação do evento, Alana Villela destaca que a resposta do público já colocou a marca em evidência na cidade:

“O Pagode da Realeza já faz parte do calendário de São Paulo. Ter lista de espera em nosso segundo sábado mostra que o público reconheceu a proposta e quer viver essa experiência.”

Serviço

Pagode da Realeza

Local: Perobah

Endereço: Avenida Rebouças, 3167, Pinheiros, São Paulo