Matheus Calil: do amor pela música sertaneja aos grandes negócios que conectam o agro e o entretenimento

A cultura sertaneja vai muito além da música. Presente na história, nos costumes e na identidade de milhões de brasileiros, ela também movimenta negócios, impulsiona eventos e cria oportunidades que conectam o campo às cidades. Nesse cenário, a trajetória de Matheus Calil ajuda a contar a história de um mercado que soube preservar suas raízes enquanto conquistava novos públicos.

Empresário do entretenimento e fundador da Viola Show, Calil construiu sua carreira a partir de uma relação com a música sertaneja que começou ainda na infância. A convivência com o ambiente rural e a influência familiar ajudaram a formar uma ligação com as tradições do interior que, anos depois, se transformaria em um caminho profissional.

Em 1994, nasceu o Clube da Viola, projeto que começou como uma iniciativa ligada à paixão pela música sertaneja e ganhou espaço em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A proposta aproximava artistas, público jovem e novas experiências musicais, em uma época em que o gênero começava a encontrar outras formas de se conectar com diferentes gerações.

A aposta exigiu uma decisão importante. Durante o último ano do curso de Administração na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Matheus optou por deixar a universidade para se dedicar ao empreendimento. A escolha representava mais do que uma mudança de carreira: era o início de uma trajetória construída em um segmento que exigia iniciativa, capacidade de adaptação e disposição para assumir riscos.

Da música aos grandes rodeios

Com o desenvolvimento de seus projetos, Matheus Calil ampliou sua atuação no setor e consolidou a Viola Show como uma empresa voltada à produção de shows, rodeios e grandes eventos. O trabalho passou a acompanhar a transformação do entretenimento sertanejo, que deixou de se concentrar apenas nas apresentações musicais e incorporou novas estruturas, experiências para o público e oportunidades comerciais.

Os rodeios se tornaram parte importante dessa evolução. Hoje, grandes eventos do segmento podem reunir competições esportivas, apresentações musicais, ativações de marcas, gastronomia e experiências que atraem públicos de diferentes idades. Essa combinação amplia o alcance da cultura sertaneja e cria conexões entre empresas, artistas, produtores, profissionais de serviços e consumidores.

Nesse contexto, organizar um evento de grande porte envolve muito mais do que contratar atrações. Planejamento, infraestrutura, segurança, logística, relacionamento com patrocinadores e compreensão do comportamento do público fazem parte de uma operação complexa, na qual decisões empresariais podem determinar o resultado de meses de trabalho.

A experiência acumulada por Calil acompanha justamente essa mudança de escala. Ao longo de sua trajetória, o empresário participou de diferentes fases do mercado sertanejo, desde os espaços dedicados à música até os grandes projetos que integram esporte, cultura e entretenimento.

A conexão entre o campo e a economia

A relação entre o agronegócio e os rodeios ajuda a explicar a relevância desse mercado. Embora o entretenimento tenha uma dinâmica própria, sua identidade está profundamente ligada ao universo rural, às tradições do interior e ao estilo de vida de quem mantém vínculos com o campo.

Quando grandes eventos movimentam uma cidade, os efeitos podem alcançar diferentes atividades econômicas, como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e prestação de serviços. Também surgem oportunidades para marcas que desejam dialogar com consumidores ligados à cultura sertaneja e ao agronegócio.

Essa conexão torna o setor especialmente interessante em regiões onde a atividade agropecuária tem forte presença econômica e cultural. Os eventos passam a funcionar como pontos de encontro entre produtores, empresários, artistas e público, aproximando universos que compartilham referências, interesses e tradições.

Para empreendedores como Matheus Calil, compreender essa relação significa enxergar o rodeio não apenas como uma festa, mas como uma operação que combina entretenimento, negócios e identidade cultural.

Tradição que acompanha as mudanças

Uma das características da música sertaneja é sua capacidade de se reinventar sem abandonar completamente suas origens. Ao longo das últimas décadas, o gênero incorporou novas sonoridades, artistas, formatos de divulgação e formas de consumo, alcançando públicos que vão muito além do ambiente rural.

A trajetória do Clube da Viola está associada a esse movimento de renovação. Ao aproximar a música sertaneja de jovens universitários e abrir espaço para artistas em ascensão, o projeto participou de um período importante de transformação do gênero. A expansão posterior para outros formatos de entretenimento acompanhou mudanças no mercado e nas expectativas do público.

Essa evolução também trouxe novos desafios. Os consumidores passaram a buscar experiências mais completas, enquanto patrocinadores e organizadores precisaram ampliar o planejamento e a profissionalização das operações. Em um setor de investimentos elevados e riscos relevantes, a capacidade de inovar e compreender o mercado tornou-se cada vez mais importante.

Um legado construído dentro do universo sertanejo

A história de Matheus Calil revela como uma afinidade pessoal pode se transformar em uma trajetória empresarial duradoura quando encontra espaço para crescer, adaptar-se e gerar novas oportunidades. Do início do Clube da Viola à atuação da Viola Show, seu percurso acompanha mudanças importantes na maneira como o Brasil consome música sertaneja e vivencia os grandes rodeios.

Mais do que acompanhar a popularização do gênero, o empresário construiu sua atuação em um mercado no qual tradição e inovação caminham lado a lado. A música mantém viva a memória cultural do interior, enquanto os eventos criam novas formas de reunir pessoas, movimentar economias locais e aproximar o universo do agronegócio do entretenimento.

Em um Brasil em que o campo influencia não apenas a produção, mas também o comportamento, a moda, a música e o lazer, histórias como a de Matheus Calil ajudam a compreender a dimensão dessa conexão. Afinal, a cultura sertaneja não permanece relevante apenas por preservar suas raízes, mas também por encontrar novas maneiras de fazer parte do presente.

Instagram: @matheuscalilviola