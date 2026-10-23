Sob gestão de três mulheres, FM&V Advocacia aposta em expansão internacional

Como preparar um escritório de advocacia para atender empresas cujas demandas ultrapassam processos judiciais e fronteiras geográficas? No Amazonas, essa pergunta orienta os planos de Paula Melo, Patricia Melo e Káthya Sena. À frente do FM&V Advocacia, as três advogadas conduzem uma estratégia que aproxima conhecimento jurídico, tecnologia e gestão, com perspectivas de expansão nacional e presença no exterior.

Com mais de 15 anos de atuação na advocacia consultiva e contenciosa, o escritório atende pessoas físicas, empresas nacionais e multinacionais. A experiência acumulada sustenta uma proposta de crescimento que busca combinar atendimento personalizado, prevenção de riscos e compreensão dos desafios empresariais.

Nesse modelo, o trabalho jurídico acompanha decisões que começam antes de uma disputa chegar à Justiça. A análise de contratos, a identificação de riscos e o suporte às operações passam a integrar uma atuação voltada também à continuidade e ao desenvolvimento dos negócios.

Tecnologia com atendimento individualizado

Entre os eixos apresentados pelas gestoras estão tecnologia, inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas, automação e aprimoramento da gestão. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento e organizar demandas em escala, preservando a análise individual de cada caso.

O desafio está em transformar essas ferramentas em benefícios concretos para os clientes: agilidade, organização das informações e maior disponibilidade da equipe para questões que exigem interpretação jurídica e decisões estratégicas.

A estrutura do FM&V reúne profissionais especializados e uma rede de escritórios correspondentes, que oferece suporte em diferentes regiões. O fortalecimento dessa atuação integra a visão de crescimento nacional das três gestoras.

Do Amazonas ao mercado internacional

No horizonte do escritório está o projeto de estabelecer parcerias no exterior para apoiar empresas estrangeiras interessadas em investir e operar no Brasil. A iniciativa pretende aproximar esses negócios do suporte jurídico necessário para compreender o ambiente brasileiro e estruturar suas operações.

A perspectiva internacional parte de uma trajetória construída na Amazônia e amplia o alcance pretendido pelas gestoras. Para o FM&V Advocacia, crescer envolve desenvolver uma estrutura capaz de acompanhar clientes com necessidades que atravessam diferentes mercados.

Três gestoras, uma estratégia de futuro

A condução do escritório por Paula Melo, Patricia Melo e Káthya Sena acrescenta à pauta uma dimensão de liderança feminina na gestão de negócios jurídicos.

A entrevista com as sócias pode revelar como elas dividem responsabilidades, conciliam diferentes experiências e transformam decisões de gestão em mudanças no atendimento.

É nessa prática que a proposta de reinventar a advocacia ganha consistência: na combinação entre domínio técnico, organização empresarial e capacidade de acompanhar novas demandas, mantendo a ética, a transparência e a confiança como fundamentos da relação com os clientes.