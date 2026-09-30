Perito médico judicial em Minas Gerais: como a M Perícias conecta advogados e médicos do estado aos tribunais

Advogados e partes em Minas Gerais que precisam de um perito médico podem usar o diretório da M Perícias , assessoria exclusiva para médicos com sede em Maringá (PR). Segundo a empresa, a rede tem 1.852 peritos médicos ativos nos tribunais, com cadastro em todos os estados do país, incluindo Minas.

Para quem precisa de um perito

No site, é possível buscar por cidade, estado ou especialidade. A empresa diz direcionar cada pedido ao perito mais próximo da comarca de origem e não cobrar taxa de intermediação: o pagamento é feito ao perito, na nomeação. Vale lembrar que, no processo, quem nomeia o perito é o juiz, entre os profissionais do cadastro do tribunal, como prevê o artigo 156 do Código de Processo Civil.

Para o médico que quer atuar

Do lado do médico, a proposta é tirar a burocracia do caminho. A empresa cuida do cadastro nos tribunais, dos prazos, da documentação e da cobrança de honorários. A ideia veio da advocacia: o grupo defende médicos desde 2019. “Depois de atuar em mais de 3.000 processos na defesa de médicos, percebemos uma falta muito grande de peritos médicos judiciais. Quando perguntávamos aos nossos próprios clientes por que eles não atuavam nessa área, a resposta quase sempre era a mesma: burocracia”, conta Alcides Martinhago Junior, CEO da M Perícias.

A empresa faz questão de dizer o que não oferece. “Nenhuma empresa vende nomeação. Quem nomeia é o juiz. O que a gente entrega é o médico cadastrado, com a documentação em dia, os prazos controlados e a proposta de honorários bem feita”, afirma.

Quantas perícias passam pela empresa

Segundo a M Perícias, foram 15.779 perícias geridas entre março e setembro de 2026, com uma equipe de 102 colaboradores, 80 deles advogados. Depois de nomeado, o perito tem cinco dias para mandar proposta de honorários e currículo e precisa cumprir o prazo do laudo, sob pena de ser substituído (artigos 465 e 468 do CPC). É esse controle que a assessoria assume.

Para quem procura perito médico judicial em Minas, o diretório da empresa é uma porta de entrada, com a nomeação sempre a cargo do juiz da causa.