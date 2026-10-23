cap&care lança a goma Beauty e desperta expectativa feminina

Durante décadas, a indústria da beleza vendeu a ideia de que cabelo forte, unhas firmes e pele luminosa se conquistam de fora para dentro: cremes, máscaras, tratamentos de salão. A cap&care, marca brasileira de suplementos, decidiu inverter a lógica. A empresa está lançando o Beauty Gomas da Beleza, que transforma a nutrição diária em um gesto simples: uma goma de iogurte de morango por dia e já nasce com um público definido: as mulheres.

O produto chega ao mercado com uma fórmula premium de vitaminas A, B6 e B12, biotina, niacina, ácido fólico, zinco e selênio, sem açúcar e com apenas 9 calorias por goma. Mais do que um suplemento, a proposta é um ritual de autocuidado e é exatamente essa ideia que vem gerando expectativa entre as consumidoras nas redes sociais e nas conversas entre amigas.

A história: por que o Beauty nasceu

A cap&care nasceu de uma inquietação simples: por que cuidar da saúde precisa ser chato? A marca observou que boa parte das brasileiras compra suplementos com a melhor das intenções e abandona o pote na gaveta em poucas semanas. Cápsulas grandes, gosto desagradável, esquecimento. A adesão, não a fórmula, era o problema a resolver.

A resposta foi tratar o suplemento como um verdadeiro produto de beleza. A equipe reuniu nutrientes com funções reconhecidas para cabelos, unhas e pele, apostou no formato de goma mais fácil de lembrar, de carregar e de gostar, e desenhou cada detalhe pensando na rotina feminina: um pote que fica bonito na penteadeira, uma goma rosa com sabor de iogurte de morango, uma dose única diária que cabe em qualquer agenda.

O nome diz tudo: Beauty, Gomas da Beleza. E o lema, estampado no rótulo, resume a tese da marca: beleza que começa de dentro.

A aposta já começou a dar sinais. Antes mesmo do lançamento, o Beauty vem despertando curiosidade nas redes sociais, onde a cap&care apresenta o conceito do produto e convida as consumidoras para uma lista de espera. A promessa que a marca faz é a do “ciclo de 30 dias”: um pote, uma goma por dia, um mês inteiro de constância para que a beleza comece de dentro.

O produto: o que tem dentro de cada goma

O Beauty é um suplemento alimentar em pastilha de goma, com 30 unidades por pote, exatamente um mês de uso com uma goma ao dia. A fórmula premium combina sete ativos, cada um com uma função específica:

Ativo e Para que serve

Vitaminas A, B6 e B12: auxiliam no funcionamento do sistema imune

Biotina: contribui para a manutenção do cabelo e da pele

Niacina: contribui para a manutenção da pele

Ácido fólico: auxilia no processo de divisão celular

Zinco e selênio: antioxidantes que ajudam na proteção contra os danos dos radicais livres

Os diferenciais que fizeram o produto se destacar entre as consumidoras:

Zero açúcar e apenas 9 calorias por goma – cabe em qualquer dieta, sem culpa.

Sabor iogurte de morango – a goma que a mulher quer tomar, não a que ela precisa lembrar.

Uma goma ao dia – simplicidade que garante constância, o fator decisivo para resultados.

Três frentes em um só produto – cabelos, unhas e pele nutridos pela mesma rotina.

Design pensado para o dia a dia – um pote feito para sair da gaveta do banheiro e ir para a penteadeira.

O contexto: a beleza migrou para dentro

O lançamento do Beauty chega no momento de uma mudança de comportamento. A consumidora brasileira passou a entender beleza como consequência de saúde, e não como maquiagem do problema. O movimento beauty from within nutrição, sono e suplementação como parte do cuidado estético deixou de ser nicho e entrou na rotina de quem antes só investia em cosméticos.

Nesse cenário, o formato goma é o grande acelerador. Ele reduz a barreira de entrada para quem nunca tomou suplemento, aumenta a constância de quem já tomava e transforma uma obrigação em um pequeno prazer diário. A cap&care entendeu isso antes da maioria e posiciona o Beauty não como “mais um multivitamínico”, mas como o primeiro passo de uma rotina de beleza.

O resultado é um produto que dialoga com a mulher moderna: que trabalha, cuida da casa, da família e de si mesma, e que precisa de soluções que funcionem sem exigir mais tempo. Uma goma, um gesto, trinta dias e a beleza começa de dentro.

Sobre a cap&care

A cap&care é uma marca brasileira de suplementos alimentares que acredita que saúde e beleza caminham juntas e que cuidar de si deve ser simples e prazeroso. Com fórmulas premium e formatos pensados para a rotina real das pessoas, a marca desenvolve produtos que unem ciência nutricional e design de experiência. O Beauty Gomas da Beleza é o seu novo lançamento: um suplemento em goma, sem açúcar, para cabelos, unhas e pele, com uma goma ao dia e sabor iogurte de morango.

Ficha rápida do produto

Nome: Beauty – Gomas da Beleza

Formato: suplemento alimentar em pastilha de goma

Conteúdo: 30 gomas (1 ao dia)

Sabor: iogurte de morango

Zero açúcar · 9 calorias por goma

Preço sugerido: a partir de R$ 129 (pote avulso); kits de 2 e 3 potes a partir de R$ 169 e R$ 219

Lista de espera / pré-venda: https://capcare.com.br

Suplemento alimentar. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.