Por que a Hooked Sistemas levou seu ERP do computador para a web

Até 2024, o sistema de gestão da Hooked Sistemas dependia de uma estrutura instalada no computador. Naquele ano, a empresa de software de São Miguel do Oeste (SC) concluiu a migração do seu ERP para uma plataforma 100% web, mudança que abriu caminho para a fase atual: um programa de afiliados lançado em parceria com a Owork , plataforma especializada em afiliados B2B.

Com o sistema na web, os gestores passaram a consultar dados e tomar decisões de diferentes locais, sem ficar presos à máquina do escritório.

O que muda com o sistema online

Antes, o acesso ficava restrito aos equipamentos em que o sistema estava instalado. Ter o ERP na web amplia o acesso às informações e permite acompanhar as operações em tempo real. Isso responde a uma necessidade cada vez mais comum nas empresas: ter dados disponíveis com agilidade, reduzir barreiras operacionais e integrar informações para melhorar a gestão.

Hoje, a Hooked oferece quatro soluções: o Hooked ERP , para gestão industrial de ponta a ponta; o Hooked Ponto , para controle eletrônico de jornada; o PDV, que complementa o ERP em operações de ponto de venda; e o Hooked BI, para análise de dados.

Reunir as quatro soluções em um mesmo portfólio também facilita a gestão e reduz a necessidade de combinar ferramentas de fornecedores diferentes.

Do projeto sob medida à web

A história começou na Assistec, com mais de dez anos de experiência em software, e ganhou o nome Hooked em 2021. O ERP surgiu para atender um cliente industrial que precisava centralizar informações e foi crescendo conforme a operação pedia, com recursos como a emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) e NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Atualmente, são mais de 600 clientes.

Em vez de partir de um pacote genérico, o sistema evoluiu a partir dos desafios encontrados na rotina dos usuários. Essa origem explica a proposta da empresa: ferramentas conectadas à realidade operacional de cada cliente.

Indicação acompanhada pela internet

A mesma lógica online está no programa de afiliados. Quem indica cadastra o novo cliente direto na plataforma, acompanha a negociação e consulta as informações das indicações. Comissões e oportunidades ficam organizadas no sistema, sem planilhas nem conversas soltas. A estrutura é da Owork, que oferece a infraestrutura para empresas B2B organizarem seus programas de indicação sem desenvolver internamente toda a tecnologia.

Para Elir Engel, CEO da Hooked Sistemas, o programa é um novo passo na evolução comercial da empresa.

“Construímos a Hooked a partir das necessidades reais dos nossos clientes e evoluímos nosso sistema acompanhando os desafios do mercado. Agora, queremos ampliar esse alcance por meio de pessoas e empresas que conhecem nosso trabalho e podem nos conectar a novos negócios. O programa de afiliados é uma forma de estruturar essas oportunidades e criar uma relação em que todos possam crescer juntos”, diz Engel.

Podem participar consultores, profissionais de tecnologia, empresas de serviços e outros agentes que tenham contato com negócios interessados nas soluções da Hooked. A aposta tem lógica nas vendas entre empresas, em que a confiança e o conhecimento sobre as necessidades de cada negócio podem influenciar a escolha do fornecedor.

Online ou instalado?

Na escolha entre um sistema de gestão instalado e um online, a experiência da Hooked destaca o principal ganho da web: acesso aos dados de onde o gestor estiver, com a operação acompanhada em tempo real e sem depender de um único computador. No caso da Hooked, a mudança ampliou o acesso às informações e, agora, serve de base também para ampliar o alcance comercial.