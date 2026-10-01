Pulseira NFC da MAIS Card vai permitir pagar compras por aproximação

Já pensou em pagar uma compra só encostando o pulso na maquininha? Essa é a proposta da pulseira com tecnologia NFC (Near Field Communication) que a MAIS Card prepara para o seu ecossistema financeiro. A empresa, que estreou no mercado com um cartão de crédito, apresenta os produtos previstos em soumaiscard.com.br .

A pulseira faz parte de um conjunto de soluções que vai ser liberado aos poucos dentro do aplicativo da marca, em etapas.

Como funciona o pagamento pelo pulso

A tecnologia NFC é a usada nos pagamentos por aproximação. O cartão de crédito da MAIS Card, com bandeira Mastercard, já traz esse recurso. A pulseira leva essa ideia para um acessório que fica no braço, integrado ao restante da plataforma.

Funciona assim: o pagamento acontece quando o dispositivo é aproximado do equipamento, sem inserir cartão nem digitar nada a mais.

Segundo a empresa, a novidade aumenta as possibilidades de pagamento físico e segue uma tendência: usar dispositivos conectados em situações que antes dependiam só de cartões ou smartphones.

Na prática, é mais uma opção para quem já paga por aproximação e quer deixar a carteira ou o telefone guardados na hora de passar a compra.

Uma extensão do app

Para a MAIS Card, a pulseira deve funcionar como uma extensão da experiência financeira do usuário. Ela se conecta ao aplicativo em que ficam a Carteira+, espaço para centralizar a movimentação de valores, e a Conta+, conta individual com transferências e Pix.

“Desde o início, nossa visão foi construir algo maior do que um cartão. Queremos criar um ecossistema no qual crédito, pagamentos, conta, carteira e novas tecnologias funcionem de maneira integrada e simples para o cliente”, afirma Lucas Santos, CEO da MAIS Card.

O que mais vem por aí

A pulseira não chega sozinha. A lista de produtos planejados inclui o MAIS Parcelado, com parcelamento em até 12 vezes para clientes elegíveis com cartão ativo, o Cofre+, para reservar recursos por períodos determinados, pagamento de boletos, recarga de celular e o +Coins, programa de recompensas com moedas virtuais. Para quem vende, estão previstos maquininha e link de pagamento.

“Estamos pensando no longo prazo. O objetivo é construir uma plataforma que possa evoluir junto com o cliente e incorporar novas soluções conforme novas necessidades surgirem”, diz Santos.

Por que tudo vem em etapas

A MAIS Card decidiu não lançar todos os produtos de uma vez. A ideia é acompanhar como cada serviço é usado, ajustar o que for preciso e preparar a estrutura para crescer.

“Não queremos simplesmente colocar uma grande quantidade de produtos dentro de um aplicativo. Cada solução precisa ter uma função clara e conversar com as demais. Por isso, estamos construindo essa evolução em etapas”, explica o CEO.

Brasileiro já se acostumou a pagar no digital

O momento ajuda a explicar a aposta. Dados do Banco Central mostram que mais de 170 milhões de pessoas físicas já usaram o Pix, cerca de 80% da população do país.

Quem quer pagar por aproximação sem tirar o cartão ou o celular do bolso vai ter na pulseira NFC uma alternativa dentro do ecossistema da MAIS Card, que chega ao aplicativo conforme a liberação gradual dos produtos.

“Estamos no começo dessa construção. O cartão apresentou a MAIS Card ao público, mas nossa visão é muito maior: queremos construir um ecossistema financeiro acessível, tecnológico e conectado à realidade de pessoas e negócios”, conclui Santos.

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