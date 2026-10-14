Paulo Roberto ultrapassa 1 milhão de visualizações em seu novo videoclipe

O cantor e compositor Paulo Roberto celebra uma nova etapa de sua trajetória musical após o videoclipe da música “Neutralizar” ultrapassar a marca de 1 milhão de visualizações. O resultado representa a realização de um objetivo e reforça a motivação do artista para investir em novos projetos.

Identificado com o rock, Paulo Roberto destaca que sua conexão com o gênero está relacionada à atitude, às letras e aos conceitos que fazem parte desse universo. Para ele, o estilo continua encontrando espaço entre diferentes gerações e pode conquistar novos ouvintes.

“Acredito no rock porque pessoas de bom gosto e ligadas ao novo sempre vão um dia se encontrar e se conectar”, afirma o cantor.

Influências musicais e identidade artística

A formação musical de Paulo Roberto reúne referências nacionais e internacionais de diferentes gerações. Entre os artistas que influenciaram sua trajetória estão Billie Joe Armstrong, Axl Rose e Freddie Mercury, além de nomes brasileiros como Rogério Flausino, Samuel Rosa, Renato Russo, Cazuza, Lulu Santos, Tim Maia e Herbert Vianna.

Para o artista, a música é uma forma de compartilhar ideias e experiências. Suas composições também carregam vivências pessoais, que contribuem para a construção das letras e da identidade de seu trabalho.

“Sempre quis fazer da música essa energia das boas ideias e, através dela, poder chegar às pessoas. Com certeza, as experiências estão no DNA das letras. É isso que faz o verdadeiro rock, a verdadeira música”, destaca.

“Neutralizar” alcança 1 milhão de visualizações

O videoclipe de “Neutralizar” atingiu a marca de 1 milhão de visualizações, resultado que Paulo Roberto considera uma conquista importante nesta fase da carreira. Embora confiasse no potencial do projeto, o cantor reconhece que o alcance obtido trouxe ainda mais motivação.

“Claro que sempre acredito no potencial do trabalho e na dedicação em cada projeto, mas confesso que uma surpresa desse nível nos motiva muito mais. Acompanhar passo a passo disso deixa a emoção virar alegria em realidade”, relata.

A proposta do videoclipe acompanha a temática da canção, que aborda situações comuns em um relacionamento amoroso. A produção retrata momentos de alegria e os desafios enfrentados pelos casais no cotidiano, mostrando como essas dificuldades podem ser superadas.

Na avaliação do cantor, a produção audiovisual e as plataformas digitais são ferramentas importantes para aproximar artistas do público e ampliar o alcance das músicas.

Os desafios de construir uma carreira no rock

Conquistar espaço no mercado musical brasileiro continua sendo um desafio para artistas independentes. Para Paulo Roberto, a principal dificuldade está nas oportunidades disponíveis para quem busca apresentar seu trabalho e alcançar novos públicos.

O cantor também ressalta que o talento é fundamental para manter a qualidade artística, mas reconhece que os investimentos em produção e divulgação podem contribuir para aproximar a música dos ouvintes.

“O talento é sempre importante e único para ter qualidade e manter o nível do trabalho, mas, claro, o investimento aproxima”, afirma.

Sobre as transformações no consumo de música pela internet, Paulo Roberto acredita que preservar a identidade artística e acompanhar as mudanças do mercado são caminhos complementares.

“Ambos são saudáveis, acredito que tudo soma”, explica, ao comentar a relação entre a essência do rock e as novas formas de divulgação musical.

Novos projetos e próximos passos

Após alcançar a marca de 1 milhão de visualizações com “Neutralizar”, Paulo Roberto pretende continuar investindo em sua carreira e desenvolver novos projetos musicais.

Ao definir o momento atual de sua trajetória em uma palavra, o cantor escolhe “gratidão”, destacando o significado da conquista e a motivação para seguir em frente.

Para os jovens que sonham em construir uma carreira no rock, mas encontram dificuldades para divulgar suas músicas, o artista deixa uma mensagem de autenticidade e persistência: “Comece e siga sempre com verdade que, no caminho, você encontrará os caminhos”.