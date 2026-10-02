Brasília ganha projeção nacional com modelo pioneiro de reabilitação

Há 18 anos, quando a terapeuta ocupacional Fernanda Alcântara decidiu direcionar sua carreira para a terapia da mão e a reabilitação do membro superior, a especialidade ainda encontrava pouco espaço no Distrito Federal. Ao apostar em uma área que exigia conhecimento técnico específico e acompanhamento personalizado, a profissional ajudou a ampliar o acesso a um modelo de cuidado voltado a pacientes com diferentes comprometimentos no ombro, cotovelo, punho e mão. O trabalho, inicialmente construído a partir da experiência clínica e da especialização profissional, ganhou novos contornos ao longo dos anos e se transformou em uma estrutura capaz de reunir atendimento especializado, formação de profissionais, processos de gestão e uma visão empresarial voltada ao crescimento sustentável.

O que começou como uma atuação concentrada na especialidade de Fernanda Alcântara evoluiu para uma rede estruturada. Atualmente, as clínicas Reabilitar e Recuperar contam com quatro unidades e uma equipe formada por 20 terapeutas especializados, recebendo pacientes do Distrito Federal e também de outras regiões do país. A procura de pessoas que se deslocam até Brasília para realizar seus tratamentos demonstra a dimensão alcançada pelo projeto e reforça a importância de um atendimento especializado em reabilitação do membro superior. A trajetória da rede mostra como a combinação entre conhecimento técnico, organização e planejamento pode transformar uma iniciativa profissional em um modelo de atendimento com potencial de alcance nacional.

Um dos pilares dessa atuação está na integração entre a terapia ocupacional e as demais etapas do cuidado. A proximidade com médicos cirurgiões ortopédicos, reumatologistas, neurologistas e microcirurgiões da mão passou a fazer parte da rotina de trabalho e se consolidou como um dos diferenciais da proposta. Essa comunicação entre as equipes permite compreender de maneira mais precisa o procedimento realizado, alinhar expectativas, estabelecer objetivos de recuperação e definir condutas adequadas para cada fase do tratamento. Nos casos pós-operatórios, especialmente quando envolvem procedimentos complexos, essa integração pode contribuir para que o processo de reabilitação seja conduzido de maneira individualizada, personalizada e respeitando as particularidades de cada paciente.

“Uma excelente cirurgia precisa encontrar uma reabilitação à altura. Quando cirurgião e terapeuta trabalham de forma integrada, conseguimos compreender melhor o procedimento realizado, respeitar cada fase da recuperação e conduzir o paciente com muito mais precisão”, afirma Fernanda Alcântara. A declaração sintetiza uma filosofia construída ao longo de quase duas décadas, na qual o atendimento não é visto como uma etapa isolada, mas como parte de uma jornada que envolve diferentes profissionais e conhecimentos. Para a rede, o resultado da reabilitação está diretamente relacionado à capacidade de estabelecer comunicação, planejamento e objetivos comuns entre os profissionais envolvidos no cuidado.

Com o crescimento da operação, porém, surgiu uma questão estratégica: como preservar a qualidade construída ao longo de 18 anos sem fazer com que o padrão de atendimento dependesse exclusivamente da atuação de uma única profissional? A resposta foi transformar a experiência acumulada em uma cultura organizacional. Treinamento, processos, liderança, acompanhamento de equipes e padronização do atendimento passaram a integrar a estrutura de gestão. Essa mudança permitiu que a excelência clínica deixasse de ser apenas uma característica individual e passasse a fazer parte de uma metodologia compartilhada entre os profissionais.

A experiência empresarial de Fernanda Alcântara também contribuiu para essa transformação. Essa visão ganha forma no G6, grupo estratégico composto por Fernanda Alcântara, Tiago Matheus, Ricardo Alcântara, Carla Alcântara, Ariane Soares e Mariana Lavagnini. O grupo atua na sustentação do crescimento da rede e na construção de uma estrutura capaz de conciliar expansão e qualidade. A proposta não se limita à divisão de responsabilidades administrativas. O objetivo é consolidar uma cultura baseada em excelência técnica, responsabilidade compartilhada, desenvolvimento de lideranças e visão de longo prazo, criando condições para que novas etapas do projeto sejam construídas de maneira consistente.

“Não queremos simplesmente abrir novas clínicas. Queremos formar pessoas capazes de sustentar o nosso nome e o padrão de excelência que construímos durante esses 18 anos. Antes de pensar em uma nova unidade, pensamos em quem estará preparado para liderá-la”, explica Fernanda. A estratégia revela uma preocupação em fazer com que a expansão acompanhe a maturidade da estrutura. Em vez de priorizar apenas a abertura de novos espaços, o planejamento considera a preparação dos profissionais, a organização dos processos e a manutenção da cultura institucional como condições fundamentais para qualquer novo passo.

Depois de consolidar sua presença em Brasília, as clínicas Reabilitar e Recuperar entram em uma nova etapa. O desafio agora é transformar a experiência acumulada em um modelo reconhecido além do Distrito Federal, levando para outras regiões uma proposta que reúne especialização em reabilitação do membro superior, integração com diferentes especialidades médicas, desenvolvimento de terapeutas e gestão profissional. A trajetória construída na capital federal demonstra que uma iniciativa especializada pode alcançar novos patamares quando existe planejamento para transformar conhecimento clínico em cultura organizacional.

Unidades:

* Reabilitar

714/914 Sul, sala 401 | Ed. Santa Maria

(61) 3346-2024

* Recuperar Asa Sul

SGAS 616, Bloco B, Loja 3 | Ed. Linea Vitta

(61) 3522-6608

* Recuperar Asa Norte

SGAN 608, Bloco B, Sala 19 | Ed. Life

(61) 4104-9933

* Recuperar Taguatinga

Prime Excelência Médica, sala 814, Torre B

(61) 4104-0082

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