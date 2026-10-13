Eloizo Gomes Afonso Durães conecta campo e ação social

A trajetória de Eloizo Gomes Afonso Durães reúne experiência no setor de alimentos, aproximação com o agronegócio e iniciativas sociais que começaram em São Paulo e chegaram ao Nordeste. Em 2003, uma proposta de inclusão digital para jovens do Jaguaré, na zona oeste paulistana, revelou uma necessidade anterior ao uso dos computadores: parte dos participantes enfrentava dificuldades de alfabetização e aprendizagem.

A percepção levou à inclusão de reforço escolar e, posteriormente, de atividades culturais, apoio alimentar e transporte. Dessa experiência surgiu a Fundação Gentil Afonso Durães, nome escolhido em homenagem ao pai do empresário. A iniciativa passou a considerar que o acesso à tecnologia, isoladamente, não resolveria obstáculos presentes no cotidiano de crianças e adolescentes.

Produção, armazenamento, processamento e distribuição são etapas interdependentes de uma cadeia que precisa funcionar de forma coordenada. No campo social, a lógica da integração também se mostra relevante: educação, alimentação e deslocamento podem influenciar a possibilidade de participação nas atividades oferecidas.

No caso da fundação, a ampliação das ações foi orientada pelo contato com os participantes e pela identificação de necessidades que não estavam previstas na proposta original.

Da informática ao reforço escolar

O projeto inicial oferecia aulas de informática, mas a convivência com os estudantes mostrou que o aprendizado digital dependia também de competências básicas de leitura e escrita. O reforço escolar foi incorporado para atender a essa realidade. Com o tempo, coral e teatro passaram a integrar a programação, ampliando os espaços de convivência, expressão e desenvolvimento dos jovens.

A assistência alimentar surgiu como resposta a dificuldades materiais enfrentadas por famílias. A distribuição de refeições e cestas básicas buscou atender demandas imediatas, enquanto o transporte gratuito procurou reduzir barreiras de deslocamento. As medidas passaram a compor uma atuação que reunia oportunidades educacionais e apoio à permanência dos participantes.

A partir de 2005, o trabalho social se estendeu a localidades do Nordeste, entre elas São Luís, João Pessoa e Recife. A chegada a diferentes cidades trouxe a necessidade de considerar contextos próprios.

Campo, alimentos e responsabilidade social

A experiência de Eloizo Gomes Afonso Durães no ramo alimentício envolve um setor diretamente ligado ao agronegócio e à circulação de produtos essenciais.

O vínculo entre campo e cidade também aparece nas discussões sobre segurança alimentar, já que a produção agrícola só se transforma em acesso efetivo quando há condições de distribuição e consumo.

Na esfera comunitária, oferecer uma refeição pode contribuir para que uma criança permaneça em uma atividade educativa. Da mesma forma, disponibilizar transporte pode fazer diferença para quem mora longe do local das aulas. São respostas práticas a problemas que, embora distintos, se apresentam simultaneamente na vida das famílias.

Ao longo dos anos, a Fundação Gentil Afonso Durães passou por iniciativas de organização, profissionalização e modernização destinadas a sustentar seus projetos.

A produção literária também integra a trajetória do empresário. Suas obras abordam memórias, espiritualidade, poesia e reflexões pessoais. Em determinadas iniciativas, a divulgação de livros esteve associada ao direcionamento de recursos para instituições beneficentes, aproximando expressão cultural e participação social.

Não há, nas informações apresentadas, uma série consolidada de indicadores que permita quantificar o alcance total dos atendimentos ou medir impactos em escala nacional. O histórico descreve a criação e a expansão das atividades, sem autorizar conclusões numéricas sobre seus resultados. Essa distinção é importante para avaliar projetos sociais com rigor.

Mais de vinte anos depois, a iniciativa segue como referência na trajetória relatada do empresário, ao mostrar a importância de ouvir cada comunidade antes de ampliar projetos. E o caso também chama atenção para o cuidado necessário ao comparar experiências de regiões diferentes. Cada localidade apresenta desafios próprios, e uma ação bem recebida em determinado bairro pode exigir mudanças ao chegar a outra cidade. A escuta dos participantes, o acompanhamento das atividades e a clareza sobre os resultados são elementos importantes para preservar a finalidade social do trabalho. Essa é uma lição para o setor.