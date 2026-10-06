Caninópolis lança single com FitDance Kids em festa do milhão em Brasília

Uma criação de Brasília que ganhou espaço no entretenimento infantil vai comemorar uma nova conquista na cidade onde tudo começou. O Caninópolis celebra 1 milhão de inscritos no YouTube com uma festa no dia 14 de outubro, às 19h, reunindo famílias, equipe, parceiros e imprensa. A comemoração terá uma estreia especial: um single de aniversário com participação do FitDance Kids.

Relançado em 2024, o canal já ultrapassou 1,3 bilhão de visualizações, segundo dados da produtora. Entre os destaques está “Dança da Imitação”, publicado em 2018, que soma mais de 80 milhões de visualizações. Ao todo, o Caninópolis acumula mais de 17 milhões de horas assistidas.

Com músicas, personagens próprios e animações voltadas às crianças pequenas, o projeto construiu um universo que convida o público a cantar, dançar e acompanhar histórias. A celebração em Brasília reunirá quem está dos dois lados dessa trajetória: os profissionais que dão vida às produções e as famílias que acompanham o canal.

“O número impressiona, mas o que nos emociona é pensar que essas músicas fazem parte da infância de tanta gente. Celebrar em Brasília, onde tudo começou, e apresentar uma música nova é a nossa forma de agradecer e continuar essa história”, afirma Rafael Frota, cocriador do Caninópolis.

Durante a festa, será apresentada a placa comemorativa de 1 milhão de inscritos. A estreia do single de aniversário com o FitDance Kids acrescenta um novo capítulo à comemoração, conectando a conquista do canal ao lançamento de mais um conteúdo para seu público.

A programação da semana também inclui uma ação com a FitDance no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Dois dias depois, a festa na capital federal celebrará as pessoas e o trabalho criativo por trás do Caninópolis.