O que é gateway de pagamento e por que ele define se a venda online sai

Toda vez que alguém paga uma compra online com Pix, cartão ou boleto, existe uma tecnologia trabalhando nos bastidores para que o dinheiro saia de um lado e chegue ao outro. Ela se chama gateway de pagamento e, apesar do nome pouco conhecido fora do mercado digital, faz parte da rotina de quem compra e de quem vende pela internet.

Um exemplo é a Átomo Pay , fintech de São José do Rio Preto (SP) criada em abril de 2023 por Danilo Oliveira e Mayara Vitor . Com pouco mais de três anos de operação, a empresa recebeu o título de Melhor Gateway de Pagamento de 2026 na premiação do Afiliados Brasil, cuja cerimônia aconteceu em 28 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

Como funciona, passo a passo

O gateway fica entre quem compra e quem vende. Primeiro, ele recebe os dados do pagamento, seja Pix, cartão ou boleto. Depois, confirma a transação. Por fim, repassa o valor ao vendedor.

É por isso que duas lojas virtuais com o mesmo produto e o mesmo preço podem ter resultados diferentes no fim do mês: parte dessa diferença está na forma como cada uma recebe os pagamentos dos clientes.

Para quem compra, esse caminho passa quase despercebido. Para quem vende, a escolha do gateway pesa no dia a dia do negócio, porque interfere na quantidade de compras aprovadas, no custo de cada venda e no tempo que o dinheiro leva para chegar à conta.

Quem usa esse tipo de serviço

Produtores digitais, afiliados, lojas virtuais e gestores de tráfego estão entre os públicos que dependem de um gateway. No caso da Átomo Pay, a plataforma atende quem vende produtos físicos e digitais e oferece checkout, Pix, cartão, boleto e cobrança recorrente, pensada para negócios de assinatura.

Quando o dinheiro cai na conta

Na Átomo Pay, os pagamentos feitos via Pix ficam disponíveis no mesmo dia. Nas vendas com cartão de crédito, o vendedor pode antecipar o recebimento para dois dias. Para quem trabalha com afiliados, o sistema divide automaticamente a comissão de cada venda entre os parceiros. A empresa não cobra mensalidade nem taxa de adesão, e o custo só existe quando uma venda é realizada.

Por que o suporte também conta

Além da parte técnica, o atendimento pesa. Na Átomo Pay, ele é feito por uma equipe humana, escolha que, segundo Danilo, CEO, responde a uma necessidade de quem vive de vendas online. “O mercado está cheio de plataformas, mas faltava uma base. A gente viu muita gente boa travar por causa de sistema com falha, checkout com erro e suporte que não responde. Quem vende pela internet não pode parar para pedir ajuda. Precisa ter com quem contar”, afirma.

A ideia surgiu da vivência dos fundadores, que já vendiam pela internet com uma rede de afiliados e, em certo momento, precisaram mudar a operação inteira de plataforma. “Eu tive que mover uma grande quantidade de afiliados, cadastrar tudo de novo, apresentar a plataforma nova, configurar taxa. Foi uma semana de caos”, lembra Mayara, cofundadora. “Como a gente trabalha muito próximo do afiliado, eles confiam muito na gente. Então conseguimos fazer a migração e tudo deu certo”, conta.

Gateway de pagamento em uma frase