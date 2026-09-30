Trocar de escola pelo currículo internacional: vale a pena?

A dúvida é comum entre pais que consideram mudar o filho de escola em busca de currículo internacional: vale a pena trocar uma escola conhecida por uma proposta pedagógica diferente, ainda que promissora? A resposta muda dependendo de quando a pergunta é feita.

A resposta depende menos da vontade da família e mais do calendário da escola de destino. Currículos como o do IB (International Baccalaureate) exigem planejamento de turma, corpo docente formado e número de vagas definidos com meses de antecedência, o que faz a decisão da família precisar acontecer bem antes do início das aulas, normalmente até outubro do ano anterior. Quem pesquisa em janeiro, quando as matrículas tradicionais ainda estão abertas, já chega tarde nesse tipo de escola.

Quem espera decidir depois disso corre risco real de não encontrar vaga. Segundo dados oficiais do IBO, o Brasil tem hoje 96 escolas autorizadas a oferecer um ou mais dos quatro programas do IB, sendo 47 com o Primary Years Programme (PYP), 22 com o Middle Years Programme (MYP) e 69 com o Diploma Programme (DP). É um número pequeno diante do tamanho do país, o que naturalmente limita a oferta de vaga.

Isso não significa que toda troca de escola valha a pena. Vale quando a família busca continuidade de currículo em inglês desde os anos iniciais, algo que currículos certificados internacionalmente sustentam de forma estruturada, e não apenas como aula extra de idioma. Não vale, ou pelo menos exige mais cautela, quando a troca é motivada só por um período difícil na escola atual, sem que a família tenha pesquisado se o novo modelo pedagógico realmente atende ao perfil da criança.

Em Itajaí (SC), a Valley International School é um exemplo desse modelo. A escola é a única que opera com certificação do IBO em duas etapas: o PYP, desde 2021, e o DP, desde 2024, e manteve crescimento de matrícula todos os anos desde a fundação. “Escolher uma escola é muito mais do que decidir onde o filho vai estudar no próximo ano. É escolher uma proposta pedagógica e um currículo que irão construir sua trajetória acadêmica ao longo dos anos, preparando-o para chegar à universidade”, afirma Josnei Souza, CEO da Valley International School.

Um erro comum é esperar o primeiro semestre para decidir sobre uma troca de escola, na expectativa de que o desempenho do filho vai indicar a hora certa. Na prática, esse costuma ser justamente o período em que a escola de destino já está fechando turma, o que faz a família perder a janela mais tranquila de negociação e ficar sujeita apenas a vaga remanescente, quando ainda existe.

Quem já passou pela experiência de trocar de escola nesse formato costuma recomendar simular a rotina nova antes de assinar qualquer coisa: visitar a escola no horário de entrada e saída, conversar com outros pais da turma pretendida e entender como funciona a transição de matérias em inglês para quem vem de currículo tradicional.

Antes de decidir por uma troca, o caminho mais seguro é entender o calendário da escola pretendida e procurar informação com meses de antecedência, não em cima da hora, e conversar com a coordenação sobre como funciona a transição do currículo atual para o novo.