O que dizer para a IA criar o site do seu negócio em poucos minutos

Para criar site com inteligência artificial , ninguém precisa saber o que é “hero section” ou “estrutura de conversão”. Basta contar para a IA, em linguagem do dia a dia, o que a empresa faz, para quem vende e o que a página precisa gerar. Quanto mais contexto sobre o negócio, mais preciso fica o resultado.

É assim que funciona o chat da Great AI, a inteligência artificial do GreatPages , plataforma brasileira de criação de sites e landing pages. A partir da conversa, a ferramenta cria páginas completas do zero em poucos minutos, com estrutura, textos, imagens e seções.

As cinco perguntas que fazem a diferença

O roteiro cabe em cinco perguntas. A primeira é o que o negócio faz, por exemplo, uma clínica de estética facial e corporal. A segunda é para quem vende e onde, como mulheres de 25 a 50 anos na região de São Paulo. A terceira é o que a página deve gerar, como agendamentos de avaliação pelo WhatsApp.

Na sequência vêm os serviços ou produtos principais, como limpeza de pele, drenagem e tratamentos faciais, e, por fim, os diferenciais, como equipe especializada e atendimento aos sábados. Juntando tudo, um pedido completo fica assim: “Tenho uma clínica de estética, atendo mulheres na região de São Paulo e quero um site para apresentar meus tratamentos e receber agendamentos.”

Do pedido ao site no ar

Com a descrição em mãos, a Great AI entrega o site inteiro. Em seguida, dá para revisar e personalizar textos, cores, botões e formulários no editor visual, sem programar, ou pedir novos ajustes conversando com a própria IA. A publicação acontece no mesmo ambiente, já com hospedagem, certificado SSL e CDN incluídos.

O mesmo caminho vale para landing pages, as páginas feitas para captar contatos, orçamentos, agendamentos ou vendas. A dica é deixar claro no pedido qual é o objetivo principal da página.

Se alguma parte não ficar como o esperado, não é preciso recomeçar. Basta pedir a mudança na conversa, como trocar uma chamada, ajustar uma cor ou incluir um botão de contato, e a IA refaz o trecho mantendo o restante do site.

Uma conversa como as que já fazem parte da rotina

A lógica é a mesma dos chats de IA que milhões de pessoas já usam no dia a dia. Segundo a pesquisa Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2026, do Sebrae com o Meta Instituto de Pesquisa, 52% dos pequenos negócios brasileiros usaram IA nas duas semanas anteriores à entrevista, e 60% dos entrevistados pretendem adotar ou ampliar o uso nos seis meses seguintes.

Para Alison Zigulich, CEO da GreatPages, o desafio vai além de gerar a página. “Hoje, existem várias ferramentas que criam páginas, mas, depois disso, o usuário ainda precisa encontrar onde hospedar o site, configurar servidores, buscar soluções de segurança e resolver outras questões técnicas. A proposta da GreatPages é simplificar esse processo, reunindo a criação por conversa com inteligência artificial e toda a estrutura necessária para publicar. Assim, mais pessoas conseguem tirar suas ideias do papel sem precisar dominar toda essa parte técnica”, afirma.

Na hora de escrever para a IA, vale responder às cinco perguntas com informações reais do negócio, como serviços, público e diferenciais. É esse contexto que transforma um pedido simples em um site que apresenta a empresa como ela é. O roteiro serve para qualquer segmento, de clínicas a escritórios e restaurantes.