A trajetória de Eloizo Gomes Afonso Durães reúne experiência no setor alimentício, aproximação com o agronegócio e investimento social iniciado em 2003. Naquele ano, uma iniciativa de inclusão digital no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, revelou necessidades que iam além do acesso a computadores. O contato com estudantes e famílias levou à criação de atividades de alfabetização e reforço escolar, ponto de partida da Fundação Gentil Afonso Durães.

O caso ilustra um desafio comum à gestão de projetos: identificar o problema real antes de ampliar a solução. A proposta inicial concentrava-se no ensino de informática, mas a observação da rotina dos participantes mostrou que dificuldades de aprendizagem poderiam limitar o aproveitamento das aulas. A resposta foi integrar novas atividades, em vez de manter um formato rígido.

A fundação recebeu o nome do pai do empresário e passou a reunir ações educacionais, culturais e assistenciais. Coral e teatro foram incorporados como espaços de expressão e convivência. A distribuição de refeições e cestas básicas procurou atender demandas imediatas das famílias, enquanto o transporte gratuito buscou facilitar a participação nas atividades.

A experiência empresarial de Eloizo Gomes Afonso Durães no setor de alimentos envolve atividades que dependem de coordenação entre produção, armazenamento, processamento e distribuição. Sua ligação com o agronegócio acrescenta a perspectiva das etapas iniciais da cadeia produtiva. São operações em que planejamento, logística e articulação de recursos influenciam a execução cotidiana.

Na frente social, esses princípios aparecem sob outra lógica: o objetivo não é a circulação de mercadorias, mas a oferta de oportunidades e apoio a pessoas em contextos diferentes. A comparação ajuda a entender a importância da estrutura administrativa, sem transformar uma iniciativa comunitária em extensão automática de um modelo empresarial.

A partir de 2005, as ações passaram a alcançar também São Luís, João Pessoa e Recife. A chegada a outras cidades ampliou a necessidade de considerar realidades distintas. Demandas educacionais, acesso a transporte e condições familiares podem variar de um território para outro, exigindo escuta e ajustes antes da reprodução de atividades.

O processo de organização e modernização da Fundação Gentil Afonso Durães é parte desse percurso. Para projetos que atravessam diferentes períodos, a continuidade depende não apenas da intenção de seus idealizadores, mas de rotinas de acompanhamento, capacidade de planejamento e diálogo com quem utiliza os serviços.

O debate sobre responsabilidade social empresarial ganhou novos termos ao longo dos anos, entre eles a sigla ESG associada a práticas ambientais, sociais e de governança. A iniciativa iniciada em 2003 antecede a popularização dessa linguagem. Isso não significa atribuir à fundação certificações ou resultados que não foram apresentados, mas situar sua origem em um contexto anterior à atual visibilidade do tema.

Ao observar essas frentes em conjunto, é importante distinguir atuação econômica, produção literária e projetos comunitários. Cada uma possui objetivos e critérios próprios de avaliação. A existência de conexões entre elas não elimina a necessidade de informações verificáveis sobre alcance, recursos empregados e resultados obtidos.

A origem da fundação oferece uma lição de gestão: a primeira demanda identificada nem sempre corresponde à necessidade mais profunda. O acesso à informática abriu caminho para reconhecer dificuldades escolares e, depois, barreiras materiais à participação. A incorporação de alimentação, transporte e cultura expressou essa leitura progressiva da realidade.

Mais de duas décadas depois das primeiras atividades no Jaguaré, o percurso de Eloizo Gomes Afonso Durães permite discutir a relação entre experiência de gestão e compromisso social sem confundir intenção com resultado medido. O elemento central é a construção gradual de respostas, apoiada na observação das comunidades e na disposição de revisar prioridades.

A história da Fundação Gentil Afonso Durães, portanto, não se resume à criação de um projeto de informática. Ela mostra como uma ação localizada pode adquirir novas funções ao reconhecer que educação, condições de vida e acesso a serviços estão relacionados. Para a gestão social, o desafio permanente é transformar essa percepção em iniciativas sustentáveis, transparentes e sensíveis às diferenças de cada território e mudanças sociais.