Daniel Lancaster revela seu cockpit antes da etapa do Endurance Brasil

A poucos dias da etapa de Brasília do Endurance Brasil, Daniel Lancaster decidiu apresentar ao público um ângulo pouco visto das competições de longa duração: a visão de quem está ao volante. Em um vídeo gravado de dentro do Ligier P320 #22, o piloto da Autlog Racing mostra a perspectiva do cockpit e aproxima os espectadores da rotina de uma categoria em que cada decisão pode influenciar o resultado.

O registro permite observar a pista a partir do posto de trabalho do competidor, em vez das câmeras externas habitualmente usadas nas transmissões. A iniciativa também evidencia aspectos menos visíveis do automobilismo, como a atenção constante ao traçado, a leitura do comportamento do carro e a necessidade de manter a precisão mesmo sob pressão.

Daniel Lancaster divide o protótipo com Flávio Abrunhosa e André Moraes Jr. Os três chegam à capital federal para disputar mais uma etapa do campeonato, apoiados pelo trabalho conjunto de pilotos, engenheiros e mecânicos. No endurance, a velocidade é apenas parte do desafio: a regularidade, a gestão do desgaste e o planejamento das paradas também têm peso no desempenho da equipe.

A prova de Brasília representa ainda uma novidade para a Autlog Racing. O Ligier P320 #22 passa a exibir a marca ELF, anunciada como nova parceira do time. A presença da empresa na identidade visual do carro marca uma fase de colaboração e acrescenta um elemento ao projeto esportivo apresentado pela equipe nesta temporada.

Para Lancaster, a divulgação das imagens também faz parte de uma retomada pessoal. O piloto voltou oficialmente às pistas em 2025, depois de 18 anos afastado das competições. Desde então, tem compartilhado registros dos bastidores, dos preparativos e da convivência com os profissionais envolvidos nas corridas, oferecendo ao público um acompanhamento mais próximo dessa etapa da carreira.

A gravação a bordo ajuda a traduzir a complexidade de conduzir um protótipo de competição. Do cockpit, o campo de visão é diferente daquele oferecido pelas imagens de televisão. O piloto precisa interpretar referências de frenagem, posicionar o carro nas curvas e reagir ao movimento dos adversários, sem perder de vista as orientações e a estratégia estabelecidas com a equipe.

Nas provas de resistência, a atuação coletiva é determinante. Como o mesmo carro é compartilhado por diferentes pilotos, as trocas de condução exigem coordenação e uma leitura comum das condições da pista. Ajustes de ritmo, comunicação com os boxes e preservação dos componentes podem ser tão importantes quanto uma volta rápida em determinado momento da disputa.

A preparação para Brasília, portanto, não se resume à expectativa da largada. Envolve verificar o equipamento, alinhar procedimentos e buscar consistência ao longo da prova. A experiência de cada integrante contribui para decisões tomadas em situações que mudam rapidamente, seja por alterações na aderência, pelo tráfego ou pelo comportamento do protótipo.

Ao mostrar o interior do Ligier, Lancaster oferece uma referência concreta para quem acompanha o esporte à distância. O vídeo revela parte do ambiente no qual são executadas escolhas em frações de segundo, mas também chama a atenção para o trabalho que antecede a entrada na pista. O resultado é um conteúdo que combina proximidade com os fãs e informação sobre as exigências técnicas da modalidade.

O retorno de Daniel Lancaster ao automobilismo acrescenta outra dimensão à iniciativa. Após quase duas décadas fora das disputas oficiais, ele passou a documentar sua nova fase e a dividir com os seguidores experiências que normalmente ficam restritas aos integrantes das equipes. A publicação do vídeo segue essa linha, sem substituir a preparação necessária para o compromisso esportivo.

Com Flávio Abrunhosa e André Moraes Jr., o piloto terá pela frente mais uma oportunidade de colocar em prática a integração construída na Autlog Racing. A etapa de Brasília será também a primeira ocasião dessa nova fase em que o carro aparece com a identidade da ELF, associando a estreia visual da parceria ao próximo desafio do trio.

Para o público, as imagens antecipam o clima da competição por uma perspectiva incomum. Para a equipe, a atenção permanece voltada ao desempenho do Ligier P320 #22 e à execução da estratégia ao longo da corrida. Entre a exposição dos bastidores e o trabalho nos boxes, Lancaster chega a Brasília com o objetivo de transformar preparação e entrosamento em uma atuação consistente na pista. A expectativa é grande.