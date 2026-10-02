Lead não é cliente: a diferença entre formulário preenchido e intenção de compra

Muita empresa comemora cada formulário que chega pelo site como se fosse um novo cliente a caminho. Mas preencher um cadastro e querer comprar são coisas bem diferentes. Entender essa diferença ajuda a explicar por que tanta empresa recebe contato de sobra e fecha pouca venda.

Quem explica é Daniel Freitas, founder da Nexus Growth , consultoria que já geriu mais de R$ 300 milhões em investimentos de mídia paga para empresas como Exame, Nuvia, Raiô Benefícios, Jotae Viajantes da Sorte. A distinção que ele propõe cabe em duas ideias: lead é um registro, demanda é um estado de quem compra.

O que é lead

Lead é a palavra usada no marketing para o contato que chega até a empresa. Pode ser um formulário preenchido, um nome que entrou no CRM, o sistema em que a empresa organiza seus contatos, ou qualquer registro desse tipo. Na definição de Freitas, é um evento de banco de dados: algo que fica gravado, mas que não diz nada sobre a vontade de comprar.

O que é demanda

Demanda é outra coisa. Ela existe quando a pessoa reconhece que tem um problema, tem orçamento disponível e quer resolver agora. É o momento em que o comprador está de fato pronto para tomar uma decisão.

“Lead é um evento de banco de dados. Demanda é um estado do mercado. A campanha consegue fabricar o primeiro aos milhares sem tocar no segundo. Quando a empresa mede sucesso por volume de leads, ela está contando formulários e chamando isso de crescimento”, afirma Freitas.

Todo cliente vira lead, mas o contrário não vale

O consultor lembra que todo comprador passa a ser lead em algum momento da jornada. O caminho inverso é que não funciona: a maioria dos leads nunca foi demanda, e nenhuma etapa posterior do funil de vendas consegue mudar isso. Ou seja, o contato que chega sem problema reconhecido, sem verba e sem pressa não vira comprador só porque avançou no processo.

Por que a confusão acontece

Parte da confusão vem dos próprios anúncios. Quando a campanha é configurada para gerar formulários, o algoritmo da plataforma entende que esse é o objetivo e passa a entregar exatamente isso, cada vez com mais eficiência, sem distinguir quem quer comprar de quem só deixou o contato. O anúncio, explica Freitas, colhe a demanda que já existe, mas não a cria.

“Geração de demanda é trabalho de mercado, não de leilão. O anúncio amplifica uma decisão que começou antes dele. A empresa que só compra clique está disputando o comprador no momento mais caro da jornada. A que constrói demanda chega antes, paga menos e ainda ensina o algoritmo a procurar o cliente certo”, diz.

Para criar demanda, segundo ele, a empresa precisa trabalhar antes do clique: explicar ao mercado o problema que resolve, aparecer nas perguntas que o comprador faz ao Google e às ferramentas de inteligência artificial e mostrar publicamente que sabe entregar o que promete.

Lead e cliente, portanto, não são sinônimos. O lead mostra apenas que alguém deixou seus dados. A intenção de compra só existe quando há problema reconhecido, verba e disposição de resolver. Para a empresa, entender essa diferença é o primeiro passo para deixar de comemorar formulários e passar a contar compradores.