O que é ROI de IA, e por que a maioria das empresas não consegue calcular o seu

ROI de IA é o retorno sobre o investimento em inteligência artificial: quanto a empresa ganhou, em receita, tempo ou custo evitado, para cada real gasto em licenças, integração e equipe. A definição é simples. O problema é fechar a conta quando vendas, suporte e financeiro compraram ferramentas diferentes e cada uma mede o próprio pedaço.

“ROI de IA não vem do modelo, vem do desenho. Empresa que compra dez licenças inteligentes para dez departamentos está pagando dez vezes pela mesma inteligência e recebendo dez respostas diferentes”, explica Carlos Guerra Jr. , CEO da OmniAI .

Segundo dados da OmniAI, as empresas que operam a IA como camada de gestão, com o dado fluindo entre as áreas no que a companhia chama de princípio de Möbius , registram retorno médio de 3,5 vezes, além de 87% de ganho de velocidade de resposta e 94% de automação.

“O 3,5x aparece quando a IA deixa de ser ferramenta e vira camada de gestão: um núcleo que enxerga vendas, suporte, finanças e operações ao mesmo tempo. A conta fecha porque o dado trabalha para o negócio inteiro, não para uma área”, diz o executivo.

Em resumo: ROI de IA existe, e dá para medir. Mas só quando a conta é feita no negócio inteiro, não em cada departamento.