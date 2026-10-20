Só tem internet no celular? Veja como funciona a consulta médica por aplicativo

Para quase dois terços dos brasileiros conectados, a internet cabe no bolso: 65% dos usuários acessam a rede exclusivamente pelo celular, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2025, do Cetic.br. Nas classes D e E, a proporção chega a 87%. É também pelo celular que a consulta médica online chega a muita gente, de diferentes faixas de renda.

A VoxCare é um exemplo de serviço que funciona pelo aparelho e atende todos os públicos, da classe média alta à baixa renda: a plataforma reúne, num aplicativo com atendimento 24 horas, teleconsulta médica, apoio psicológico e orientação nutricional, além de um clube de benefícios com descontos e cashback. O plano individual custa R$ 24,90 por mês.

Como é o atendimento

Em vez de ir a um consultório, a pessoa fala com o médico pelo aplicativo, a qualquer hora do dia ou da noite. A conversa serve para avaliar um sintoma, esclarecer dúvidas e receber orientação. Um painel da Saúde Digital Brasil com o Datalab da Serasa Experian mostra que, dos 7,98 milhões de atendimentos de telessaúde registrados entre 2020 e 2025, 72,96% terminaram no próprio ambiente digital, sem encaminhamento presencial.

“Democratizar o atendimento não é só cobrar menos. É desenhar o serviço para quem só acessa a internet pelo celular, trabalha sem carteira assinada e não pode perder um dia de serviço numa fila”, diz Sonia Cardoso, CEO da VoxCare.

Por que o celular virou porta de entrada

Para muita gente, a consulta pelo aplicativo pode ser o primeiro contato com um médico fora da rede pública. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do IBGE, só 2,2% das pessoas com rendimento mensal de até um quarto do salário mínimo tinham plano de saúde médico; acima de cinco salários mínimos, eram 86,8%. Na mesma pesquisa, 69,8% dos que costumavam procurar sempre o mesmo serviço iam a estabelecimentos públicos. A teleconsulta não substitui essa rede, mas pode ser a primeira orientação, a qualquer hora, sem sair de casa.

O que você precisa ter

Basicamente, um celular com internet e o aplicativo instalado. Como quase nove em cada dez usuários das classes D e E se conectam só pelo celular, vale ficar atento ao pacote de dados e procurar uma conexão estável na hora da consulta. Segundo a mesma pesquisa do Cetic.br, 73% dos domicílios dessas classes já tinham internet em 2025.

Quando o médico pede consulta presencial

Telemedicina não é plano de saúde: não cobre internação, cirurgia, exames presenciais nem procedimentos. Pela Resolução 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina, o médico tem autonomia para indicar a consulta presencial sempre que achar necessário. Desde a Lei 14.510, de 2022, a telessaúde é permanente no país.

“Atender quem ganha pouco traz uma responsabilidade a mais: mostrar o caminho certo quando o caso não se resolve pelo celular. Para essa pessoa, um encaminhamento bem feito vale tanto quanto a consulta”, afirma a executiva.

Quanto custa

Na VoxCare, a mensalidade de R$ 24,90 equivale a cerca de R$ 0,83 por dia e inclui, além da teleconsulta, apoio psicológico, orientação nutricional e um clube de benefícios com descontos e cashback. No CEAB, escola de aviação, os alunos em curso têm acesso ao aplicativo pela própria escola.

Se o celular já é a sua porta para a internet, ele também pode ser a primeira porta para uma orientação médica. Antes de começar, vale saber o que o serviço cobre e para onde ele encaminha quando o caso pede mais do que uma consulta online.