Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes e o futuro dos postos

A transformação dos postos de combustíveis em espaços de serviços e energia começa a colocar novas questões para empresários e consumidores. Em São Paulo, a Rede Paz, com mais de 80 unidades, participa desse debate com um projeto de expansão da recarga elétrica. À frente da estratégia está Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, cuja trajetória inclui experiência anterior na Shell Brasil e atuação no varejo de combustíveis.

Segundo o planejamento divulgado pela empresa, a meta é chegar a 300 carregadores ultrarrápidos na capital paulista até o fim de 2027. O número representa um objetivo futuro, e não a quantidade de equipamentos já instalada. Para que o plano avance, será preciso considerar a infraestrutura elétrica disponível, o perfil dos motoristas e a viabilidade de cada endereço.

O movimento ocorre em um período de convivência entre diferentes tecnologias. Veículos movidos a gasolina, etanol e diesel continuam presentes nas ruas, enquanto modelos elétricos e híbridos ganham espaço. Para os operadores, a questão central é como atender públicos distintos sem comprometer o funcionamento das atividades tradicionais.

A localização dos postos pode ajudar nessa adaptação. Pontos conhecidos, situados em áreas de circulação, já dispõem de acesso para veículos e de uma rotina de atendimento. Isso não significa, porém, que qualquer unidade esteja pronta para receber recarga ultrarrápida. Instalação, potência elétrica, segurança e manutenção exigem análises específicas.

A Rede Paz mantém relações comerciais no setor com empresas como Ipiranga e Vibra. Essa presença no mercado de distribuição compõe a história da operação, enquanto o projeto elétrico aponta para uma possível ampliação dos serviços. A proposta não pressupõe o desaparecimento do abastecimento convencional, mas uma reorganização gradual do que o motorista encontra ao parar.

Para Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, o desafio envolve também a experiência do usuário. Quem utiliza um carregador pode permanecer mais tempo no estabelecimento do que alguém que apenas abastece. Conveniência, informação clara, meios de pagamento e atendimento passam, assim, a integrar a discussão sobre a qualidade da operação.

Há ainda obstáculos que não dependem exclusivamente da vontade empresarial. O ritmo de crescimento da frota elétrica, as condições de conexão à rede de energia e os custos de implantação influenciam decisões. Metas anunciadas precisam ser acompanhadas de execução, transparência e avaliação dos resultados para que o consumidor consiga distinguir planejamento de serviço disponível.

O debate vai além de uma rede específica. Postos espalhados pelas cidades ocupam áreas que podem ganhar novas funções à medida que hábitos de deslocamento mudam. A modernização, entretanto, não se mede apenas pela quantidade de aparelhos: depende de acesso, confiabilidade e utilidade real para quem circula diariamente.

Com uma base de mais de 80 unidades, a Rede Paz dispõe de experiência operacional para estudar essa transição. O avanço do projeto até 2027 poderá mostrar como uma empresa do setor tradicional procura se adaptar a novas demandas sem perder de vista o abastecimento que ainda sustenta grande parte da mobilidade urbana.

A discussão também envolve a relação entre investimento privado e planejamento urbano. A instalação de equipamentos de alta potência exige coordenação com concessionárias e observância de regras técnicas. Mesmo quando existe interesse comercial, a disponibilidade de conexão pode limitar a velocidade de implantação. Essa é uma diferença importante entre anunciar uma intenção e oferecer um serviço em funcionamento.

Outra mudança possível está na forma de organizar a permanência do cliente. Em uma parada convencional, o abastecimento costuma ser rápido. Na recarga, a duração depende do veículo, da potência disponível e das condições de uso. Para o estabelecimento, compreender esse comportamento pode orientar decisões sobre áreas de espera, circulação e serviços complementares.

O desempenho de uma nova unidade de recarga também precisa ser observado ao longo do tempo. Número de sessões, regularidade de funcionamento e satisfação dos usuários ajudam a avaliar se o investimento responde a uma necessidade concreta. A expansão de uma rede, portanto, exige capacidade de aprender com as primeiras instalações e corrigir escolhas quando necessário. A próxima etapa será acompanhar as entregas e a qualidade dos serviços para os motoristas.